สาวสุดช้ำ ถูกโกงนาฬิกาหรู 2 ล้าน ชี้จุดพีคคลายสายตาไม่ถึงนาที เหตุเกิดที่ขนส่งดัง

สาวเล่าอุทาหรณ์ ถูกโกงนาฬิกาหรู 2 เรือน เสียหายร่วม 2 ล้าน ชี้ระวังทุกขั้นตอน ช็อกคลาดสายตาไม่ถึง 1 นาที โดนจัง ๆ เหตุเกิดที่ขนส่งดัง ตำรวจรู้เลย เจ้าไหน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยกรณีเตือนภัยมิจฉาชีพที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ขณะนี้ หลังผู้เสียหายสาวออกมาเล่าเรื่องที่ถูกมิจฉาชีพโกงนาฬิกาหรู 2 เรือน มูลค่าร่วม 2 ล้านบาท
- ผู้เสียหาย โพสต์ขายนาฬิกาแบรนด์ดัง 2 เรือน มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท ลงกลุ่มซื้อขายนาฬิกา
- ผู้ชายคนหนึ่งติดต่อมา ทำทีว่าสนใจสินค้า จากนั้นแอดไลน์คุยกัน ตกลงว่าจะนัดรับของช่วงเที่ยงวันรุ่งขึ้น
- เมื่อถึงวันนัด มิจฉาชีพโทร. มาประมาณ 10.00 น. ขอให้เปลี่ยนจากการนัดรับ เป็นการส่งทางพัสดุแทน โดยอ้างว่า คนที่ไว้ใจให้ไปรับไม่สะดวก
- ผู้เสียหายถามกลับว่า ของราคาสูงแบบนี้ส่งพัสดุเลยเหรอ จะโอเคเหรอ ราคาเท่านี้จะส่งพัสดุจริง ๆ เหรอ แต่อีกฝั่งอ้างว่าของซื้อมาขายไป ส่งแบบนี้ก็บ่อย พร้อมบอกว่าจะให้เอาของไปส่งที่ขนส่งไหน มีการถามว่าจะส่งสาขาไหน
- เมื่อผู้เสียหายไปถึงขนส่ง ฝั่งคนซื้อก็ขอดูวิดีโอตอนแพ็กสินค้า อ้างว่ากลัวถูกสับเปลี่ยนของ โดยให้เปิดสายค้างไว้ตั้งแต่เริ่มแพ็ก จนห่อเสร็จ ก็ส่งเลขบัญชีไปให้
- เธอบอกว่าให้ฝั่งนั้นโอนเงินมาก่อน แต่เขาอ้างว่าอยากให้เธอส่งของ แล้วให้เขาเช็กเลขแทรกกิ้งว่าของส่งเข้าระบบแล้วจริง พร้อมหว่านล้อมว่า หากเขาไม่โอน เธอก็ยังเอาของกลับได้
- ผู้เสียหายจึงยอมส่งของก่อนและถ่ายรูปส่งเลขแทรกกิ้งไปให้
- จากนั้นมิจฉาชีพขอให้ผู้เสียหายออกไปคุยนอกร้าน อ้างว่าไม่อยากให้พนักงานรู้ว่าส่งของมีค่า เธอจึงออกมานั่งคุยในรถที่จอดอยู่หน้าร้าน
- มิจฉาชีพเริ่มถ่วงเวลาไม่ยอมโอนเงิน อ้างว่าสแกนหน้าไม่ติดบ้าง แอปฯ ล่มบ้าง กดเลขผิด พยายามดึงเวลา ก่อนจะขอตัดสายไป
- ผ่านไปประมาณ 40 วินาที เงินก็ยังไม่เข้า ผู้เสียหายจึงพยายามโทร. หาฝ่ายนั้นไปแล้ว แล้วลงจากรถกลับไปที่ขนส่ง แต่เมื่อถามพนักงานว่าพัสดุอยู่ไหน กลับได้รับคำตอบว่ามีผู้ชายมาเอาไปแล้ว
- กลายเป็นว่ามิจฉาชีพมาดักรออยู่ที่สาขาตั้งแต่แรก และใช้เพียงรูปแทรกกิ้งกับบัตรประชาชนของเธอ ที่ได้มาจากการซื้อขายกัน เพื่อนำพัสดุออกไป ซึ่งเธอก็ไม่คิดว่าขนส่งจะให้อีกฝ่ายไปง่ายขนาดนั้น
- สุดท้ายสูญนาฬิกา 2 เรือน มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท
- เชื่อว่าคงมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่า แค่มีแทรกกิ้งก็เอาของไปได้แล้ว ไม่ใช่ตัวเราไป ไม่ต้องมีใครรับรอง ไม่ต้องมีบัตรประชาชนของคนที่มาเอาไป
- หลายคนคงคิดว่า ก็โง่เอง ซึ่งก็ยอมรับว่าด่าตัวเองไปหลายรอบแล้ว แต่ตอนนี้ขอกำลังใจก่อนดีกว่า
- เมื่อแจ้งความที่ สน.คันนายาว ตำรวจถึงกับบอกเลยว่า "รู้เลยว่าเป็นขนส่งเจ้าไหน" เพราะมีคนโดนกันลักษณะนี้มาแล้วหลายราย
- ทั้งนี้ เธอได้เผยเลขซีเรียลของนาฬิกา พร้อมย้ำว่าหากใครเจอให้แจ้งตำรวจได้เลย เพราะเป็นการรับซื้อของโจร
- ที่ต้องฮึบมาทำคลิปเพราะตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมี แล้วหายไป แต่ตอนนี้มันกลับมาเริ่มใหม่ มีหลายเคสแล้ว