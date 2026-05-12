หาม หมิงเฉิน ซัน หนุ่มตี๋คลังแสง ส่ง รพ. ไม่แตะข้าว 3 วัน ยังใส่ชุดเดิมตั้งแต่วันโดนจับ

            เจ้าหน้าที่เร่งหาม หมิงเฉิน ซัน ส่ง รพ. หลังเกิดอาการชักเกร็งกลางเรือนจำ พบพฤติกรรมสุดแปลกปฏิเสธอาหารนาน 3 วัน และไม่ยอมเปลี่ยนชุดตั้งแต่วันถูกจับ ตำรวจคุมเข้มป้องกันเหตุไม่คาดคิด

            วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยา จังหวัดชลบุรี เร่งนำตัวนายหมิงเฉิน ซัน ผู้ต้องหาชาวจีนในคดีครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางละมุงเป็นการด่วน หลังเกิดอาการชักเกร็งระหว่างเข้าสู่กระบวนการคัดกรองนักโทษ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา

            ก่อนเกิดเหตุ ตำรวจนำตัวนายหมิงเฉิน ซัน จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปฝากขังต่อศาล หลังครบกำหนดฝากขังวันแรก พร้อมสอบปากคำเพิ่มเติม แต่ผู้ต้องหายังคงไม่ให้การใด ๆ ก่อนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษพัทยา กระทั่งช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที

            บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางละมุง มีตำรวจ สภ.บางละมุง กว่า 10 นาย กระจายกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เบื้องต้นพบว่า ผู้ต้องหามีอาการอ่อนเพลียอย่างหนัก หลังไม่ยอมรับประทานอาหารมาแล้ว 3 วัน ดื่มเพียงน้ำเปล่า และอยู่ในภาวะเครียดสะสม จนเกิดอาการชักเกร็ง

            ทีมแพทย์ได้ให้น้ำเกลือและยาเพื่อลดความเครียด พร้อมเฝ้าสังเกตอาการตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เดินทางมากำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผลัดเปลี่ยนกำลังคุมเข้มผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิด หากอาการไม่ดีขึ้น อาจต้องส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลชลบุรี และเตรียมให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ารับหน้าที่ควบคุมตัวต่อทันที

            ระหว่างถูกควบคุมตัวที่ ตม.ชลบุรี ผู้ต้องหายังคงสวมเสื้อยืดสีขาวและกางเกงขายาวสีดำชุดเดิมตั้งแต่วันถูกจับ เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า แม้พยายามป้อนอาหารให้ แต่เจ้าตัวยังคงปฏิเสธ ดื่มแต่น้ำ และสูบบุหรี่วันละหลายมวน อีกทั้งมีพฤติกรรมเงียบผิดปกติ ต่างจากช่วงแรกที่ถูกจับซึ่งเคยพูดเรื่องอยากจบชีวิต ทำให้ต้องจัดนักจิตวิทยาเข้าพูดคุย และดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ต้องหาอ้างว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

            ในทางคดี ตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนขยายผล หลังพบอาวุธสงครามและอุปกรณ์ทางยุทธวิธีจำนวนมากภายในบ้านพักในพื้นที่ชลบุรี ไม่ว่าจะเป็นวัตถุระเบิด C4 ปืน M4 หรือ M16 ระเบิดขว้าง เสื้อเกราะกันกระสุน หน้ากากกันแก๊สพิษ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิดจำนวนมาก ซึ่งถูกตรวจยึดหลังขยายผลจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ ก่อนพบปืนและถังน้ำมันอยู่ภายในรถ

            แนวทางการสืบสวนยังเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายจัดหาอาวุธในประเทศ โดยเฉพาะปืน M16 หนึ่งกระบอก ที่พบความเชื่อมโยงกับบุคคล 5 ราย ประกอบด้วยพลเรือนและอดีตข้าราชการทหารเรือ ซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมด แม้ทุกคนจะยังให้การปฏิเสธ

            ข้อมูลจากการสืบสวนระบุว่า นายหมิงเฉิน ซัน ได้ติดต่อผ่านครูฝึกยิงปืนในพื้นที่พัทยา เพื่อช่วยจัดหาอาวุธ ก่อนจะมีการประสานต่อไปยังกลุ่มอดีตทหารเรือและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การนัดซื้อขายปืน M16 ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีการโอนเงินรวม 200,000 บาท ผ่านบัญชีบุคคลอื่น ก่อนกระจายเงินเป็นค่าติดต่อและค่านายหน้าให้ผู้เกี่ยวข้องหลายราย

            อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุที่มาของอาวุธทั้งหมดได้ โดยเฉพาะวัตถุระเบิดและปืน M4 อีกหนึ่งกระบอก รวมถึงคลังกระสุนที่มีสัญลักษณ์ Royal Thai Army ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

            ขณะเดียวกัน ยังมีกระแสข่าวว่า นายหมิงเฉิน ซัน อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา หลังตำรวจพบคลิปในโทรศัพท์มือถือ เป็นภาพการฝึกใช้อาวุธและทดลองขว้างระเบิดในพื้นที่ใกล้หน่วยอารักขานายกรัฐมนตรีกัมพูชา แม้ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ

            นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหลายแห่งในประเทศไทย ทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งที่เจ้าตัวไม่ได้ถือสัญชาติไทย ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งตรวจสอบกรณีพบชื่อของนายหมิงเฉิน ซัน อยู่ในทะเบียนบ้านแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาว หลังมีข้อมูลว่าอาจมีการรับจ้างนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านด้วยเงินเพียง 2,000 บาท

            เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความเกี่ยวข้องของเจ้าของบ้าน รวมถึงบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง หากพบการกระทำผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

            ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล ระบุว่า ระบบทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติในปัจจุบันมีความเข้มงวดมากขึ้น พร้อมยืนยันว่า คดีดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้สัญชาติไทย และไม่ควรนำกรณีบุคคลเพียงรายเดียวไปเหมารวมกับทั้งระบบ โดยรัฐบาลยังอยู่ระหว่างทบทวนนโยบายฟรีวีซ่า เพื่อหาสมดุลระหว่างความมั่นคงและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

