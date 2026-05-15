เปิดคลิปเสียง ครูยึด iPhone เด็ก ลั่นให้จ่าย 1 หมื่นถือว่าคุ้ม ล่าสุด ผอ. ขยับแล้ว

 
           เปิดคลิปเสียงครูยึด iPhone 15 นักเรียน เรียกเงินหมื่นแลกเครื่องคืน อ้างเป็นค่าปรับ ลบล้างผิด สอนให้เด็กสำนึก ล่าสุด ผอ. เตรียมคืนมือถือให้ผู้ปกครอง 

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

         กลายเป็นประเด็นที่เกิดเสียงวิจารณ์สนั่น กรณีนักเรียนชายรายหนึ่งที่ถูกครูยึด iPhone 15 เนื่องจากนำโทรศัพท์มาใช้ในโรงเรียน ซึ่งมีกฎห้ามใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ก่อนเกิดข้อพิพาทเมื่อครอบครัวพยายามขอรับโทรศัพท์คืน แต่มีการอ้างเงื่อนไขให้จ่ายเงิน 10,000 บาท โดยนักเรียนรายนี้เป็นชาวจังหวัดนราธิวาสที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานคร และภายหลังถูกยึดโทรศัพท์ ได้พยายามขอส่งเครื่องกลับบ้านแต่ไม่สำเร็จ จนนำไปสู่การตัดสินใจลาออกจากโรงเรียน พร้อมเข้าแจ้งความเพื่อขอคืนทรัพย์สินนั้น

อ่านข่าว : ครูยึดมือถือเด็ก อ้างผิดกฎโรงเรียน แม้ลาออกก็ไม่คืน อยากได้จ่ายมา 1 หมื่น !

            ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 เผยแพร่คลิปเสียงบทสนทนาระหว่างครูที่ยึดมือถือ พูดคุยกับผู้ปกครอง ซึ่งครูชี้แจงถึงเหตุผลของการกระทำว่า ต้องการให้นักเรียนเกิดความสำนึกผิดและรับผิดชอบต่อการกระทำของตน โดยระบุใจความว่า เงินจากการขายโทรศัพท์ หรือการชำระเงินเพื่อรับคืน สามารถมองได้ว่าเป็นการ ลบล้างความผิดจากการฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน มองว่าถ้าจ่ายเงินเรื่องนี้ถือว่าคุ้ม พร้อมเปรียบเทียบว่า ผู้ที่กระทำผิดกฎก็ย่อมต้องได้รับการลงโทษในลักษณะคล้ายการเสียค่าปรับ

            ครูยังกล่าวในบทสนทนาว่า หากนักเรียนไม่นำโทรศัพท์มาจากบ้าน เหตุการณ์ทั้งหมดคงไม่เกิดขึ้น พร้อมย้ำว่าต้องการให้ผู้เรียนตระหนักถึงความผิดก่อนเป็นอันดับแรก ขณะที่อีกช่วงหนึ่งของการพูดคุย ผู้ปกครองได้อธิบายถึงภาระค่าใช้จ่ายและฐานะทางครอบครัว โดยระบุว่า โทรศัพท์เครื่องดังกล่าวเพิ่งซื้อมาและยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

            ด้านครูตอบกลับว่า เข้าใจความลำบากของผู้ปกครอง แต่ยังเห็นว่าควรให้นักเรียนได้เรียนรู้และสำนึกต่อการกระทำของตน พร้อมระบุว่า ก่อนหน้านี้เคยมีความตั้งใจจะคืนโทรศัพท์ ทว่าเกิดปัญหาระหว่างการพูดคุย จึงยังไม่ได้คืนให้

 

            ขณะที่ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ ออกมาอัปเดตเพิ่มเติมว่า ทาง ผอ. โรงเรียนที่ครูยึด iPhone ลูกศิษย์ไม่คืนแล้วเรียก 10,000 ติดต่อผู้ปกครอง ยอมคืนแล้ว แต่ยังไม่กำหนดวันส่งมอบ

ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, เจ๊ม้อย v+





โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:37:49
