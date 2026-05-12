HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ต๊ะ นารากร แชร์วิธีลดน้ำหนัก เลิกใช้ทางลัด ยันลดได้ 7 กก. ใน 2 เดือน ไม่โยโย่

          ต๊ะ นารากร แชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนัก จากลองทางลัดมาทุกทาง ลดได้แค่ไม่นานก็โยโย่เป็นสิบปี หันมาออกกำลังกาย ได้ผลลัพธ์สุดว้าว ชี้ 2 เดือน ลดไป 7 กก. 

ต๊ะ นารากร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

          ได้รับความสนใจไม่น้อย หลังจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนัก จากที่พยายามหาทางลัดสารพัด แม้ลดได้แต่ไม่นานก็น้ำหนักพุ่ง วนเวียนมาเกือบสิบปี แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการใหม่ จนสามารถลดได้ถึง 7 กิโลกรัม ภายใน 2 เดือน แบบไม่โยโย่

          โดย ต๊ะ นารากร เล่าว่า เธอเคยมีน้ำหนักแตะ 60 กิโลกรัม พยายามหาทางลัดในการลดน้ำหนักทุกทาง ทั้งกินคลีน กินคีโต Carnivore Diet กินอาหารเสริมดักจับไขมัน อาหารเสริมกระตุ้นการเผาผลาญ ดูดไขมัน ฉีดจิ้มพุงลดน้ำหนัก ทุกวิธีที่ไม่ต้องออกกำลังกายเหงื่อไม่ออก เธอลองมาหมดแล้ว

          ซึ่งก็ได้ผลอยู่ แต่แค่ 3-4 เดือนแรกเท่านั้น เมื่อกลับมากินตามใจปากแบบเดิม น้ำหนักก็พุ่งกลับมาอย่างรวดเร็ว เธอทำแบบนี้วนไปมาอยู่เกือบ 10 ปี ร่างกายเหมือนลูกโป่งยุบ ๆ พอง ๆ น่าเบื่อหน่ายตัวเอง

          กระทั่งกลางปีก่อน เธอลุกขึ้นมาดินออกกำลังกายตอนเช้าทุกวัน วันละ 45 นาที ซึ่งแรก ๆ ก็ขี้เกียจ แต่พอบังคับตัวเองทุกวันก็กลายเป็นความเคยชิน วันไหนขยันก็จะเดินตอนเย็นอีกรอบ ประกอบกับการคุมอาหาร ลดแป้ง เน้นเนื้อสัตว์และผักสด เธอสามารถลดน้ำหนักได้ 7 กิโลกรัม ภายในเวลา 2 เดือน

          และตั้งแต่ปีใหม่ จนถึงช่วงที่เธอไปเดินหาเสียงที่ จ.เชียงใหม่ ยาวมาจนถึงสงกรานต์ เธอหยุดเดิน กลับมากินตามใจปากเหมือนเดิม แต่น้ำหนักขึ้นมานิดเดียว ไม่มีอาการโยโย่เหมือนที่เคยมาตลอด 10 ปี 

ต๊ะ นารากร

          สุดท้าย ตอนนี้เธอก็ลุกขึ้นมาเดินตอนเช้าอีกครั้ง และตั้งใจว่าจะทำให้สม่ำเสมอทุกวัน 

          ทั้งนี้ ได้มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในความมีวินัยในการดูแลตัวเองของเธอเป็นจำนวนมาก พร้อมยืนยันว่าตัวจริงหุ่นดี ดูตัวเล็ก โดยหลายคนยังยืนยันว่า วิธีการที่หันมาออกกำลังกายนี้คือได้ผลจริง และยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นนำมาทำตามได้เช่นกัน เพื่อหุ่นที่ดีและสุขภาพที่ดีขึ้น

ต๊ะ นารากร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ต๊ะ นารากร แชร์วิธีลดน้ำหนัก เลิกใช้ทางลัด ยันลดได้ 7 กก. ใน 2 เดือน ไม่โยโย่ โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:45:32 1,643 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย