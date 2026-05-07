HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แฉอาจารย์แก้กรรมดัง หลอกหนุ่มนักธุรกิจทำพิธีสยิว ให้อมนกเขาอ้างรักษาโรค


 
           นักธุรกิจหนุ่มแจ้งจับอาจารย์แก้กรรมชื่อดังภาคเหนือ แฉพฤติกรรมสุดช็อก สั่งเปิดหนังโป๊และให้อมนกเขาประกอบพิธี เจ้าตัวส่งทนายชี้แจง

แฉอาจารย์ดัง หลอกทำพิธีสุดเสื่อม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

           วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า นักธุรกิจหนุ่ม อายุ 32 ปี เข้าร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกหมอดูชื่อดังในพื้นที่ภาคเหนือกระทำการล่วงละเมิดทางเพศถึง 3 ครั้ง โดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนการรักษาอาการป่วยและแก้กรรม

           ผู้เสียหายเปิดเผยว่า ตนเองมีอาการปวดศีรษะคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นอาการปวดหัวรุนแรงกว่าผู้ป่วยไมเกรนทั่วไป และที่ผ่านมาเคยเข้ารับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันหลายแห่ง แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ กระทั่งแม่ได้รู้จักหมอดูรายดังกล่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากมีชื่อเสียงในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังอ้างว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับนรกและสวรรค์ รวมถึงมีพลังพิเศษในการตรวจดูเจ้ากรรมนายเวร จึงแนะนำให้ลองเดินทางไปพบเพื่อรักษาอาการ

แฉอาจารย์ดัง หลอกทำพิธีสุดเสื่อม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ครอบครัวเดินทางไปทำธุระในพื้นที่ภาคเหนือ ก่อนแวะไปยังสำนักของหมอดูรายนี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านขนาดใหญ่คล้ายสถานปฏิบัติธรรม โดยเดินทางไปถึงตั้งแต่ช่วงบ่าย แต่ต้องรอคิวจนกระทั่งช่วงเย็นจึงได้เข้าพบ

           หลังตรวจดวงชะตา หมอดูอ้างว่าผู้เสียหายมีกรรมหนัก จำเป็นต้องเข้าพิธีเป็นคิวสุดท้าย ทำให้ต้องรอจนถึงช่วงดึก ก่อนจะถูกเรียกเข้าไปในห้องตามลำพัง โดยให้มารดารออยู่ด้านนอก จากนั้นให้เริ่มสวดมนต์และบริกรรมคาถา ก่อนสั่งให้ถอดเสื้อผ้าบางส่วน รวมถึงถอดกางเกงชั้นใน โดยอ้างว่าเป็นพิธีรักษาแบบพราหมณ์-ฮินดู

แฉอาจารย์ดัง หลอกทำพิธีสุดเสื่อม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

           ระหว่างทำพิธี หมอดูได้ใช้มือสัมผัสบริเวณต้นขาและอวัยวะเพศ พร้อมกล่าวว่าหากร่างกายตอบสนองก็จะมีโอกาสรักษาอาการป่วยให้หายได้ ก่อนจะสั่งให้ไปเปิดภาพกระตุ้นอารมณ์ทางเพศในมุมห้อง และอ้างว่าหากทำตามขั้นตอนดังกล่าวจะถือเป็นการรักษาทางลัดที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นจะได้รับ

           นักธุรกิจหนุ่มระบุว่า ขณะเกิดเหตุรู้สึกหวาดกลัวและต้องการหลบหนี แต่ไม่กล้าเนื่องจากอยู่ในสถานที่ของอีกฝ่าย อีกทั้งมีลูกศิษย์จำนวนมากอยู่ภายในสำนัก จึงพยายามอดทนเพราะคิดว่าเหตุการณ์จะจบลงเพียงครั้งเดียว

           อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น หมอดูยังให้ทำพฤติกรรมในลักษณะส่อไปทางเพศ ทั้งการแสดงท่าทางยั่วยุ รวมถึงให้สวมบทบาทสมมติ ให้ยิ้ม เลียริมฝีปาก พร้อมใช้ถ้อยคำที่หยาบคายและไม่เหมาะสม ก่อนจะมีการล่วงละเมิดทางเพศอีกครั้ง  ตอนนั้นตัดสินใจแอบถ่ายคลิปไว้ กลัวมาก กลัวว่าจะโดนทำร้าย แต่ก็ไม่กล้าวิ่งหนี เพราะลูกศิษย์เขาเยอะ แม่ผมก็เพิ่งผ่าตัด เดินไม่สะดวก กลัวทั้งมีด ทั้งปืน ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งที่ 2 ผู้เสียหายตัดสินใจบันทึกคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากก่อนหน้านั้นมีการใช้โทรศัพท์เปิดภาพลามกเพื่อกระตุ้นอารมณ์อยู่แล้ว

           หลังจากเสร็จสิ้น ผู้เสียหายคิดว่าเหตุการณ์จะยุติลง แต่กลับถูกล่วงละเมิดอีกครั้ง โดยอ้างว่าเป็นพิธีขอขมากรรมเพิ่มเติม กระทั่งมารดาเปิดประตูเข้ามาพบเหตุการณ์พอดี ทุกอย่างจึงยุติลง เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนัก อีกทั้งอาการปวดศีรษะก็ไม่ได้ดีขึ้นตามที่กล่าวอ้าง กลับยิ่งมีอาการรุนแรงมากกว่าเดิม

แฉอาจารย์ดัง หลอกทำพิธีสุดเสื่อม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

           ด้าน หนุ่ม กรรชัย เล่าเสริมว่า หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมผู้เสียหายไม่หนี แต่ต้องเข้าใจว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของอาจารย์ อยู่ต่างจังหวัด และเต็มไปด้วยลูกศิษย์ อีกทั้งตัวอาจารย์ก็เป็นบุคคลมีชื่อเสียง มีลูกศิษย์และคนดังมากมาย ทำให้ผู้เสียหายเกิดความเชื่อใจ และหวังว่าจะรักษาอาการป่วยให้หายได้ ล่าสุด ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความแล้ว และยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพราะมองว่าเป็นการนำศาสนาและความเชื่อมาหาผลประโยชน์ รวมถึงเชื่อว่ายังมีเหยื่ออีกหลายคนที่ถูกกระทำในลักษณะเดียวกัน

           ขณะเดียวกัน บรรยากาศที่บ้านของอาจารย์ที่จังหวัดลำพูน พบว่ายังคงมีลูกศิษย์เดินทางมาพบตามปกติ แต่ทางลูกศิษย์ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าพบ โดยมีทนายความออกมาให้ข้อมูลแทน

แฉอาจารย์ดัง หลอกทำพิธีสุดเสื่อม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

           ทนายความระบุว่า อาจารย์มอบหมายให้ตนดูแลคดี ยืนยันว่าอาจารย์ช่วยเหลือผู้คนมานานกว่า 40 ปี ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมองว่าไม่น่าจะทำเรื่องที่ทำให้ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียง พร้อมระบุว่าข้อมูลจากฝั่งผู้ร้องเรียนมีหลายจุดที่คลาดเคลื่อน และเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงเกินไป

           เมื่อถูกถามว่าเชื่อหรือไม่กับสิ่งที่ผู้เสียหายพูด ทนายตอบว่า ตนยังไม่เชื่อต้องดูข้อเท็จจริงก่อน ว่าแจ้งความในประเด็นไหน ให้การอย่างไร ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริง ต้องรอดูข้อมูลก่อน


ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แฉอาจารย์แก้กรรมดัง หลอกหนุ่มนักธุรกิจทำพิธีสยิว ให้อมนกเขาอ้างรักษาโรค โพสต์เมื่อ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:31:37 1,777 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 เจเจ ต้าเหนิง calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย