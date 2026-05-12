คุณแม่สาวสวย แชะภาพคู่เพื่อน แต่ทำคนแยกแทบไม่ออก พีคเหมือนกระทั่งในชีวิตจริง

          อินฟลูฯ คุณแม่สาวสวย โพสต์ภาพคู่เพื่อน แต่คนทักว่าหน้าเหมือนกันเป๊ะราวกับแฝด แถมชีวิตจริงยังมีเรื่องบังเอิญเหมือนกัน เจ้าตัวโต้กลับนิ่ม ๆ หลังโดนหาว่าทำหน้ากับหมอเดียวกัน 

คนหน้าเหมือน

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ในโลกออนไลน์ญี่ปุ่นกำลังแชร์ภาพที่เป็นไวรัล หลังมีอินฟลูฯ คุณแม่ยังสาวโพสต์ภาพคู่กับเพื่อนสาววัยเดียวกัน แต่ทำเอาคนหลุดโฟกัสกับความเหมือนกันเป๊ะราวกับฝาแฝด จนชาวเน็ตบางรายถึงกับแซวแรงว่าทั้งคู่น่าจะไปทำสวยจากคุณหมอเดียวกันมาแน่ ๆ 

          ภาพนี้ถูกโพสต์โดย โยริโกะ อินฟลูฯ คุณแม่สาวสวย ลงภาพของตัวเองกับเพื่อนสาวที่ทั้งคู่แต่งชุดสีเขียวโทนเดียวกัน นอกจากนี้ยังทำผม สีผม เหมือนกัน รวมทั้งจะสังเกตได้ว่าทั้งสองคนนั้นมีโครงหน้าใกล้เคียงกันอย่างเห็นได้ชัด จนงานนี้เจ้าตัวถึงกับเล่นมุกไว้ว่า บางทีบรรพบุรุษของพวกเราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันก็ได้นะเนี่ย 

คนหน้าเหมือน
ภาพจาก Threads yoriko_02

          ที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือ นอกจากหน้าตา รูปลักษณ์ของทั้งคู่ที่ดูคล้ายกันราวกับเป็นพี่น้อง พวกเธอยังมีเรื่องบังเอิญตรงกันหลายอย่าง เช่น การเป็นคุณแม่ลูกสอง มีลูกชาย 1 คน กับลูกสาว 1 คน เหมือนกัน ยิ่งทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากรู้สึกทึ่งกับความบังเอิญ จนโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ไปเพียบ และมียอดเข้าชมบน X มากกว่า 8 ล้านครั้งเลยทีเดียว

          อย่างไรก็ดี ไวรัลนี้ก็ต้องเผชิญกับความคิดเห็นไม่สร้างสรรค์จากผู้คนบางกลุ่ม โดยมีการตั้งแง่ว่าจริง ๆ แล้วพวกเธอไม่ได้มีใบหน้าหรือรูปร่างที่เหมือนกันมาตั้งแต่แรก อาจจะเป็นเพราะทั้งคู่เข้าไปทำศัลยกรรมจากคลินิกแห่งเดียวกันเสียมากกว่า ขณะเดียวกันยังมีผู้ใช้งานอีกส่วนที่มองว่า จริง ๆ แล้วพวกเธอไม่ได้หน้าเหมือนกันขนาดนั้น แต่เกิดจากการแต่งตัว ทำผม และแต่งหน้าในสไตล์เดียวกัน จึงทำให้ภาพรวมดูใกล้เคียงกันมากกว่าปกติ

          ต่อมา โยริโกะ ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับเพื่อนอีกครั้ง เป็นภาพริมสระว่ายน้ำที่ทั้งคู่ยิ้มอย่างสดใส โดยเธอยอมรับว่า ไม่คิดว่าภาพดังกล่าวจะได้รับความสนใจมากขนาดนี้ แม้จะรู้สึกดีใจที่มีคนพูดถึง แต่ก็อยากให้สังคมหยุดคาดเดาเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีหลักฐานรองรับ พร้อมไม่เห็นด้วยกับชาวเน็ตบางคนที่ใช้อวาตารที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน โดยวอนให้บางส่วนช่วยให้ความเคารพผู้อื่นในโลกออนไลน์ด้วย

คนหน้าเหมือน
ภาพจาก Threads yoriko_02

          ภายหลังการออกมาเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด ทำเอาชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยต่างชื่นชมท่าทีของโยริโกะที่เลือกตอบกลับอย่างสุภาพและมีวุฒิภาวะ แทนการตอบโต้ด้วยความโมโห แม้จะต้องเผชิญกับคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักจำนวนไม่น้อยก็ตาม



ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday 

คุณแม่สาวสวย แชะภาพคู่เพื่อน แต่ทำคนแยกแทบไม่ออก พีคเหมือนกระทั่งในชีวิตจริง โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:40:26
