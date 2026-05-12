อาลัย อดีตรองผู้ว่าฯ ชุมพร ตกน้ำเสียชีวิต คนในพื้นที่สะเทือนใจ สูญเสียข้าราชการน้ำดี

สมพร ปัจฉิมเพ็ชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พลัดตกสระน้ำ เสียชีวิต ประชาชนร่วมอาลัย สูญเสียข้าราชการน้ำดี นักปกครองผู้ทุ่มเทกายใจในการทำงาน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 Bright TV รายงานว่า เมื่อเวลา 11.26 น. ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสมาคมพุทธประทีปหลังสวน ได้รับแจ้งเหตุมีคนพลัดตกสระน้ำและสูญหาย ในพื้นที่บ้านสะพานสูง หมู่ 8 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำเร่งเข้าตรวจสอบและค้นหาในสระน้ำลึก 3-5 เมตร กระทั่งพบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ห่างจากขอบสระราว 5 เมตร
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ว่าคือ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ซึ่งทางตำรวจและกู้ภัยได้นำร่างส่งโรงพยาบาลหลังสวน เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
สำหรับ นายสมพร ผู้เสียชีวิต เป็นที่รู้จักในฐานะข้าราชการนักปกครองที่ทำงานใกล้ชิดประชาชน และทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อบ้านเมืองมาโดยตลอด ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง เช่น
- อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
- อดีตปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- อดีตนายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
- นายอำเภอบางสะพาน
- นายอำเภอบางสะพานน้อย
ทั้งนี้ ภายหลังข่าวการเสียชีวิตเผยแพร่ออกไป ก็ได้มีประชาชนจำนวนมาก พร้อมเพื่อนร่วมงานและคนใกล้ชิดที่เข้ามาแสดงความอาลัย โดยเผยว่านายสมพรเป็นข้าราชการน้ำดีผู้เสียสละ และเป็นที่รักของประชาชนทุกพื้นที่
ขณะที่ทางเพจ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัย ระบุว่า "ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ท่านเป็นแบบอย่างของข้าราชการนักพัฒนา ผู้ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวชุมพรเสมอมาขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง"
ขอบคุณข้อมูลจาก Bright TV, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร