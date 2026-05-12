ช็อก เก็บเงินใส่กระบอก 8 ปี ดูอีกทีเงินหาย มีแค่เหรียญ คนวิเคราะห์ คนร้ายไม่น่าใช่ปลวก

ช็อก เก็บเงินใส่กระบอกไม้ไผ่ 8 ปี ผ่าดูอีกที เงินหาย เหลือแค่เศษเหรียญ ชาวเน็ตวิเคราะห์คนร้ายตัวจริงอาจไม่ใช่ปลวก พร้อมเผยวิชามาร หลายคนรู้ดี
วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ Mirror Media เผยเรื่องราวสุดเจ็บช้ำของชาวเน็ตรายหนึ่งจากไต้หวัน ที่ออกมาเตือนคนอื่น ๆ อย่าเก็บเงินไว้ในกระบอกไม้ไผ่ หลังพบว่าเงินที่ตัวเองเคยหยอดใส่กระบอกไม้ไผ่ เก็บสะสมมานานถึง 8 ปี กลับหายไปอย่างเป็นปริศนา ธนบัตรใหญ่ ๆ มูลค่า 100, 500 และ 1,000 ไต้หวันดอลลาร์ ล้วนหายไปหมด เหลือเพียงเศษเหรียญเท่านั้น
โดยชาวเน็ตรายดังกล่าว ซึ่งใช้กระบอกไม้ไผ่แทนกระปุกออมสิน เพิ่งจะโพสต์ภาพกระบอกที่ถูกผ่าครึ่ง พร้อมกับเหรียญ 1, 5 , 10 และ 50 ดอลลาร์ไต้หวัน ที่หล่นกระจายอยู่บนพื้น พร้อมชี้ว่า กระบอกไม้ไผ่ที่เขาใช้มีอยู่ด้วยกันหลายท่อน ลักษณะเป็นไผ่นำโชค แต่เขากลับต้องช็อก เมื่อผ่าออกดูแล้วพบว่าธนบัตรทั้งหมดที่เคยหยอดไว้หายไปจนหมด
เหตุการณ์นี้ทำให้มีชาวเน็ตเข้าคอมเมนต์กันมากมาย โดยหลายคนยังยกกรณีของคนสูงวัย ที่ชอบเก็บเงินไว้ในกระบอกไม้ไผ่ แต่กลับถูกปลวกกินจนเสียหาย พร้อมย้ำว่าวิธีเก็บเงินที่ดีที่สุดคือการฝากธนาคาร
อย่างไรก็ตาม กลับมีชาวเน็ตหลายคนมองว่า คนร้ายตัวจริงในเคสไม่น่าจะใช่ปลวก เพราะหากปลวกกินธนบัตรเข้าไป ก็ควรจะมีเศษกระดาษหรือเส้นใยใด ๆ หลงเหลืออยู่บ้าง แต่สภาพภายในไม้ไผ่ที่ถูกผ่านี้ ดูสะอาดผิดปกติ
ขณะเดียวกัน ยังมีอีกหลายที่เข้ามาชี้เบาะแสว่า คนร้ายตัวจริงอาจจะเป็น "คนใกล้ตัว" ที่ขโมยไปมากกว่า โดยอธิบายว่ากระบอกไม้ไผ่แบบนี้ แค่จับควาลงก็สามารถใช้คีบยาว ๆ ล้วงเข้าไปดึงธนบัตรออกมาได้แล้ว
"สมัยก่อนฉันก็เคยล้วงเงินจากกระปุกของพ่อแม่ และกระปุกออมสินอื่น ๆ เหมือนกัน"
"คุณแค่ต้องใช้ไม้บรรทัดแหย่เข้าไป"
"จากประสบการณ์วัยเด็กของฉัน กับการคีบเงินออกมาจากกระบอกไม้ไผ่แบบเดียวกัน ที่ปากกระบอกเล็กกว่านี้ แค่ครึ่งชั่วโมงฉันก็คีบเงินออกมาได้มากกว่า 5,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 5,100 บาท) แล้ว หากมีเวลามากพอ การจะเอาเงินออกมาทั้งหมดคงไม่ใช่ปัญหา"
"ในที่สุดฉันก็สามารถเผยความลับที่ไม่กล้าบอกพ่อแม่มา 40 ปี แค่คุณคว่ำกระบอกไม้ไผ่ลง แล้วใช้คีม คีบธนบัตรออกมา ถ้าไม่ได้ผลก็แค่เขย่า มันง่ายมาก ๆ ฉันคีบธนบัตรทุกใบที่พวกผู้ใหญ่หยอดเข้าไปได้หมดเลย"
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่แสบกว่านั้น โดยชาวเน็ตอีกรายเล่าว่า แม่ของตัวเองก็เก็บเงินไว้ในกระบอกไม้ไผ่แบบบนี้ แต่มาผ่าดูอีกทีกลับพบว่าเงินทั้งหมดกลายเป็น "กระดุม" ไปแล้ว ก่อนจะรู้ว่าเป็นฝีมือของลุงที่แอบสลับเงินออกไปนั่นเอง
ขณะเดียวกันโพสต์นี้ยังทำให้หลาย ๆ คนที่เก็บเงินใส่กระบอกไม้ไผ่เหมือนกันแอบผวา จนต้องรีบไปเช็กดูทันที และเข้ามาคอมเมนต์ว่าโล่งใจมากที่เงินยังอยู่ดี ไม่ให้หายไปไหน
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media