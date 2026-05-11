เปิดโพสต์ความรู้สึกอุ๊งอิ๊ง พร้อมภาพครอบครัวพร้อมหน้า หลังทักษิณพักโทษ

ทักษิณ ชินวัตร

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีการโพสต์หลังจากที่นายทักษิณ ชินวัตร บิดา ได้รับการพักโทษ ออกจากเรือนจำ มีข้อความทั้งหมด ดังนี้

ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก ingshin

          สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ วันนี้ คือ เรามีกันและกัน ขอบคุณพ่อ ที่ไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลย แม้ตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากที่สุด พ่อบอกว่า ถ้าพ่อ แย่ ลูกๆยิ่งแย่กันไปใหญ่ ขอบคุณพี่ๆ เขยสะใภ้ ที่ยืนเคียงข้างกันอย่างหนักแน่น แม้ในรูปนี้ ไม่มีคุณแม่ แต่ลูกขอกราบขอบพระคุณแม่ ที่วันนี้ อายุ 70 กว่าแล้ว ก็ยังยืนเป็นเสาหลักให้ได้พิง เป็นอ้อมกอดอุ่น ๆ ให้ลูก ๆ ได้อยู่รอดอย่างอุ่นใจ สุดท้ายนี้ ขอบคุณเพื่อน ๆ และ พี่น้อง พรรคเพื่อไทย พี่น้องประชาชน ที่อยู่เคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุดมาเสมอ มันมีความหมายกับพวกเรามากจริง ๆ ค่ะ รักจากใจค่ะ

ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก ingshin

ทักษิณ ชินวัตร
ภาพจาก ingshin

โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:55:37 1,343 อ่าน
