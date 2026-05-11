เปิดสินค้ายอดฮิตของไทยในงานไทยเฟสที่ญี่ปุ่น ซื้อทีต้องรอคิวนานกว่าครึ่งชั่วโมง ราคาแพงกว่าของไทยเป็นร้อย
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หนึ่งในงานสำคัญของไทยในญี่ปุ่น นั่นคือ ไทยเฟสติวัล ซึ่งในงานจะมีศิลปินไทย สินค้าประเทศไทย ไปวางขายให้กับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบวัฒนธรรมไทย หรือคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่น
วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กของชาวญี่ปุ่น เล่าว่า หนึ่งในสินค้ายอดฮิตของไทยที่คนไปต่อคิวซื้อกันเยอะมาก คือ ชาตรามือ โดยกว่าจะได้แต่ละแก้วต้องรอประมาณ 30-40 นาทีเลยทีเดียว
สำหรับราคาชาตรามือที่ขายในญี่ปุ่น ขายแก้วละประมาณ 700 เยน หรือประมาณ 150 บาท