HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวสุดช้ำ ถูกโกงนาฬิกาหรู 2 ล้าน ชี้จุดพีคคลายสายตาไม่ถึงนาที เหตุเกิดที่ขนส่งดัง

          สาวเล่าอุทาหรณ์ ถูกโกงนาฬิกาหรู 2 เรือน เสียหายร่วม 2 ล้าน ชี้ระวังทุกขั้นตอน ช็อกคลาดสายตาไม่ถึง 1 นาที โดนจัง ๆ เหตุเกิดที่ขนส่งดัง ตำรวจรู้เลย เจ้าไหน 

โกงนาฬิกา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยกรณีเตือนภัยมิจฉาชีพที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ขณะนี้ หลังผู้เสียหายสาวออกมาเล่าเรื่องที่ถูกมิจฉาชีพโกงนาฬิกาหรู 2 เรือน มูลค่าร่วม 2 ล้านบาท 

          - ผู้เสียหาย โพสต์ขายนาฬิกาแบรนด์ดัง 2 เรือน มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท ลงกลุ่มซื้อขายนาฬิกา 

          - ผู้ชายคนหนึ่งติดต่อมา ทำทีว่าสนใจสินค้า จากนั้นแอดไลน์คุยกัน ตกลงว่าจะนัดรับของช่วงเที่ยงวันรุ่งขึ้น 

          - เมื่อถึงวันนัด มิจฉาชีพโทร. มาประมาณ 10.00 น. ขอให้เปลี่ยนจากการนัดรับ เป็นการส่งทางพัสดุแทน โดยอ้างว่า คนที่ไว้ใจให้ไปรับไม่สะดวก 

โกงนาฬิกา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

          - ผู้เสียหายถามกลับว่า ของราคาสูงแบบนี้ส่งพัสดุเลยเหรอ จะโอเคเหรอ ราคาเท่านี้จะส่งพัสดุจริง ๆ เหรอ แต่อีกฝั่งอ้างว่าของซื้อมาขายไป ส่งแบบนี้ก็บ่อย พร้อมบอกว่าจะให้เอาของไปส่งที่ขนส่งไหน มีการถามว่าจะส่งสาขาไหน

          - เมื่อผู้เสียหายไปถึงขนส่ง ฝั่งคนซื้อก็ขอดูวิดีโอตอนแพ็กสินค้า อ้างว่ากลัวถูกสับเปลี่ยนของ โดยให้เปิดสายค้างไว้ตั้งแต่เริ่มแพ็ก จนห่อเสร็จ ก็ส่งเลขบัญชีไปให้

          - เธอบอกว่าให้ฝั่งนั้นโอนเงินมาก่อน แต่เขาอ้างว่าอยากให้เธอส่งของ แล้วให้เขาเช็กเลขแทรกกิ้งว่าของส่งเข้าระบบแล้วจริง พร้อมหว่านล้อมว่า หากเขาไม่โอน เธอก็ยังเอาของกลับได้ 

          - ผู้เสียหายจึงยอมส่งของก่อนและถ่ายรูปส่งเลขแทรกกิ้งไปให้

          - จากนั้นมิจฉาชีพขอให้ผู้เสียหายออกไปคุยนอกร้าน อ้างว่าไม่อยากให้พนักงานรู้ว่าส่งของมีค่า เธอจึงออกมานั่งคุยในรถที่จอดอยู่หน้าร้าน 

โกงนาฬิกา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

          - มิจฉาชีพเริ่มถ่วงเวลาไม่ยอมโอนเงิน อ้างว่าสแกนหน้าไม่ติดบ้าง แอปฯ ล่มบ้าง กดเลขผิด พยายามดึงเวลา ก่อนจะขอตัดสายไป

          - ผ่านไปประมาณ 40 วินาที เงินก็ยังไม่เข้า ผู้เสียหายจึงพยายามโทร. หาฝ่ายนั้นไปแล้ว แล้วลงจากรถกลับไปที่ขนส่ง แต่เมื่อถามพนักงานว่าพัสดุอยู่ไหน กลับได้รับคำตอบว่ามีผู้ชายมาเอาไปแล้ว

          - กลายเป็นว่ามิจฉาชีพมาดักรออยู่ที่สาขาตั้งแต่แรก และใช้เพียงรูปแทรกกิ้งกับบัตรประชาชนของเธอ ที่ได้มาจากการซื้อขายกัน เพื่อนำพัสดุออกไป ซึ่งเธอก็ไม่คิดว่าขนส่งจะให้อีกฝ่ายไปง่ายขนาดนั้น 

โกงนาฬิกา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

          - สุดท้ายสูญนาฬิกา 2 เรือน มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท 

          - เชื่อว่าคงมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่า แค่มีแทรกกิ้งก็เอาของไปได้แล้ว ไม่ใช่ตัวเราไป ไม่ต้องมีใครรับรอง ไม่ต้องมีบัตรประชาชนของคนที่มาเอาไป 

          - หลายคนคงคิดว่า ก็โง่เอง ซึ่งก็ยอมรับว่าด่าตัวเองไปหลายรอบแล้ว แต่ตอนนี้ขอกำลังใจก่อนดีกว่า 

          - เมื่อแจ้งความที่ สน.คันนายาว ตำรวจถึงกับบอกเลยว่า "รู้เลยว่าเป็นขนส่งเจ้าไหน" เพราะมีคนโดนกันลักษณะนี้มาแล้วหลายราย 

          - ทั้งนี้ เธอได้เผยเลขซีเรียลของนาฬิกา พร้อมย้ำว่าหากใครเจอให้แจ้งตำรวจได้เลย เพราะเป็นการรับซื้อของโจร 

          - ที่ต้องฮึบมาทำคลิปเพราะตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมี แล้วหายไป แต่ตอนนี้มันกลับมาเริ่มใหม่ มีหลายเคสแล้ว 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวสุดช้ำ ถูกโกงนาฬิกาหรู 2 ล้าน ชี้จุดพีคคลายสายตาไม่ถึงนาที เหตุเกิดที่ขนส่งดัง โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:53:20 2,562 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย