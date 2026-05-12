สั่งปิดร้านออนไลน์ ขายอาหารเสริมดัง สวมเลข อย. เนียนเปิดเป็นร้านออฟฟิเชียล

อย. สั่งปิดร้านค้าออนไลน์ ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดัง หลังพบ สวมเลข อย. เปิดเป็นร้านออฟฟิเชียล เตือนผู้บริโภคเช็กให้ชัวร์ก่อนซื้อ
สำหรับผู้บริโภคขอให้ตรวจเลข อย. ก่อนซื้อ ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line: @FDAThai หรือทางแอปพลิเคชันหมอพร้อม หากพบฉลากไม่แสดงเป็นภาษาไทย ไม่มีเลข อย. หรือข้อมูลไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต อย่าได้ทดลองใช้หรือบริโภค และแนะนำให้ "ส่งคืนสินค้า" ผ่านระบบของแพลตฟอร์มเพื่อขอรับเงินคืน
หากพบความผิดปกติ แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556 Line: @FDAThai Email: 1556@fda.moph.go.th หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพื่อขยายผล สืบหาแหล่งจัดเก็บ แหล่งจำหน่าย และดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดต่อไป
วานนี้ (11 พฤษภาคม 2569) เพจ FDA Thai รายงานว่า ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนพบพฤติการณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพ ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VTEAY MAGNESIUM GLYCINATE + ZINC ราคาถูก และแสดงเลข อย. ของผลิตภัณฑ์อื่น บนแพลตฟอร์มออนไลน์
นอกจากนี้ ยังพบว่า ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวมีการปลอมเอกสารการได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ และนำมาใช้เปิดร้านค้าทางการ (Official Store) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งขณะนี้ อย. ได้ประสานทุกแพลตฟอร์มให้ดำเนินการปิดร้านค้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมขอผู้ให้บริการเข้มตรวจเอกสารให้ตรงกับสินค้าจริง ป้องกันสินค้าปลอม ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
