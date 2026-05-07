จับแล้ว ! ผัว-เมีย ขโมยสัตว์จากสวนสัตว์พาต้า ค้นห้องเจออีกเพียบ เผยเหตุผลเอาไปทำไม

          รวบแล้ว คู่ผัวเมียตระเวนขโมยสัตว์จากสวนสัตว์พาต้า หลังตำรวจบุกค้นห้องพัก เจอลิงกระรอกที่ฉกมาจากอีกแห่งด้วย

          จากกรณีสวนสัตว์พาต้า โพสต์ตามหาตัวชายและหญิง ก่อเหตุขโมยสัตว์จากสวนสัตว์พาต้า จำนวน 2 ตัว ได้แก่ กิ้งก่าจระเข้จีน และซาลาแมนเดอร์ลายเสือ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ก่อเหตุทั้ง 2 คน ขโมยลิงกระรอกจากสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานไปด้วย


ภาพจาก  เฟซบุ๊ก สวนสัตว์พาต้า

ภาพจาก  เฟซบุ๊ก สวนสัตว์พาต้า

          ล่าสุด เมื่อเวลา 11.20 น. มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวชายหญิงที่ก่อเหตุตระเวนขโมยสัตว์ได้แล้ว เบื้องต้นพบพฤติกรรมหาเงินเพื่อนำไปแลกยาเสพติด ขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมตัวและตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม

ภาพจาก เฟซบุ๊ก จ๋อแจ๊ะจับโจร

          ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก จ๋อแจ๊ะจับโจร โพสต์ภาพ สารวัตรแจ๊ะ พร้อมด้วย มาร์ช ลิงกระรอกที่ถูกขโมยไป ซึ่งได้รับการติดตามกลับคืนมาแล้ว โดยระบุข้อความว่าปิดเกม "หอบกิ้งก่า…ตระเวนแลกยา แก๊งผัวเมียตระเวนขโมยสัตว์ทั่วกรุง คิดว่าเป็นแค่คดีเล็กเลยกล้าทำซ้ำ แต่สุดท้ายไม่รอดระบบจ๋อแจ๊ะ เพราะบางครั้ง…เบาะแสที่พาคนร้ายจนมุม อาจเริ่มจากกิ้งก่าตัวเดียว"

          หอบกิ้งก่า ตระเวนแลกยาเสพติด จากเบาะแสยาเสพติด สู่การล่าแก๊งผัวเมียขโมยสัตว์ทั่วกรุง นำมาสู่ปฏิบัติการรวบ 2 ผัวเมีย ที่ออกตระเวนขโมยสัตว์ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ขยายผลพบก่อเหตุขโมย "น้องมาร์ช" ลิงกระรอกซิกเนเจอร์ของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน บางเขน รวมถึงขโมยกิ้งก่าจระเข้ 1 ตัว และซาลาแมนเดอร์ลายเสือ 1 ตัว ไปจากสวนสัตว์พาต้า ปิ่นเกล้า ตรวจค้นพบสัตว์ที่ขโมยมาหลายชนิด มีตั้งแต่กระรอกยันงูเหลือม เจ้าตัวอ้างตกงาน รับหาเงินไปเสพยา 

ภาพจาก สำนักข่าวไทย

          เบื้องต้นมีข้อมูลว่า สามารถจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยโกสุมรวมใจ 14 ย่านดอนเมือง จากการตรวจค้นห้องพัก พบลูกลิงกระรอกและสัตว์อื่น ๆ อีกหลายตัวอยู่ภายในห้อง

ภาพจาก สำนักข่าวไทย

ภาพจาก สำนักข่าวไทย

ภาพจาก สำนักข่าวไทย

ภาพจาก สำนักข่าวไทย



ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS, เรื่องเด่นออนไลน์





จับแล้ว ! ผัว-เมีย ขโมยสัตว์จากสวนสัตว์พาต้า ค้นห้องเจออีกเพียบ เผยเหตุผลเอาไปทำไม โพสต์เมื่อ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:15:58
