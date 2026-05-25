HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คนจับตา ช่องพ่อเลี้ยงเดี่ยว มีจุดเอ๊ะ ซ้ำของที่ทำขาย โยงเอเจนซี่เดี่ยวกับครอบครัวไรเดอร์

          โซเชียลจับตา ช่องพ่อเลี้ยงเดี่ยว หลังพบจุดเอ๊ะ - เจอข้อมูล น้ำยาทำความสะอาดที่ผลิตขาย โยงเอเจนซี่เดี่ยวกับครอบครัวไรเดอร์ รอฟังคำชี้แจง

พ่อบ้านเลี่ยงเดี่ยว

          เป็นประเด็นร้อนที่กระตุ้นต่อมเผือกของชาวเน็ต เมื่อครอบครัวไรเดอร์รายหนึ่งซึ่งเคยมีคลิปไวรัลบน TikTok ออกมาแฉเรื่องที่ถูกเอเจนซี่ทุนจีน จ้างให้ทำคอนเทนต์ โดยมีการเขียนสคริปต์ดึงดราม่า จัดฉากว่าเมียเอาแต่นอนไม่ยอมทำงาน ปล่อยผัวไรเดอร์ต้องทำงาน ไปซื้ออาหารมาให้ ก่อนจะต้องพลิกมาขายหมูปิ้งเพราะลูกป่วย 

          โดยหลังจากเกิดปัญหา ช่องดังกล่าวก็ถูกเอเจนซี่ปิดไม่ให้เข้าถึง ทางครอบครัวจึงตัดสินใจออกมาแฉ พร้อมเปิดชื่อบริษัทเอเจนซี่กันแบบชัด ๆ จนเกิดเป็นกระแสดราม่าที่ชาวเน็ตมองว่าถูกหลอกลวง ด้วยคอนเทนต์เล่นกับใจ และยังกระตุกต่อมเอ๊ะของชาวเน็ต ที่พากันไปขุดหาคอนเทนต์ช่องอื่น ๆ ที่น่าจะอยู่ในสังกัดเอเจนซี่เดียวกัน


          ท่ามกลางดราม่านี้ ชาวเน็ตยังมีการพูดถึงช่อง TikTok ของพ่อบ้านเลี้ยงเดี่ยว ที่มารับจ้างทำความสะอาด ที่หลายคนรู้สึกว่ามีจุดชวนเอ๊ะหลาย ๆ อย่าง 

          - ช่องดังกล่าว มีการทำคลิปในแนวพ่อเลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิต ที่มารับจ้างทำความสะอาดในราคาที่ไม่แพงนัก ซึ่งแต่ละห้องที่จ้างมานั้นอยู่ในสภาพสกปรกขั้นสุด

          - คนดูเกิดความสงสาร เมื่อเห็นคุณพ่อต้องพาลูกน้อยไปทำงานด้วย ซึ่งบ้างก็ฝากให้เจ้าของบ้านช่วยดูแล ทำให้อยากส่งกำลังใจและจ้างงาน และต่อมาก็มีผู้ติดตามช่องมากมาย

          - เมื่อช่องเริ่มดัง ต่อมาพบว่าพ่อบ้านเลี้ยงเดี่ยวเริ่มต่อยอดขายของ โดยผลิตน้ำยาทำความสะอาดมาขาย และมีการโชว์ประสิทธิภาพน้ำยาทำความสะอาดของทางแบรนด์หลาย ๆ ตัว ในคลิปถัด ๆ มา

          - แต่จากนั้น เริ่มมีกระแสจากชาวเน็ตที่มองว่า คลิปของพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีหลายครั้งที่ชวนให้เกิดความเอ๊ะ โดยเฉพาะตอนที่รับจ้างทำความสะอาดห้องของนายแบบ ที่งานเยอะจนไม่มีเวลาเก็บกวาด ทำให้บ้านอยู่ในสภาพสกปรกซกมก

          - ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า ในความเป็นจริงนายแบบต้องใช้หน้าตาในการทำงาน การใช้ชีวิตในห้องสภาพนี้ดูแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีสิว ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็คงทำงานไม่ได้

          - หลาย ๆ ครั้งในคลิปของช่องนี้ จะเห็นคราบสีน้ำตาลเป็นเปื้อนตามผนังหรือบนพื้น ซึ่งต่อมาถูกจับผิด ว่ามีการจงใจนำซอสหรือกาแฟไปละเลงให้ดูสกปรกเกินจริงหรือไม่ 

          - ต่อมาทางเจ้าของช่องออกมายอมรับ ว่ามีการเติมคราบเพื่อทดสอบน้ำยาจริง ๆ แต่ได้ขออนุญาตเจ้าของห้องแล้ว และขออภัยผู้ชมที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบ

          - เมื่อมีจุดที่น่าสงสัยต่าง ๆ ประกอบกับเรื่องราวของไรเดอร์ ที่ออกมาแฉว่ามีกระบวนการจ้างงานผลิตคอนเทนต์โดยเอเจนซี่ หลายคนจึงรู้สึกสงสัย และเริ่มขุดคุ้ยช่องของพ่อบ้านเลี้ยงเดี่ยวเพิ่มเติม

พ่อบ้านเลี่ยงเดี่ยว

          - จากนั้นมีนักสืบโซเชียล นำเลขทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่หน้าร้านออนไลน์ของผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด แบรนด์ของพ่อบ้านเลี้ยงเดี่ยว ไปตรวจสอบในเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กลับพบว่าเป็นเลขของบริษัทเจ้าเดียวกับที่ช่องครอบครัวไรเดอร์ออกมาแฉ

          - ขณะที่ข้อมูลในกรมทรัพย์สินทางปัญญา ก็พบว่าชื่อแบรนด์น้ำยาทำความสะอาด ถูกจดเครื่องหมายการค้าโดยบริษัทเดียวกัน

          - บริษัทดังกล่าวยังมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น เป็นคนไทย 51% และคนจีน 49% ซึ่งสอดคล้องกับที่ครอบครัวไรเดอร์กล่าวอ้างว่าเป็นทุนจีน

          - มีชาวเน็ตออกมาเผยเพิ่มเติม ว่าเคยพยายามติดต่อช่องดังกล่าวไปเพื่อจะจ้างงาน แต่กลับติดต่อยาก และสุดท้ายก็มีการโยนให้คุยกับทางผู้จัดการส่วนตัว

          - เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบว่า ในคลิปที่พ่อบ้านเลี้ยงเดี่ยวเปิดตัวน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ โดยมีการโชว์เอกสารใส่กรอบไว้นั้น เอกสารดังกล่าวมีการระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และลงเลขนิติบุคคลไว้ โดยไม่ได้ใส่ชื่อ-สัญชาติของผู้จดทะเบียน และในส่วนการลงชื่อท้ายเอกสาร กลับปรากฏการลงนามโดยผู้หญิง ที่ใช้คำนำหน้า "นางสาว" 
 
          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตมองว่าจากนี้คงต้องรอให้ทางเจ้าของช่องออกมาชี้แจง ว่าเป็นไปตามที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยกันหรือไม่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเอเจนซี่ที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่

ขอบคุณข้อมูลจาก อรรถรส


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คนจับตา ช่องพ่อเลี้ยงเดี่ยว มีจุดเอ๊ะ ซ้ำของที่ทำขาย โยงเอเจนซี่เดี่ยวกับครอบครัวไรเดอร์ โพสต์เมื่อ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:18:58
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ดาวซัลโว วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 ข่าวฟุตบอลโลก ปฏิทินวันหยุด 2569 ทีมฟุตบอลโลก calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส ฟุตบอลโลก 2026 ตารางฟุตบอลโลก
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 เป๋าตัง ราคาน้ำมันวันนี้ ทราย สก๊อต พาย สุนิษฐ์ World Cup 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย