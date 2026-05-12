รถทัวร์พุ่งตกข้างทาง ที่วังน้ำเขียว พบบาดเจ็บหลายคน ผดส. ปีนหนีออกท้ายรถ

รถทัวร์ตกข้างทาง ที่วังน้ำเขียว พบคนเจ็บหลายราย คนขับติดในรถ เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ - ดูแลการจราจร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หมี กู้ภัยอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว ต.ผิวผ่อง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก หมี กู้ภัยอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว ต.ผิวผ่อง รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ตกลงข้างทาง เป็นผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 30 ราย คนขับติดอยู่ในรถ 1 ราย โดยเหตุเกิดบนถนนสาย 304 หน้าสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว ม.เกษตรศาสตร์ ในพื้นที่บ้านวังน้ำเขียว ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ พบว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตก ถนนลื่น เบื้องต้นชุดกู้ภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงจุดเกิดเหตุแล้ว พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ พร้อมแก้ไขปัญหาจราจร
