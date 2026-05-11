เปิด 3 กลโกงกับ 5 จุดสังเกตการซื้อทุเรียน ถ้าพลาดพลั้งอาจสูญเงินไปฟรี ๆ

ตำรวจไซเบอร์เตือนภัยผู้บริโภค หลังพบกลโกงขายทุเรียนออนไลน์หลายรูปแบบ แนะเช็กข้อมูลร้านค้า รีวิว และประวัติผู้ขายก่อนตัดสินใจโอนเงิน
ช่วงฤดูทุเรียนกลับมาอีกครั้ง แต่ขณะเดียวกันก็เริ่มพบกลุ่มมิจฉาชีพออกอุบายหลอกขาย ทุเรียนราคาถูก ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น หลายคนตกเป็นเหยื่อสูญเงินโดยไม่ได้รับสินค้า หรือได้ของไม่มีคุณภาพไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้
ข้อมูลจากเพจ ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. ระบุว่า ขณะนี้มี 3 กลโกงยอดฮิตที่ผู้บริโภคควรระวัง โดยวิธีแรกคือ การสร้างเพจปลอมหลอกขายทุเรียนในราคาถูกผิดปกติ เช่น ทุเรียนหมอนทองกิโลกรัมละไม่กี่สิบบาท พร้อมโปรโม่ชันส่งฟรี เพื่อจูงใจให้รีบโอนเงิน เมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินแล้ว มิจฉาชีพจะปิดเพจหรือบล็อกหนีทันที
อีกหนึ่งรูปแบบที่พบได้บ่อย คือ การส่งสินค้าไม่ตรงปก โดยใช้ภาพทุเรียนสวย เนื้อเหลือง พูใหญ่ มาหลอกล่อ แต่เมื่อส่งสินค้าจริงกลับเป็นทุเรียนอ่อน ทุเรียนเน่า หรือบางกรณีมีเชื้อราปะปนจนไม่สามารถรับประทานได้
นอกจากนี้ผู้ที่เลือกซื้อทุเรียนตามแผงหรือหน้าร้าน ยังควรระวังการโกงน้ำหนักจากตาชั่งดัดแปลง ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้อจ่ายเงินแพงกว่าน้ำหนักจริงโดยไม่รู้ตัว
สำหรับจุดสังเกตเพจหรือร้านค้าที่อาจเข้าข่ายมิจฉาชีพ ควรระวังร้านที่ตั้งราคาถูกเกินจริง เร่งให้โอนเงินทันที อ้างสินค้าใกล้หมดหรือจัดโปรโมชั่นเวลาจำกัด รวมถึงเพจที่ปิดคอมเมนต์ ไม่เปิดให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น หรือเพิ่งเปิดใหม่และเปลี่ยนชื่อเพจบ่อยครั้ง
ขณะเดียวกันควรตรวจสอบรูปภาพสินค้าว่าเป็นภาพจริงของร้านหรือไม่ เพราะหลายเพจมักนำรูปจากอินเทอร์เน็ตหรือร้านอื่นมาใช้ซ้ำ โดยไม่มีภาพสินค้าจริงหรือรีวิวจากลูกค้าจริงประกอบ
เบื้องต้น ผู้บริโภคควรตรวจสอบชื่อบัญชีและประวัติผู้ขายก่อนโอนเงิน เลือกซื้อจากร้านที่มีตัวตนชัดเจน มีรีวิวที่น่าเชื่อถือ และหากเป็นการสั่งออนไลน์ ควรขอให้ร้านถ่ายภาพสินค้าจริง หรือวิดีโอคอลเพื่อยืนยันสินค้าเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจซื้อ
หากพบว่าถูกหลอกสามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.