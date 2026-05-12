HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สั่งปิดร้านออนไลน์ ขายอาหารเสริมดัง สวมเลข อย. เนียนเปิดเป็นร้านออฟฟิเชียล

          อย. สั่งปิดร้านค้าออนไลน์ ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดัง หลังพบ สวมเลข อย. เปิดเป็นร้านออฟฟิเชียล เตือนผู้บริโภคเช็กให้ชัวร์ก่อนซื้อ
อาหารเสริม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก FDA Thai﻿

          วานนี้ (11 พฤษภาคม 2569) เพจ FDA Thai รายงานว่า ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนพบพฤติการณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพ ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VTEAY MAGNESIUM GLYCINATE + ZINC ราคาถูก และแสดงเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น บนแพลตฟอร์มออนไลน์

          นอกจากนี้ ยังพบว่า ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวมีการปลอมเอกสารการได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ และนำมาใช้เปิดร้านค้าทางการ (Official Store) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งขณะนี้ อย. ได้ประสานทุกแพลตฟอร์มให้ดำเนินการปิดร้านค้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมขอผู้ให้บริการเข้มตรวจเอกสารให้ตรงกับสินค้าจริง ป้องกันสินค้าปลอม ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

          สำหรับผู้บริโภคขอให้ตรวจเลข อย. ก่อนซื้อ ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line: @FDAThai หรือทางแอปพลิเคชันหมอพร้อม หากพบฉลากไม่แสดงเป็นภาษาไทย ไม่มีเลข อย. หรือข้อมูลไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต อย่าได้ทดลองใช้หรือบริโภค และแนะนำให้ "ส่งคืนสินค้า" ผ่านระบบของแพลตฟอร์มเพื่อขอรับเงินคืน 

          หากพบความผิดปกติ แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556 Line: @FDAThai Email: 1556@fda.moph.go.th หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพื่อขยายผล สืบหาแหล่งจัดเก็บ แหล่งจำหน่าย และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดต่อไป

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก FDA Thai﻿

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สั่งปิดร้านออนไลน์ ขายอาหารเสริมดัง สวมเลข อย. เนียนเปิดเป็นร้านออฟฟิเชียล โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 10:41:11 1,343 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย