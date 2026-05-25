คนจับตา ช่องพ่อเลี้ยงเดี่ยว มีจุดเอ๊ะ ซ้ำของที่ทำขาย โยงเอเจนซี่เดี่ยวกับครอบครัวไรเดอร์

โซเชียลจับตา ช่องพ่อเลี้ยงเดี่ยว หลังพบจุดเอ๊ะ - เจอข้อมูล น้ำยาทำความสะอาดที่ผลิตขาย โยงเอเจนซี่เดี่ยวกับครอบครัวไรเดอร์ รอฟังคำชี้แจง
เป็นประเด็นร้อนที่กระตุ้นต่อมเผือกของชาวเน็ต เมื่อครอบครัวไรเดอร์รายหนึ่งซึ่งเคยมีคลิปไวรัลบน TikTok ออกมาแฉเรื่องที่ถูกเอเจนซี่ทุนจีน จ้างให้ทำคอนเทนต์ โดยมีการเขียนสคริปต์ดึงดราม่า จัดฉากว่าเมียเอาแต่นอนไม่ยอมทำงาน ปล่อยผัวไรเดอร์ต้องทำงาน ไปซื้ออาหารมาให้ ก่อนจะต้องพลิกมาขายหมูปิ้งเพราะลูกป่วย
โดยหลังจากเกิดปัญหา ช่องดังกล่าวก็ถูกเอเจนซี่ปิดไม่ให้เข้าถึง ทางครอบครัวจึงตัดสินใจออกมาแฉ พร้อมเปิดชื่อบริษัทเอเจนซี่กันแบบชัด ๆ จนเกิดเป็นกระแสดราม่าที่ชาวเน็ตมองว่าถูกหลอกลวง ด้วยคอนเทนต์เล่นกับใจ และยังกระตุกต่อมเอ๊ะของชาวเน็ต ที่พากันไปขุดหาคอนเทนต์ช่องอื่น ๆ ที่น่าจะอยู่ในสังกัดเอเจนซี่เดียวกัน
ท่ามกลางดราม่านี้ ชาวเน็ตยังมีการพูดถึงช่อง TikTok ของพ่อบ้านเลี้ยงเดี่ยว ที่มารับจ้างทำความสะอาด ที่หลายคนรู้สึกว่ามีจุดชวนเอ๊ะหลาย ๆ อย่าง
- ช่องดังกล่าว มีการทำคลิปในแนวพ่อเลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิต ที่มารับจ้างทำความสะอาดในราคาที่ไม่แพงนัก ซึ่งแต่ละห้องที่จ้างมานั้นอยู่ในสภาพสกปรกขั้นสุด
- คนดูเกิดความสงสาร เมื่อเห็นคุณพ่อต้องพาลูกน้อยไปทำงานด้วย ซึ่งบ้างก็ฝากให้เจ้าของบ้านช่วยดูแล ทำให้อยากส่งกำลังใจและจ้างงาน และต่อมาก็มีผู้ติดตามช่องมากมาย
- เมื่อช่องเริ่มดัง ต่อมาพบว่าพ่อบ้านเลี้ยงเดี่ยวเริ่มต่อยอดขายของ โดยผลิตน้ำยาทำความสะอาดมาขาย และมีการโชว์ประสิทธิภาพน้ำยาทำความสะอาดของทางแบรนด์หลาย ๆ ตัว ในคลิปถัด ๆ มา
- แต่จากนั้น เริ่มมีกระแสจากชาวเน็ตที่มองว่า คลิปของพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีหลายครั้งที่ชวนให้เกิดความเอ๊ะ โดยเฉพาะตอนที่รับจ้างทำความสะอาดห้องของนายแบบ ที่งานเยอะจนไม่มีเวลาเก็บกวาด ทำให้บ้านอยู่ในสภาพสกปรกซกมก
- ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า ในความเป็นจริงนายแบบต้องใช้หน้าตาในการทำงาน การใช้ชีวิตในห้องสภาพนี้ดูแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีสิว ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็คงทำงานไม่ได้
- หลาย ๆ ครั้งในคลิปของช่องนี้ จะเห็นคราบสีน้ำตาลเป็นเปื้อนตามผนังหรือบนพื้น ซึ่งต่อมาถูกจับผิด ว่ามีการจงใจนำซอสหรือกาแฟไปละเลงให้ดูสกปรกเกินจริงหรือไม่
- ต่อมาทางเจ้าของช่องออกมายอมรับ ว่ามีการเติมคราบเพื่อทดสอบน้ำยาจริง ๆ แต่ได้ขออนุญาตเจ้าของห้องแล้ว และขออภัยผู้ชมที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบ
- เมื่อมีจุดที่น่าสงสัยต่าง ๆ ประกอบกับเรื่องราวของไรเดอร์ ที่ออกมาแฉว่ามีกระบวนการจ้างงานผลิตคอนเทนต์โดยเอเจนซี่ หลายคนจึงรู้สึกสงสัย และเริ่มขุดคุ้ยช่องของพ่อบ้านเลี้ยงเดี่ยวเพิ่มเติม
- จากนั้นมีนักสืบโซเชียล นำเลขทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่หน้าร้านออนไลน์ของผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด แบรนด์ของพ่อบ้านเลี้ยงเดี่ยว ไปตรวจสอบในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กลับพบว่าเป็นเลขของบริษัทเจ้าเดียวกับที่ช่องครอบครัวไรเดอร์ออกมาแฉ
- ขณะที่ข้อมูลในกรมทรัพย์สินทางปัญญา ก็พบว่าชื่อแบรนด์น้ำยาทำความสะอาด ถูกจดเครื่องหมายการค้าโดยบริษัทเดียวกัน
- บริษัทดังกล่าวยังมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น เป็นคนไทย 51% และคนจีน 49% ซึ่งสอดคล้องกับที่ครอบครัวไรเดอร์กล่าวอ้างว่าเป็นทุนจีน
- มีชาวเน็ตออกมาเผยเพิ่มเติม ว่าเคยพยายามติดต่อช่องดังกล่าวไปเพื่อจะจ้างงาน แต่กลับติดต่อยาก และสุดท้ายก็มีการโยนให้คุยกับทางผู้จัดการส่วนตัว
- เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบว่า ในคลิปที่พ่อบ้านเลี้ยงเดี่ยวเปิดตัวน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ โดยมีการโชว์เอกสารใส่กรอบไว้นั้น เอกสารดังกล่าวมีการระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และลงเลขนิติบุคคลไว้ โดยไม่ได้ใส่ชื่อ-สัญชาติของผู้จดทะเบียน และในส่วนการลงชื่อท้ายเอกสาร กลับปรากฏการลงนามโดยผู้หญิง ที่ใช้คำนำหน้า "นางสาว"
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตมองว่าจากนี้คงต้องรอให้ทางเจ้าของช่องออกมาชี้แจง ว่าเป็นไปตามที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยกันหรือไม่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเอเจนซี่ที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก อรรถรส