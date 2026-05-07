สรยุทธ พิสูจน์เองกลางจอ เปิดปลากระป๋องดังในข่าว ไบรท์ รีวิวชัด ๆ รสชาติเป็นยังไง

สรยุทธ-ไบรท์ เปิดปลากระป๋องแบรนด์ดังที่กำลังเป็นข่าว รีวิวสดกลางรายการ ก่อนพบไม่ใช่ปลาซาร์ดีน ก้างแข็ง เนื้อเละ และมีกลิ่นคาวชัด
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
จากกรณีดรามาปลากระป๋องไม่ตรงปก ก่อนที่เมื่อวานนี้เจ้าของโรงงานออกมายอมรับว่านำปลานิลมาใช้ในการผลิตแทนปลาซาร์ดีนหรือปลาแมคเคอเรล เช่นเดียวกับที่กรมประมงออกมายืนยันว่าเป็นปลานิล
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ สรยุทธ สุทัศนะจินดา และ ไบรท์ พิชญทัฬห์ หยิบปลากระป๋องยี่ห้อที่เป็นข่าวมาเปิดรีวิวสดกลางรายการ หลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับชนิดของปลาในกระป๋อง ว่าอาจไม่ตรงกับที่ระบุไว้บนฉลากว่าเป็น ปลาซาร์ดีน
เมื่อเทปลาออกจากกระป๋อง ทั้งคู่ก็เริ่มตั้งข้อสังเกตถึงรูปร่างและขนาดของปลา ซึ่งดูแตกต่างจากปลาซาร์ดีนทั่วไป บางชิ้นมีลักษณะตัวเล็กมาก ขณะที่บางชิ้นถูกตัดเป็นท่อน รวมถึงยังมองเห็นครีบและก้างอย่างชัดเจน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ต่อมา ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ สรยุทธ ทดสอบให้ เฟิร์น สุชาดาลองชิมปลากระป๋องดังกล่าว เมื่อดมกลิ่นยอมรับว่าคาวใช้ได้ จนพี่ยุทธต้องทักว่าทำหน้าให้บันเทิงหน่อย ส่วนเฟิร์น พอลองกินแล้วยอมรับว่าได้กลิ่นคาวมาก แถมปลายังก้างใหญ่มาก พร้อมเตือนให้ระวังก้างติดคอด้วย
ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ