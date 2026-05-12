ต๊ะ นารากร แชร์วิธีลดน้ำหนัก เลิกใช้ทางลัด ยันลดได้ 7 กก. ใน 2 เดือน ไม่โยโย่

ต๊ะ นารากร แชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนัก จากลองทางลัดมาทุกทาง ลดได้แค่ไม่นานก็โยโย่เป็นสิบปี หันมาออกกำลังกาย ได้ผลลัพธ์สุดว้าว ชี้ 2 เดือน ลดไป 7 กก.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
โดย ต๊ะ นารากร เล่าว่า เธอเคยมีน้ำหนักแตะ 60 กิโลกรัม พยายามหาทางลัดในการลดน้ำหนักทุกทาง ทั้งกินคลีน กินคีโต Carnivore Diet กินอาหารเสริมดักจับไขมัน อาหารเสริมกระตุ้นการเผาผลาญ ดูดไขมัน ฉีดจิ้มพุงลดน้ำหนัก ทุกวิธีที่ไม่ต้องออกกำลังกายเหงื่อไม่ออก เธอลองมาหมดแล้ว
ซึ่งก็ได้ผลอยู่ แต่แค่ 3-4 เดือนแรกเท่านั้น เมื่อกลับมากินตามใจปากแบบเดิม น้ำหนักก็พุ่งกลับมาอย่างรวดเร็ว เธอทำแบบนี้วนไปมาอยู่เกือบ 10 ปี ร่างกายเหมือนลูกโป่งยุบ ๆ พอง ๆ น่าเบื่อหน่ายตัวเอง
กระทั่งกลางปีก่อน เธอลุกขึ้นมาดินออกกำลังกายตอนเช้าทุกวัน วันละ 45 นาที ซึ่งแรก ๆ ก็ขี้เกียจ แต่พอบังคับตัวเองทุกวันก็กลายเป็นความเคยชิน วันไหนขยันก็จะเดินตอนเย็นอีกรอบ ประกอบกับการคุมอาหาร ลดแป้ง เน้นเนื้อสัตว์และผักสด เธอสามารถลดน้ำหนักได้ 7 กิโลกรัม ภายในเวลา 2 เดือน
และตั้งแต่ปีใหม่ จนถึงช่วงที่เธอไปเดินหาเสียงที่ จ.เชียงใหม่ ยาวมาจนถึงสงกรานต์ เธอหยุดเดิน กลับมากินตามใจปากเหมือนเดิม แต่น้ำหนักขึ้นมานิดเดียว ไม่มีอาการโยโย่เหมือนที่เคยมาตลอด 10 ปี
ทั้งนี้ ได้มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในความมีวินัยในการดูแลตัวเองของเธอเป็นจำนวนมาก พร้อมยืนยันว่าตัวจริงหุ่นดี ดูตัวเล็ก โดยหลายคนยังยืนยันว่า วิธีการที่หันมาออกกำลังกายนี้คือได้ผลจริง และยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นนำมาทำตามได้เช่นกัน เพื่อหุ่นที่ดีและสุขภาพที่ดีขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
ได้รับความสนใจไม่น้อย หลังจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนัก จากที่พยายามหาทางลัดสารพัด แม้ลดได้แต่ไม่นานก็น้ำหนักพุ่ง วนเวียนมาเกือบสิบปี แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการใหม่ จนสามารถลดได้ถึง 7 กิโลกรัม ภายใน 2 เดือน แบบไม่โยโย่
โดย ต๊ะ นารากร เล่าว่า เธอเคยมีน้ำหนักแตะ 60 กิโลกรัม พยายามหาทางลัดในการลดน้ำหนักทุกทาง ทั้งกินคลีน กินคีโต Carnivore Diet กินอาหารเสริมดักจับไขมัน อาหารเสริมกระตุ้นการเผาผลาญ ดูดไขมัน ฉีดจิ้มพุงลดน้ำหนัก ทุกวิธีที่ไม่ต้องออกกำลังกายเหงื่อไม่ออก เธอลองมาหมดแล้ว
ซึ่งก็ได้ผลอยู่ แต่แค่ 3-4 เดือนแรกเท่านั้น เมื่อกลับมากินตามใจปากแบบเดิม น้ำหนักก็พุ่งกลับมาอย่างรวดเร็ว เธอทำแบบนี้วนไปมาอยู่เกือบ 10 ปี ร่างกายเหมือนลูกโป่งยุบ ๆ พอง ๆ น่าเบื่อหน่ายตัวเอง
กระทั่งกลางปีก่อน เธอลุกขึ้นมาดินออกกำลังกายตอนเช้าทุกวัน วันละ 45 นาที ซึ่งแรก ๆ ก็ขี้เกียจ แต่พอบังคับตัวเองทุกวันก็กลายเป็นความเคยชิน วันไหนขยันก็จะเดินตอนเย็นอีกรอบ ประกอบกับการคุมอาหาร ลดแป้ง เน้นเนื้อสัตว์และผักสด เธอสามารถลดน้ำหนักได้ 7 กิโลกรัม ภายในเวลา 2 เดือน
และตั้งแต่ปีใหม่ จนถึงช่วงที่เธอไปเดินหาเสียงที่ จ.เชียงใหม่ ยาวมาจนถึงสงกรานต์ เธอหยุดเดิน กลับมากินตามใจปากเหมือนเดิม แต่น้ำหนักขึ้นมานิดเดียว ไม่มีอาการโยโย่เหมือนที่เคยมาตลอด 10 ปี
สุดท้าย ตอนนี้เธอก็ลุกขึ้นมาเดินตอนเช้าอีกครั้ง และตั้งใจว่าจะทำให้สม่ำเสมอทุกวัน
ทั้งนี้ ได้มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในความมีวินัยในการดูแลตัวเองของเธอเป็นจำนวนมาก พร้อมยืนยันว่าตัวจริงหุ่นดี ดูตัวเล็ก โดยหลายคนยังยืนยันว่า วิธีการที่หันมาออกกำลังกายนี้คือได้ผลจริง และยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นนำมาทำตามได้เช่นกัน เพื่อหุ่นที่ดีและสุขภาพที่ดีขึ้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน