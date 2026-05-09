ไม่ใช่คนเดียว จีนมีบัตรไทย ออกให้ได้ไง - สอบเข้มครูฝึกยิงปืนทัพเรือ ขายปืนให้

แจ้งข้อหาหนุ่มตี๋คลังแสง จี้ทางการตรวจสอบ ปมมีบัตรชมพู ซึ่งมีอีกคนได้บัตรประชาชน - เพื่อนบ้านเล่าพิรุธ ป้ายธุรกิจหายหลังตำรวจค้น ผุดประเด็นปมเครือข่ายค้าอาวุธสงคราม
จากประเด็นร้อนกรณีพบหนุ่มจีน ซุกอาวุธสงครามไว้จำนวนมากในบ้านเช่า จนแทบจะเป็นคลังแสง โดยอ้างเตรียมใช้ก่อเหตุพลีชีพ แต่พบพิรุธและความผิดปกติมากมาย โดยเฉพาะเรื่องที่ นายหมิงเฉิน ซัน ผู้ต้องหารายนี้ มีบัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) มีเลขประจำตัว 13 หลัก มีชื่อในทะเบียนบ้าน แถมยังมีวีซ่าระยะยาว
ล่าสุด (9 พฤษภาคม 2569) ข่าวช่องวัน รายงานข้อมูลจาก พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทราบว่าเบื้องต้นจากการสอบปากคำ ผู้ต้องหารให้การรับสารภาพว่าอาวุธทั้งหมด มีในครอบครองเนื่องจากต้องการนำมาใช้ก่อเหตุทำร้ายตนเองจนถึงแก่ชีวิต แต่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การ เนื่องจากพบข้อพิรุธหลายประเด็น ทั้งลักษณะของอาวุธที่ยึดได้ รวมถึงอานุภาพและปริมาณ
ผู้ต้องหายังอ้างว่ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธ และสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจากการสอบประวัติย้อนหลัง เบื้องต้นยังไม่พบพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุวินาศกรรมหรือความรุนแรงมาก่อน แต่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากับ นายหมิงเฉิน ซัน ในความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ภรรยาของผู้ต้องหามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือให้การช่วยหรือไม่
สำหรับอาวุธปืนพกสั้นของผู้ต้องหา ซึ่งภายหลังตรวจสอบพบว่าเคยเป็นของตำรวจนายหนึ่งนั้น สืบสวนเบื้องต้นพบว่า อาวุธปืนมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอด จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้ต้องหาได้อย่างไร กระบวนการซื้อขายถูกกฎหมายหรือไม่ ซึ่งหากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นคนจำหน่ายอาวุธ คนให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่ละเว้น ต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
รายการข่าวเย็น ช่องวัน รายงานว่า ทางกรมการปกครองกำลังเร่งตรวจสอบทะเบียนราษฏร์ของนายหมิงเฉิน ซัน แต่ขณะเดียวกันยังพบชาวจีนอีกราย ที่มีบัตรประชาชนไทยด้วย คือนายเฉิงเจ้า หู ชวนให้ตั้งคำถามว่าใครเป็นคนออกให้ ออกให้ได้อย่างไร ซึ่งต้องตรวจสอบต่อไป
ด้านเพื่อนบ้านของภรรยาผู้ต้องหา เผยว่า เมื่อช่วง 3-4 ปีก่อนมักมีชาวจีนมาวนเวียนเข้ามาดูบ้านหลายรอบ ก่อนที่นายหมิงเฉิน ซัน กับอดีตภรรยาจะเข้ามาเช่าอยู่ โดยสังเกตว่าช่วงหลัง ๆ แทบไม่เห็นคนจีนเข้าออกบ้าน มีแค่รถหรูมารับหญิงสาวที่แต่งตัวสวยออกจากบ้านไปประจำ ส่วนตัวผู้หญิงก็ไม่ค่อยอยู่บ้าน
แต่มีจุดพิรุธคือ ก่อนหน้านี้ที่หน้าบ้านจะมีป้ายบริษัทชื่อ อาหลง ติดอยู่ อ้างว่าทำธุรกิจก่อสร้าง แต่เมื่อตำรวจมาตรวจค้น กลับมีการถอดป้ายออกไปเมื่อคืน ตอนเช้าวันนี้ (9 พฤษภาคม) ตำรวจยังมาถามเลยว่า ป้ายเอาออกไปแล้วเหรอ ทำให้เพื่อนบ้านสงสัยว่าเกี่ยวกับจีนเทาหรือไม่
นอกจากนี้ยังมีเรื่องอาวุธต่าง ๆ ในคลังแสง ล่าสุดมีข้อมูลว่าปืน M-4 ที่ถูกขายให้นายเฉินหมิง ซัน ในราคากระบอกละ 2 แสนบาท เจ้าหน้าที่แกะรอยจนเจอคนขาย คือพันจ่าเอกสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งเป็นครูฝึกยิงปืนที่พัทยา โดยนำตัวมาสอบปากคำแล้ว
เบื้องต้นพบข้อมูลว่า มีการติดต่อซื้อขายปืน M-4 และระเบิด C-4 ในราคาประมาณ 2 แสนบาท ซึ่งจากนี้ทางตำรวจจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อขยายผลว่าเป็นเครือข่ายลักลอบค้าอาวุธสงครามหรือไม่
