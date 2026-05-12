พ่อค้ารีวิวสภาพ ทั้งงานเหลือร้านเดียว คนอื่นยกหมด ยังฮึดสู้ ลุยเดี่ยวอีก 2 วัน
            พ่อค้ารีวิวสภาพ ออกร้านงานประจำปี แต่ทั้งงานเหลือของกินร้านเดียว คนอื่นเทกันหมด ลั่นเหลือร้านเดียวก็จะขาย คนแห่พิสูจน์จนของหมดเกลี้ยง

            เรียกว่าสู้ชีวิตขั้นสุด เมื่อพ่อค้าปลาหมึกผู้ใช้ TikTok ทำ เที่ยว ใช่ชีวิต ออกมารีวิวสภาพขณะไปออกร้านที่งานประจำปี ในพื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยระบุว่างานเหลืออีก 2 วัน แต่ทั้งงานเหลือร้านของกินแค่ร้านเดียว ก็ขายมันร้านเดียวนี่แหละ 
            
            เจ้าของร้านถ่ายคลิป เผยให้เห็นบรรยากาศสุดวังเวง มีเพียงเต็นท์กับพื้นที่โล่ง ๆ ไม่มีร้านของกินใกล้เคียง นอกจากร้านปลาหมึกย่างของตนเอง พร้อมบอกว่า ขายของมาหลายปีเพิ่งจะเคยเจอ ร้านอื่นยกไปหมดจนเหลืออยู่แค่ร้านเดียว แต่แม้จะเหลืออยู่ร้านเดียวเขาก็ยืนกรานจะขายต่อ เพราะจ่ายค่าที่ไปแล้ว ของก็สั่งมาแล้วด้วย 
            
            ต่อมาเจ้าของคลิปยังยืนยันว่า ที่งานมีร้านของกินเหลือแค่ร้านเดียวจริง ๆ ซึ่งก็ขายดีสุด ๆ ของหมดตั้งแต่ 2 ทุ่ม หมดเกลี้ยง เพราะคนตามมาจาก TikTok เพราะไม่เชื่อว่าจะเหลืออยู่ร้านเดียวจริง ๆ ทั้งนี้ เขาก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ตามมาจาก TikTok ด้วย 
            
            สำหรับสาเหตุที่หลายคนสงสัย ว่าทำไมร้านอื่น ๆ ถึงพากันยกร้านหายไปกันหมดนั้น ทางพ่อค้าได้เข้ามาตอบว่า ร้านอื่นหายไปเพราะขายไม่ดี 

            นอกจากนี้ยังมีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเพราะงานเล็ก แต่มาจัดตรงกับงานใหญ่ อีกทั้งปีก่อนก็ดูจะขายไม่ดี ทำให้ร้านค้ามากันน้อย
            
            ขณะที่ชาวเน็ตอีกคนเข้ามายืนยัน ว่าขับรถผ่านไปคือสงสารพ่อค้าเลย มีแค่ร้านเดียว ซึ่งทางร้านก็ตอบว่า "ขายร้านเดียว ผีหลอกเลยครับ"

พ่อค้ารีวิวสภาพ ทั้งงานเหลือร้านเดียว คนอื่นยกหมด ยังฮึดสู้ ลุยเดี่ยวอีก 2 วัน โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 19:41:21 6,913 อ่าน
