พ่อค้ารีวิวสภาพ ทั้งงานเหลือร้านเดียว คนอื่นยกหมด ยังฮึดสู้ ลุยเดี่ยวอีก 2 วัน

พ่อค้ารีวิวสภาพ ออกร้านงานประจำปี แต่ทั้งงานเหลือของกินร้านเดียว คนอื่นเทกันหมด ลั่นเหลือร้านเดียวก็จะขาย คนแห่พิสูจน์จนของหมดเกลี้ยง
เรียกว่าสู้ชีวิตขั้นสุด เมื่อพ่อค้าปลาหมึกผู้ใช้ TikTok ทำ เที่ยว ใช่ชีวิต ออกมารีวิวสภาพขณะไปออกร้านที่งานประจำปี ในพื้นที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยระบุว่างานเหลืออีก 2 วัน แต่ทั้งงานเหลือร้านของกินแค่ร้านเดียว ก็ขายมันร้านเดียวนี่แหละ
เจ้าของร้านถ่ายคลิป เผยให้เห็นบรรยากาศสุดวังเวง มีเพียงเต็นท์กับพื้นที่โล่ง ๆ ไม่มีร้านของกินใกล้เคียง นอกจากร้านปลาหมึกย่างของตนเอง พร้อมบอกว่า ขายของมาหลายปีเพิ่งจะเคยเจอ ร้านอื่นยกไปหมดจนเหลืออยู่แค่ร้านเดียว แต่แม้จะเหลืออยู่ร้านเดียวเขาก็ยืนกรานจะขายต่อ เพราะจ่ายค่าที่ไปแล้ว ของก็สั่งมาแล้วด้วย
ภาพจาก TikTok ทำ เที่ยว ใช่ชีวิต
ต่อมาเจ้าของคลิปยังยืนยันว่า ที่งานมีร้านของกินเหลือแค่ร้านเดียวจริง ๆ ซึ่งก็ขายดีสุด ๆ ของหมดตั้งแต่ 2 ทุ่ม หมดเกลี้ยง เพราะคนตามมาจาก TikTok เพราะไม่เชื่อว่าจะเหลืออยู่ร้านเดียวจริง ๆ ทั้งนี้ เขาก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ตามมาจาก TikTok ด้วย
สำหรับสาเหตุที่หลายคนสงสัย ว่าทำไมร้านอื่น ๆ ถึงพากันยกร้านหายไปกันหมดนั้น ทางพ่อค้าได้เข้ามาตอบว่า ร้านอื่นหายไปเพราะขายไม่ดี
ภาพจาก TikTok ทำ เที่ยว ใช่ชีวิต
นอกจากนี้ยังมีคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเพราะงานเล็ก แต่มาจัดตรงกับงานใหญ่ อีกทั้งปีก่อนก็ดูจะขายไม่ดี ทำให้ร้านค้ามากันน้อย
ขณะที่ชาวเน็ตอีกคนเข้ามายืนยัน ว่าขับรถผ่านไปคือสงสารพ่อค้าเลย มีแค่ร้านเดียว ซึ่งทางร้านก็ตอบว่า "ขายร้านเดียว ผีหลอกเลยครับ"
ภาพจาก TikTok ทำ เที่ยว ใช่ชีวิต
ภาพจาก TikTok ทำ เที่ยว ใช่ชีวิต
ภาพจาก TikTok ทำ เที่ยว ใช่ชีวิต
ภาพจาก TikTok ทำ เที่ยว ใช่ชีวิต