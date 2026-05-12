HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อาลัย อดีตรองผู้ว่าฯ ชุมพร ตกน้ำเสียชีวิต คนในพื้นที่สะเทือนใจ สูญเสียข้าราชการน้ำดี


            สมพร ปัจฉิมเพ็ชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พลัดตกสระน้ำ เสียชีวิต ประชาชนร่วมอาลัย สูญเสียข้าราชการน้ำดี นักปกครองผู้ทุ่มเทกายใจในการทำงาน

สมพร ปัจฉิมเพ็ชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

            วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 Bright TV รายงานว่า เมื่อเวลา 11.26 น. ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสมาคมพุทธประทีปหลังสวน ได้รับแจ้งเหตุมีคนพลัดตกสระน้ำและสูญหาย ในพื้นที่บ้านสะพานสูง หมู่ 8 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำเร่งเข้าตรวจสอบและค้นหาในสระน้ำลึก 3-5 เมตร กระทั่งพบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ห่างจากขอบสระราว 5 เมตร 
            
            ทราบชื่อผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ว่าคือ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ซึ่งทางตำรวจและกู้ภัยได้นำร่างส่งโรงพยาบาลหลังสวน เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต 
            
สมพร ปัจฉิมเพ็ชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

            สำหรับ นายสมพร ผู้เสียชีวิต เป็นที่รู้จักในฐานะข้าราชการนักปกครองที่ทำงานใกล้ชิดประชาชน และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอด ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง เช่น 
            
            - อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
            
            - อดีตปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
            
            - อดีตนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
            
            - นายอำเภอบางสะพาน 
            
            - นายอำเภอบางสะพานน้อย

สมพร ปัจฉิมเพ็ชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
            
            ทั้งนี้ ภายหลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ออกไป ก็ได้มีประชาชนจำนวนมาก พร้อมเพื่อนร่วมงานและคนใกล้ชิดที่เข้ามาแสดงความอาลัย โดยเผยว่านายสมพรเป็นข้าราชการน้ำดีผู้เสียสละ และเป็นที่รักของประชาชนทุกพื้นที่
            
            ขณะที่ทางเพจ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัย ระบุว่า "ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ท่านเป็นแบบอย่างของข้าราชการนักพัฒนา ผู้ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวชุมพรเสมอมาขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง" 

สมพร ปัจฉิมเพ็ชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อาลัย อดีตรองผู้ว่าฯ ชุมพร ตกน้ำเสียชีวิต คนในพื้นที่สะเทือนใจ สูญเสียข้าราชการน้ำดี โพสต์เมื่อ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 20:44:42 1,644 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ไวรัสฮันตาระบาด ปฏิทินวันหยุด 2569 นาย ณภัทร calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ดร.โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 48 ทีม ฟุตบอลโลก 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย