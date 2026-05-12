จีนค้นพบ งูสองหัว สายพันธุ์ใหม่ เฉลยให้ทำไมเรียกสองหัว จากพฤติกรรมป้องกันตัว

จีนค้นพบ งูสองหัว สายพันธุ์ใหม่ ชี้พฤติกรรมป้องกันตัวสุดแปลก ชูหางหลอกว่าเป็นหัว จนรับฉายาเป็นงูสองหัว
วานนี้ (11 พฤษภาคม 2569) สำนักข่าวซินหัว เผยภาพของ "งูสองหัว" ที่ถูกค้นพบใหม่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน โดยนักวิจัยจีนค้นพบงูดังกล่าวในป่าไม้ใบกว้าง ที่ระดับความสูงราว 760 เมตร
งูดังกล่าวเป็นงูสายพันธุ์ใหม่ ชื่อ "งูพงอ้อกว่างซี" (Guangxi Reed Snake) เป็นงูไม่มีพิษ ไม่ดุร้าย มีความโดดเด่นที่พฤติกรรมขดลำตัวเป็นรูปเลข 8 หรือยกหางขึ้นมาเลียนแบบให้ดูเหมือนหัวงู เมื่อรู้สึกตกใจ โดยเป็นพฤติกรรมเพื่อป้องกันตัว จนได้รับฉายาว่างูสองหัว
งูชนิดนี้ยาวกว่า 20 เซนติเมตร ลำตัวเรียวยาวสีน้ำตาล มีแถบสีเข้มเป็นช่วง ๆ จำนวน 7 แถบ พาดตามแนวหลัง ส่วนหางมีลักษณะทู่มน ขณะที่เม็ดสีเข้มบริเวณขอบเกล็ดทำให้เกิดลวดลายดูคล้ายตาข่าย มักออกหากินในเวลากลางคืนเป็นหลัก พบได้ทั้งบนพื้นดินและใต้ดิน
งูสายพันธุ์นี้มักใช้เวลาส่วนใหญ่ซุกซ่อนอยู่ตามกองใบไม้ ดินผุพัง หรือซอกหิน และออกเลื้อยหากินอยู่ตามพื้นป่า มีอาหารหลักคือไส้เดือนและตัวอ่อนของแมลงลำตัวอ่อนนิ่ม
อนึ่ง การค้นพบครั้งนี้เผยแพร่ในวารสารสัตววิทยาและวิวัฒนาการ (Zoosystematics and Evolution) เมื่อเดือนที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติฮวาผิงในกว่างซี โดยมีทีมนักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติกว่างซีร่วมอยู่ในคณะสำรวจ
