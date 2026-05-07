รวบสาววัย 23 ตัวตึง ลั่นไม่ได้เสพแม้อุปกรณ์คามือ ปล่อยโฮยกมือสาบาน ลั่นเอาไปทำไม้จิ้มฟัน !

วรัล สาววัย 23 ปี ถูกตำรวจเรียกตรวจพร้อมอุปกรณ์ต้องสงสัย แต่ยังยืนกรานไม่ได้เสพยา อ้างไม้ไผ่ที่ถือมาจะเอาไปทำ ไม้จิ้มฟัน ก่อนสุดท้ายเจอหลักฐานใต้เบาะรถเต็ม ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบหน้าใหม่ v 2
ในคลิป เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจหญิงขี่รถจักรยานยนต์ พยายามสอบถามหญิงสาวว่าเสพยาเสพติดหรือไม่ แต่เธอยืนยันเสียงแข็งว่า ไม่มี อ้างว่าหนูเรียนอยู่ ส่วนไม้ไผ่ที่ถือมาคล้ายอุปกรณ์การเสพนั้น อ้างว่าตัดมาเพื่อจะนำไปทำไม้จิ้มฟัน และยังพยายามขอให้โทร. ตามแม่มาก่อน หากจะมีการตรวจค้น
ช่วงหนึ่งของคลิป เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า หากตรวจปัสสาวะแล้วพบสารเสพติด จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมกับขอให้ลงจากรถ แต่เจ้าตัวไม่ยอมลง ทำทีว่าพยายามติดต่อกับแม่ ก่อนเริ่มมีอาการร้องไห้ ตัดพ้อว่า สิให้หนูขาดเรียนเหรอ พร้อมยกมือสาบานหลายครั้งว่าไม่ได้สูบยา ก่อนจะอ้างอีกว่ารถที่ขี่มาไม่ใช่ของหนู และพยายามขอไปหาแม่ก่อนจะยอมไปโรงพัก
อีกช่วงที่กลายเป็นไวรัล คือจังหวะที่หญิงสาวโทร. หาแม่ แต่ปลายสายไม่รับ พร้อมพูดว่า แม่น่าจะไปเก็บเห็ดอยู่ เจ้าหน้าที่จึงพาหญิงสาวไปพบผู้ปกครอง พร้อมชี้แจงเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง พร้อมจะขอให้ช่วยพาตัวลูกสาวไปโรงพัก
วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก สืบหน้าใหม่ v 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจใน จ.บึงกาฬ เผยคลิปขณะเรียกตรวจหญิงสาววัย 23 ปี รายหนึ่ง ที่ขี่รถจักรยานยนต์พร้อมถือไม้ไผ่ติดมือมาด้วย ก่อนเกิดบทสนทนาสุดพีก จนชาวเน็ตยกให้เป็นไวรัลเหลี่ยมทุกดอก แม้แทบจะจำนนต่อหลักฐานก็ไม่มีทางยอมรับเด็ดขาด
ท้ายที่สุด หลังถูกกดดันจากหลักฐานและการตรวจค้นรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่พบยาบ้าอยู่ใต้เบาะรถ ทำให้หญิงสาวเริ่มยอมรับสารภาพ และยินยอมให้จับกุมแต่โดยดี เจ้าหน้าที่แจ้งดำเนินคดีรวม 3 ข้อหา ได้แก่ ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพ, เสพยาเสพติด และขับขี่รถขณะมีสารเสพติดในร่างกาย
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลสุดพีค ซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 3.9 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตต่างยอมใจหญิงสาว แม้ตำรวจจะจับได้คาหนังคาเขา ก็ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยเฉพาะที่บอกว่าเป็นไม้จิ้มฟัน เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงสุด ๆ
