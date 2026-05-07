แฉอาจารย์แก้กรรมดัง หลอกหนุ่มนักธุรกิจทำพิธีสยิว ให้อมนกเขาอ้างรักษาโรค

นักธุรกิจหนุ่มแจ้งจับอาจารย์แก้กรรมชื่อดังภาคเหนือ แฉพฤติกรรมสุดช็อก สั่งเปิดหนังโป๊และให้อมนกเขาประกอบพิธี เจ้าตัวส่งทนายชี้แจง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า นักธุรกิจหนุ่ม อายุ 32 ปี เข้าร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกหมอดูชื่อดังในพื้นที่ภาคเหนือกระทำการล่วงละเมิดทางเพศถึง 3 ครั้ง โดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนการรักษาอาการป่วยและแก้กรรม
ผู้เสียหายเปิดเผยว่า ตนเองมีอาการปวดศีรษะคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นอาการปวดหัวรุนแรงกว่าผู้ป่วยไมเกรนทั่วไป และที่ผ่านมาเคยเข้ารับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันหลายแห่ง แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ กระทั่งแม่ได้รู้จักหมอดูรายดังกล่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากมีชื่อเสียงในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังอ้างว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับนรกและสวรรค์ รวมถึงมีพลังพิเศษในการตรวจดูเจ้ากรรมนายเวร จึงแนะนำให้ลองเดินทางไปพบเพื่อรักษาอาการ
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ครอบครัวเดินทางไปทำธุระในพื้นที่ภาคเหนือ ก่อนแวะไปยังสำนักของหมอดูรายนี้ ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านขนาดใหญ่คล้ายสถานปฏิบัติธรรม โดยเดินทางไปถึงตั้งแต่ช่วงบ่าย แต่ต้องรอคิวจนกระทั่งช่วงเย็นจึงได้เข้าพบ
หลังตรวจดวงชะตา หมอดูอ้างว่าผู้เสียหายมีกรรมหนัก จำเป็นต้องเข้าพิธีเป็นคิวสุดท้าย ทำให้ต้องรอจนถึงช่วงดึก ก่อนจะถูกเรียกเข้าไปในห้องตามลำพัง โดยให้มารดารออยู่ด้านนอก จากนั้นให้เริ่มสวดมนต์และบริกรรมคาถา ก่อนสั่งให้ถอดเสื้อผ้าบางส่วน รวมถึงถอดกางเกงชั้นใน โดยอ้างว่าเป็นพิธีรักษาแบบพราหมณ์-ฮินดู
ระหว่างทำพิธี หมอดูได้ใช้มือสัมผัสบริเวณต้นขาและอวัยวะเพศ พร้อมกล่าวว่าหากร่างกายตอบสนองก็จะมีโอกาสรักษาอาการป่วยให้หายได้ ก่อนจะสั่งให้ไปเปิดภาพกระตุ้นอารมณ์ทางเพศในมุมห้อง และอ้างว่าหากทำตามขั้นตอนดังกล่าวจะถือเป็นการรักษาทางลัดที่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นจะได้รับ
นักธุรกิจหนุ่มระบุว่า ขณะเกิดเหตุรู้สึกหวาดกลัวและต้องการหลบหนี แต่ไม่กล้าเนื่องจากอยู่ในสถานที่ของอีกฝ่าย อีกทั้งมีลูกศิษย์จำนวนมากอยู่ภายในสำนัก จึงพยายามอดทนเพราะคิดว่าเหตุการณ์จะจบลงเพียงครั้งเดียว
อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น หมอดูยังให้ทำพฤติกรรมในลักษณะส่อไปทางเพศ ทั้งการแสดงท่าทางยั่วยุ รวมถึงให้สวมบทบาทสมมติ ให้ยิ้ม เลียริมฝีปาก พร้อมใช้ถ้อยคำที่หยาบคายและไม่เหมาะสม ก่อนจะมีการล่วงละเมิดทางเพศอีกครั้ง ตอนนั้นตัดสินใจแอบถ่ายคลิปไว้ กลัวมาก กลัวว่าจะโดนทำร้าย แต่ก็ไม่กล้าวิ่งหนี เพราะลูกศิษย์เขาเยอะ แม่ผมก็เพิ่งผ่าตัด เดินไม่สะดวก กลัวทั้งมีด ทั้งปืน ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งที่ 2 ผู้เสียหายตัดสินใจบันทึกคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากก่อนหน้านั้นมีการใช้โทรศัพท์เปิดภาพลามกเพื่อกระตุ้นอารมณ์อยู่แล้ว
หลังจากเสร็จสิ้น ผู้เสียหายคิดว่าเหตุการณ์จะยุติลง แต่กลับถูกล่วงละเมิดอีกครั้ง โดยอ้างว่าเป็นพิธีขอขมากรรมเพิ่มเติม กระทั่งมารดาเปิดประตูเข้ามาพบเหตุการณ์พอดี ทุกอย่างจึงยุติลง เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนัก อีกทั้งอาการปวดศีรษะก็ไม่ได้ดีขึ้นตามที่กล่าวอ้าง กลับยิ่งมีอาการรุนแรงมากกว่าเดิม
ขณะเดียวกัน บรรยากาศที่บ้านของอาจารย์ที่จังหวัดลำพูน พบว่ายังคงมีลูกศิษย์เดินทางมาพบตามปกติ แต่ทางลูกศิษย์ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าพบ โดยมีทนายความออกมาให้ข้อมูลแทน
ทนายความระบุว่า อาจารย์มอบหมายให้ตนดูแลคดี ยืนยันว่าอาจารย์ช่วยเหลือผู้คนมานานกว่า 40 ปี ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมองว่าไม่น่าจะทำเรื่องที่ทำให้ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียง พร้อมระบุว่าข้อมูลจากฝั่งผู้ร้องเรียนมีหลายจุดที่คลาดเคลื่อน และเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงเกินไป
เมื่อถูกถามว่าเชื่อหรือไม่กับสิ่งที่ผู้เสียหายพูด ทนายตอบว่า ตนยังไม่เชื่อต้องดูข้อเท็จจริงก่อน ว่าแจ้งความในประเด็นไหน ให้การอย่างไร ตอนนี้ยังพูดไม่ได้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริง ต้องรอดูข้อมูลก่อน
