ครม. รับเรื่อง บอลโลก 2026 ยันไม่ได้ใช้งบกลาง - อนุทิน ลั่นคนไทย ต้องได้ดูฟรี

          ครม. รับเรื่องซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ด้าน อนุทิน ส่งสัญญาณชัด คนไทยมีลุ้นดูฟรีทั่วประเทศ ด้านโฆษกนายกฯ แจง ยังไม่ได้อนุมัติงบกลาง แค่รับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงาน

          จากกรณีมีกระแสข่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณจํานวน 1,300 ล้านบาท เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดําเนินการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026)

          โดย กสทช. จะรับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ รวมถึงประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการร่วมซื้อโฆษณาและสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้คนไทยสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้อย่างทั่วถึง

          ล่าสุด (12 พฤษภาคม 2569) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบ เรื่อง การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุด โดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานการทำงานร่วมมือกับ กสทช. จะพยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้ง

          กับคำถามว่า รัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้เอกชน เป็นผู้รับสัมปทาน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องรายละเอียดจะให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการ

          เมื่อถามย้ำว่าคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลก ฟรีใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี พยักหน้าพร้อมย้ำว่า "ต้องฟรีสิ"

ย้ำยังไม่ได้อนุมัติเรื่องงบประมาณ ไม่มีการใช้งบกลาง 1,300 ล้าน


          ทั้งนี้ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องงบประมาณใด ๆ มติ ครม. มีเพียงการรับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงาน เพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งแนวทางกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่แล้ว ส่วนที่สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทนั้น ขอย้ำว่าไม่มีการใช้งบกลาง
          
          โดยหากการดำเนินการในเรื่องนี้ประสานเป็นที่เรียบร้อย กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบ และยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดิน ส่วนแหล่งเงินจะมาจากที่ใด ทางกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงเอง

*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 18.15 น.

