เบื้องหลังคดีช็อก ชายแบกร่างเมียมอบตัว เผยอยู่ข้างศพมาแล้ว 2 คืน ญาติผู้ตายแฉด้านมืด

หนุ่มใหญ่หึงโหดทำร้ายคนรักจนดับสยอง ก่อนอุ้มศพขึ้นรถขับวนทั่วเมืองนาน 2 คืน สำนึกผิดโทร. หาเมียหลวงพามอบตัว ญาติแฉซ้ำฝ่ายชายมีพฤติกรรมรุนแรง
จากข่าวสะเทือนขวัญ กรณี ชายวัย 42 ปี ขับรถพาร่างของหญิงที่เสียชีวิตมามอบตัวกับตำรวจที่โรงพัก ก่อนจะทราบว่าหญิงคนดังกล่าวคือคนรักอีกคนที่ไม่ใช่ภรรยา ซึ่งทำร้ายฝ่ายหญิงไปเพราะความหึงหวง ก่อนจะโทร. ไปสารภาพกับภรรยาและได้รับการเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว
วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า จากการย้อนภาพวงจรปิดบริเวณหน้าโรงพัก สภ.บางบัวทอง จะพบว่ามีรถยนต์สีขาวของหญิงรายหนึ่งขับเข้ามาก่อน จากนั้นมีรถยนต์อีกคันขับตามเข้ามา ก่อนที่ นายวินัย ชายผู้ก่อเหตุจะลงจากรถและแจ้งตำรวจว่า ภายในรถมีร่างของนางสาวจอย อายุ 44 ปี นั่งเสียชีวิตอยู่บริเวณเบาะหน้าฝั่งซ้าย ตรวจสอบพบว่า เบาะถูกปรับเอนนอน ร่างสวมเสื้อยืดแขนสั้น กางเกงขาสั้น และมีผ้าคลุมบริเวณช่วงล่าง ขณะที่บริเวณใบหน้าพบร่องรอยเขียวช้ำ
นายวินัย ให้การว่า ผู้เสียชีวิตเป็นหญิงที่ตนคบหาอยู่กินด้วยกันมาประมาณ 1 ปี โดยก่อนเกิดเหตุตนเกิดความระแวงว่าฝ่ายหญิงมีความสัมพันธ์กับชายอื่น ซึ่งเป็นชายขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ หลังจากก่อนหน้านี้ตนเคยเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันในลักษณะใกล้ชิด รวมถึงยอมรับว่าเคยพบทั้งสองเดินทางเข้าโรงแรมด้วยกัน จึงเกิดความไม่พอใจ
วันเกิดเหตุ ตนและผู้ตายไปกินอาหารและดื่มสุราด้วยกัน ก่อนกลับมาที่ห้องพักและมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงในช่วงค่ำ นายวินัยอ้างว่าตัวเองเกิดบันดาลโทสะ จึงลงมือทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงด้วยการตบและเตะ ก่อนที่จะแยกย้ายกันนอนพักภายในห้อง กระทั่งช่วงบ่ายของวันถัดมา เมื่อพยายามปลุกฝ่ายหญิงกลับพบว่าไม่ตอบสนองและเสียชีวิตแล้ว
หลังเกิดเหตุ นายวินัยเกิดความสับสนและตกใจ จึงอุ้มร่างผู้เสียชีวิตขึ้นรถยนต์ ก่อนขับรถวนไปเรื่อย ๆ ตลอดทั้งคืน โดยมีการติดต่อหาอดีตภรรยาเพื่อขอคำปรึกษา กระทั่งช่วงเช้าวันต่อมา จึงตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจที่ สภ.บางบัวทอง
ระหว่างถูกควบคุมตัว นายวินัยยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายจริง พร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจให้ถึงแก่ชีวิต และหากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่กระทำเช่นนี้อีก
ด้านอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุ เปิดเผยว่า ก่อนเข้ามอบตัว นายวินัยได้โทรศัพท์มาหาและเล่าให้ฟังว่าเกิดการทะเลาะกับผู้เสียชีวิต ก่อนจะบอกในเวลาต่อมาว่าฝ่ายหญิงนิ่งไปแล้ว ตนจึงแนะนำให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และเข้ามอบตัว เนื่องจากเห็นว่าควรรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ทั้งพ่อ แม่ และน้าสาว เดินทางมายังสถานีตำรวจทันทีที่ทราบข่าว โดยต่างอยู่ในอาการเสียใจอย่างหนัก ญาติเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุมักแสดงตัวเป็นคนอัธยาศัยดี และช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอด จึงไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์
อย่างไรก็ตาม น้าสาวของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตเคยพยายามตีตัวออกห่างจากนายวินัย แต่ฝ่ายชายไม่ยินยอมเลิกรา อีกทั้งยังเคยมีเหตุทำร้ายร่างกายกันมาแล้วหลายครั้ง โดยก่อนเกิดเหตุเพียงหนึ่งวัน ผู้ก่อเหตุยังตามไปที่ร้านอาหารและตบหน้าผู้เสียชีวิตต่อหน้าคนอื่น
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย พร้อมควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขณะที่ชายขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งถูกพาดพิงในคดี ออกมายืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้เสียชีวิตตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใด
