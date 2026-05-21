HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แฉอีก อาจารย์แก้กรรมฉาว ทำแสบอดีตนายแบบสะดุ้ง จู่ ๆ ถกอมบวบหลังกินน้ำพริก


           อดีตนายแบบวัย 40 ปี โผล่แฉยับอาจารย์แก้กรรม ลวงเข้าห้องทำพิธีจู่ ๆ ถกกางเกงอมบวบ จนแสบร้อนทรมานเพราะพิษน้ำพริกตาแดง ด้านตำรวจคุมตัวฝากขังค้านประกัน


อาจารย์แก้กรรม

          กรณีอาจารย์แก้กรรมชื่อดังที่กำลังตกเป็นข่าวและถูกควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการสอบสวน โดยพบเบื้องหลังรายชื่อจเากรรมนายเวรมาจากการไปค้นหนังสือรุ่นของคนที่เข้ามาแก้กรรม ขณะที่ หนุ่ม กรรชัย ตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าตัวมีความผิดเพิ่มหรือไม่ กรณีที่ไปหลอก เมฆ วินัย นักแสดงชื่อดัง ที่มีอาการป่วยให้เดินทางไปแก้กรรมที่ไกล ๆ จนทรุดหนัก


อาจารย์แก้กรรม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า มีผู้เสียหายรายใหม่ อดีตนายแบบวัย 40 ปี ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ในอดีต หลังเคยเผชิญเหตุการณ์ไม่เหมาะสมระหว่างเข้ารับพิธีแก้กรรมเมื่อกว่า 20 ปีก่อน ซึ่งกลายเป็นความทรงจำที่กระทบจิตใจมาจนถึงปัจจุบัน

           ผู้เสียหายเล่าย้อนว่า ในช่วงเวลานั้นมีผู้ใหญ่ที่รู้จัก ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แนะนำให้ไปแก้กรรมกับอาจารย์รายดังกล่าว โดยเขาได้เดินทางไปพร้อมเพื่อนหญิง ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของอดีตรัฐมนตรี หลังเพื่อนถูกทักเรื่องเจ้ากรรมนายเวร จนนำไปสู่การตัดสินใจเข้าร่วมพิธีด้วยกัน ตอนเดินขึ้นไปเห็นสำรับกับข้าวมีน้ำพริก 2-3 ชนิด ทั้งน้ำพริกอ่อง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกกะปิ 

           เมื่อเดินทางไปถึงสถานที่ อาจารย์รายนี้ทำการดูรายชื่อก่อนจะให้ทั้งคู่เข้าพบ จากนั้นถูกเรียกเข้าไปภายในห้องเพื่อทำพิธี โดยระหว่างทำพิธีมีการสัมผัสร่างกายหลายจุด ก่อนเหตุการณ์จะลุกลามไปยังบริเวณอวัยวะเพศ ในช่วงท้ายตนเองถูกอาจารย์รายนี้ดึงกางเกงลงกะทันหันแล้วอมอวัยวะเพศของเขาทันที ทำให้เจ้าตัวตกใจและรีบผลักออกทันที

           หลังเกิดเหตุรู้สึกปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรง จนต้องรีบนำน้ำมาล้างและออกจากห้อง ก่อนชักชวนเพื่อนกลับทันที พร้อมนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ฟังภายหลัง โดยผู้เสียหายเชื่อว่าอาการแสบร้อนดังกล่าว เป็นเพราะอาจารย์เพิ่งกินน้ำพริกมา เพราะสังเกตเห็นมีสำรับอาหารพร้อมน้ำพริกหลายชนิดวางอยู่

           เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เก็บไว้ในใจมานานกว่า 20 ปี และเคยย้อนนึกถึงเมื่อเห็นบุคคลสาธารณะเดินทางไปพบอาจารย์รายนี้ในช่วงหลายปีก่อน กระทั่งเมื่อประเด็นกลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง จึงตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น เพื่อปลดล็อกความรู้สึกที่ติดค้างอยู่ภายในใจมาเป็นเวลานาน


อาจารย์แก้กรรม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

           ขณะที่ความคืบหน้าทางคดี นายไพศาล ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ถูกสอบปากคำอย่างต่อเนื่องภายในกองปราบปราม และยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมขอส่งคำชี้แจงเป็นเอกสารในภายหลัง โดยพนักงานสอบสวนสังเกตว่าเจ้าตัวมีลักษณะเคร่งเครียดและใช้เวลาครุ่นคิดอยู่ตลอด

           ต่อมาในช่วงสาย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายไพศาลไปขออำนาจศาลฝากขังผัดแรก ในข้อหา "ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้" และข้อหาเกี่ยวกับการกระทำอนาจารต่อผู้เยาว์ พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือหลบหนี

           ระหว่างถูกนำตัวออกจากห้องควบคุม ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น รวมถึงตั้งคำถามว่าเคยเห็นนิมิตกรรมของตัวเองหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาตอบสั้น ๆ ว่า "ไม่" และยังคงยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาก่อนถูกนำตัวส่งศาลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แฉอีก อาจารย์แก้กรรมฉาว ทำแสบอดีตนายแบบสะดุ้ง จู่ ๆ ถกอมบวบหลังกินน้ำพริก อัปเดตล่าสุด 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 19:23:46 1,232 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย