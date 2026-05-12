กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานยารักษามะเร็ง ตำรับแรกของไทย ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็ง

          กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานยา อิมครานิบ 100 ยารักษามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกของไทย แก่ สปสช. ให้ผู้ป่วยมะเร็ง สิทธิบัตรทอง ได้รักษาตัว

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปในพิธีพระราชทานยารักษาโรคมะเร็ง "โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2569 ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 
          ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าเฝ้ารับพระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ด "อิมครานิบ 100" จำนวน 690,000 เม็ด เพื่อให้ สปสช. นำไปจัดสรรแก่ผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง ทั่วประเทศ

          สำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ด "อิมครานิบ 100" เป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตและการกระจายยาตามมาตรฐานสากล ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 และได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีนวัตกรรมไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569

          โดยยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้ากลุ่มนี้ เป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซีนไคเนส ซึ่งมีบทบาทในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด และเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษาสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย ภายใต้ข้อบ่งใช้และดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

          ทั้งนี้ สปสช. จะดำเนินการบริหารจัดสรรยาที่ได้รับพระราชทานให้เป็นไปตามระบบบริการและแนวทางทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงยาได้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก สปสช.

อัปเดตล่าสุด 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:02:15
