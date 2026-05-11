วันหยุดเดือนพฤษภาคม วันพืชมงคล ตรงกับวันไหนกันแน่ หลังปฏิทินมือถือบอก 11 พ.ค.

วันหยุดเดือนพฤษภาคม วันพืชมงคล ตรงกับวันไหนกันแน่ หลังปฏิทินในมือถือ บอกว่าวันที่ 11 ไม่ใช่ 13 มีคำตอบ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 คุณ สมาชิกหมายเลข 1100629 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้ถามด้วยความสงสัยว่า วันหยุดเดือนพฤษภาคม อย่างวันพืชมงคล ปีนี้ตรงกับวันไหนกันแน่ เนื่องจากปฏิทินกูเกิ้ล ระบุไว้ว่าตรงกับ 11 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ปฏิทินหน่วยงานรัฐกลับบอกว่า ตรงกับ 13 พฤษภาคม
เรื่องนี้ คำตอบที่แท้จริง หน่วยงานรัฐเป็นคำตอบที่ถูกต้อง วันพืชมงคลปีนี้ ตรงกับ 13 พฤษภาคม 2569 และในแต่ละปี วันพืชมงคลจะไม่ตรงกัน
ขณะเดียวกัน ก็มีคนแนะนำว่า วันหยุดราชการของไทย ควรเช็กจากหน่วยงานรัฐจะดีที่สุด หรือปฏิทิน 2569 เพราะถ้ามาจากแหล่งอื่นอาจมีผิดพลาดได้