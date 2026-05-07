HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รวบสาววัย 23 ตัวตึง ลั่นไม่ได้เสพแม้อุปกรณ์คามือ ปล่อยโฮยกมือสาบาน ลั่นเอาไปทำไม้จิ้มฟัน !

          วรัล สาววัย 23 ปี ถูกตำรวจเรียกตรวจพร้อมอุปกรณ์ต้องสงสัย แต่ยังยืนกรานไม่ได้เสพยา อ้างไม้ไผ่ที่ถือมาจะเอาไปทำ ไม้จิ้มฟัน ก่อนสุดท้ายเจอหลักฐานใต้เบาะรถเต็ม ๆ




เหลี่ยมทุกดอก ทำ ตร. ไปไม่เป็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบหน้าใหม่ v 2

เหลี่ยมทุกดอก ทำ ตร. ไปไม่เป็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบหน้าใหม่ v 2

             วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก สืบหน้าใหม่ v 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจใน จ.บึงกาฬ เผยคลิปขณะเรียกตรวจหญิงสาววัย 23 ปี รายหนึ่ง ที่ขี่รถจักรยานยนต์พร้อมถือไม้ไผ่ติดมือมาด้วย ก่อนเกิดบทสนทนาสุดพีก จนชาวเน็ตยกให้เป็นไวรัลเหลี่ยมทุกดอก แม้แทบจะจำนนต่อหลักฐานก็ไม่มีทางยอมรับเด็ดขาด

             ในคลิป เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจหญิงขี่รถจักรยานยนต์ พยายามสอบถามหญิงสาวว่าเสพยาเสพติดหรือไม่ แต่เธอยืนยันเสียงแข็งว่า ไม่มี อ้างว่าหนูเรียนอยู่ ส่วนไม้ไผ่ที่ถือมาคล้ายอุปกรณ์การเสพนั้น อ้างว่าตัดมาเพื่อจะนำไปทำไม้จิ้มฟัน และยังพยายามขอให้โทร. ตามแม่มาก่อน หากจะมีการตรวจค้น

             ช่วงหนึ่งของคลิป เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า หากตรวจปัสสาวะแล้วพบสารเสพติด จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมกับขอให้ลงจากรถ แต่เจ้าตัวไม่ยอมลง ทำทีว่าพยายามติดต่อกับแม่ ก่อนเริ่มมีอาการร้องไห้ ตัดพ้อว่า สิให้หนูขาดเรียนเหรอ พร้อมยกมือสาบานหลายครั้งว่าไม่ได้สูบยา ก่อนจะอ้างอีกว่ารถที่ขี่มาไม่ใช่ของหนู และพยายามขอไปหาแม่ก่อนจะยอมไปโรงพัก

เหลี่ยมทุกดอก ทำ ตร. ไปไม่เป็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบหน้าใหม่ v 2

เหลี่ยมทุกดอก ทำ ตร. ไปไม่เป็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบหน้าใหม่ v 2

             อีกช่วงที่กลายเป็นไวรัล คือจังหวะที่หญิงสาวโทร. หาแม่ แต่ปลายสายไม่รับ พร้อมพูดว่า แม่น่าจะไปเก็บเห็ดอยู่ เจ้าหน้าที่จึงพาหญิงสาวไปพบผู้ปกครอง พร้อมชี้แจงเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟัง พร้อมจะขอให้ช่วยพาตัวลูกสาวไปโรงพัก

             ท้ายที่สุด หลังถูกกดดันจากหลักฐานและการตรวจค้นรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่พบยาบ้าอยู่ใต้เบาะรถ ทำให้หญิงสาวเริ่มยอมรับสารภาพ และยินยอมให้จับกุมแต่โดยดี เจ้าหน้าที่แจ้งดำเนินคดีรวม 3 ข้อหา ได้แก่ ครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพ, เสพยาเสพติด และขับขี่รถขณะมีสารเสพติดในร่างกาย

             คลิปนี้กลายเป็นไวรัลสุดพีค ซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 3.9 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตต่างยอมใจหญิงสาว แม้ตำรวจจะจับได้คาหนังคาเขา ก็ยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยเฉพาะที่บอกว่าเป็นไม้จิ้มฟัน เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงสุด ๆ 

เหลี่ยมทุกดอก ทำ ตร. ไปไม่เป็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบหน้าใหม่ v 2

เหลี่ยมทุกดอก ทำ ตร. ไปไม่เป็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบหน้าใหม่ v 2



ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบหน้าใหม่ v 2
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวบสาววัย 23 ตัวตึง ลั่นไม่ได้เสพแม้อุปกรณ์คามือ ปล่อยโฮยกมือสาบาน ลั่นเอาไปทำไม้จิ้มฟัน ! โพสต์เมื่อ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 17:14:51 2,451 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย