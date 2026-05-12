HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จีนค้นพบ งูสองหัว สายพันธุ์ใหม่ เฉลยให้ทำไมเรียกสองหัว จากพฤติกรรมป้องกันตัว

          จีนค้นพบ งูสองหัว สายพันธุ์ใหม่ ชี้พฤติกรรมป้องกันตัวสุดแปลก ชูหางหลอกว่าเป็นหัว จนรับฉายาเป็นงูสองหัว

งูสองหัว
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว

          วานนี้ (11 พฤษภาคม 2569) สำนักข่าวซินหัว เผยภาพของ "งูสองหัว" ที่ถูกค้นพบใหม่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน โดยนักวิจัยจีนค้นพบงูดังกล่าวในป่าไม้ใบกว้าง ที่ระดับความสูงราว 760 เมตร 

          งูดังกล่าวเป็นงูสายพันธุ์ใหม่ ชื่อ "งูพงอ้อกว่างซี" (Guangxi Reed Snake) เป็นงูไม่มีพิษ ไม่ดุร้าย มีความโดดเด่นที่พฤติกรรมขดลำตัวเป็นรูปเลข 8 หรือยกหางขึ้นมาเลียนแบบให้ดูเหมือนหัวงู เมื่อรู้สึกตกใจ โดยเป็นพฤติกรรมเพื่อป้องกันตัว จนได้รับฉายาว่างูสองหัว

          งูชนิดนี้ยาวกว่า 20 เซนติเมตร ลำตัวเรียวยาวสีน้ำตาล มีแถบสีเข้มเป็นช่วง ๆ จำนวน 7 แถบ พาดตามแนวหลัง ส่วนหางมีลักษณะทู่มน ขณะที่เม็ดสีเข้มบริเวณขอบเกล็ดทำให้เกิดลวดลายดูคล้ายตาข่าย มักออกหากินในเวลากลางคืนเป็นหลัก พบได้ทั้งบนพื้นดินและใต้ดิน 

          งูสายพันธุ์นี้มักใช้เวลาส่วนใหญ่ซุกซ่อนอยู่ตามกองใบไม้ ดินผุพัง หรือซอกหิน และออกเลื้อยหากินอยู่ตามพื้นป่า มีอาหารหลักคือไส้เดือนและตัวอ่อนของแมลงลำตัวอ่อนนิ่ม

          อนึ่ง การค้นพบครั้งนี้เผยแพร่ในวารสารสัตววิทยาและวิวัฒนาการ (Zoosystematics and Evolution) เมื่อเดือนที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติฮวาผิงในกว่างซี โดยมีทีมนักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติกว่างซีร่วมอยู่ในคณะสำรวจ



ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวซินหัว 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จีนค้นพบ งูสองหัว สายพันธุ์ใหม่ เฉลยให้ทำไมเรียกสองหัว จากพฤติกรรมป้องกันตัว โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:58:58
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย