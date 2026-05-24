จี้สอบไลฟ์สยิว คนดูเป็นล้าน ย้ำ ไลก์-แชร์ ก็มีโทษหนัก สั่งล่าตัวมือตำสด-เจ้าของเพจ

ตำรวจไซเบอร์ เตือน กดไลก์-แชร์ ไลฟ์สยิว ส่อมีความผิดเหมือนคนทำ โทษหนักสูงสุด คุก 5 ปี ปรับ 1 แสน สั่งล่าตัวเจ้าของเพจ - คนในไลฟ์ จ่อเชือดถ้าอยู่ในไทย
จากประเด็นฉาวสนั่น พบไลฟ์สยิวว่อนเฟซบุ๊กถูกเผยแพร่ยาวนานหลายชั่วโมง จนชาวเน็ตตื่นตะลึงกันถ้วนหน้า แม้แต่กรมควบคุมโรคและเพจดังยังเข้ามารับชม พร้อมเตือนภัยถึงการตำสด ให้สังคมได้ระมัดระวังนั้น
อ่านข่าว : อึ้ง ไลฟ์สยิวว่อนเฟซ 7 ชม. ยังไม่แบน สดจน กรมควบคุมโรคต้องเข้า - แจงเหตุโผล่ดู
ล่าสุด (24 พฤษภาคม 2569) เพจ ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. โพสต์แจ้งเตือนประชาชน ชี้ ไลฟ์ตำสดอันตราย ลิงก์ปลอมเพียบ กดไม่ระวัง ตังค์เกลี้ยงบัญชี โดยระบุว่า
"ตำรวจไซเบอร์เตือนภัยย้ำอีกครั้ง มิจฉาชีพแฝงตัวในคราบคอมเมนต์ ส่งข้อความชักชวนและใช้มุกต่าง ๆ ดึงดูดใจ ในไลฟ์ที่เป็นไวรัล หรือที่มีคนดูจำนวนมาก หากเผลอกดลิงก์ อาจถูกหลอกลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัว หลอกให้ส่งรหัส OTP หรือที่ร้ายแรงที่สุด เงินถูกโอนออกจากบัญชีจนหมดเกลี้ยง คลิกเดียวเงินหาย โจรได้ข้อมูลส่วนตัวไปครอง
ท่องเอาไว้ ไม่คลิกลิงก์ ไม่กรอกข้อมูล ไม่ส่ง OTP ไม่โอนเงิน เจอไลฟ์แบบเมื่อคืนที่คุณก็รู้ว่าคืออะไร อย่าลืมร่วมใจกันกดสแปม"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
โดยได้สั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) ดำเนินการตรวจสอบ URL เพื่อหาตัวเจ้าของเพจและผู้ที่ปรากฏในคลิป ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ หากพบว่าเจ้าของเพจหรือบุคคลในคลิปเป็นคนไทย หรืออยู่ในราชอาณาจักรไทย จะดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
ขณะเดียวกัน จะมีการประสานงานกับเฟซบุ๊ก ประเทศไทย เพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชนภายในโลกออนไลน์ ว่าเหตุใดจึงไม่สามารถตรวจจับคลิปอนาจารดังกล่าว และปล่อยให้แพร่กระจายจนมีผู้ชมนับล้านคนได้อย่างไร โดยที่ทางเฟซบุ๊ก ไม่ได้ปิดกั้นหรือลบเนื้อหา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก และตามหลักแล้วจะต้องถูกปิดกั้นเนื้อหาทันที
ทั้งนี้ ทางตำรวจย้ำว่า หากชาวโซเชียลพบเห็นคลิปอนาจารลักษณะนี้ ให้กด Report และแจ้งเบาะแสมาที่โทรศัพท์สายด่วนตำรวจไซเบอร์ 1441 ได้ทันที
และที่สำคัญ ยังขอเตือนว่าห้ามทำคอนเทนต์ขยะ ที่มีเนื้อหาล่อแหลมแบบนี้ลงในโลกออนไลน์เด็ดขาด เพราะผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ม.14 (1) และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ม.14 (4) ซึ่งมีอัตราโทษที่สูง โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนบุคคลที่กดไลค์ กดแชร์ คลิปอนาจารเหล่านี้ ก็จะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเอง โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ