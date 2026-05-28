ป.ป.ช. แจงชายเมากร่าง ขับรถชนไรเดอร์ ไม่ใช่รองโฆษก - พบโดนแล้ว 2 ข้อหา

สำนักงาน ป.ป.ช. แจงชายเมากร่าง ขับรถชนไรเดอร์ดับ เป็นข้าราชการในสังกัด เป็น ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ แต่ไม่ใช่ รองโฆษก ป.ป.ช.
จากกรณีชายเมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาด เสียชีวิต บนสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ ก่อนแสดงท่าทีกร่าง อ้างตัวเป็นข้าราชการตำแหน่งใหญ่ รู้จักตำรวจ อีกทั้งพบว่ายังมีความพยายามสลับตัวคนขับรถ โดยมีการระบุว่าผู้ก่อเหตุคือ นายจรงค์ ดำรงตำแหน่งอำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น
ล่าสุด (28 พฤษภาคม 2569) สำนักงาน ป.ป.ช. ออกหนังสือชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัด ขับรถเกิดอุบัติเหตุให้มีผู้เสียชีวิต โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏรายงานข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ กรณีอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 23.00 น. บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และมีการระบุว่าผู้ขับขี่ รถยนต์กระบะคู่กรณีเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. นั้น
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น และขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัว ญาติ และผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ตระหนักดีว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้าง
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเรียนชี้แจงว่า บุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ทั้งนี้ มิได้ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ตามที่มีการระบุในบางรายงานข่าวแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น และมิได้นิ่งนอนใจ โดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยืนยันว่า การดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมาย โดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใด และจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ความคืบหน้าทางคดี ผกก.สภ.บางศรีเมือง เปิดเผยว่าได้นำตัวผู้ขับขี่รถกระบะเข้ามาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหา คือ เมาสุราขณะขับขี่รถยนต์ และ ขับรถโดยประมาทจนเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่และความตาย ขณะที่ญาติของไรเดอร์ได้เข้ามาทำใบรับศพที่ สภ.บางศรีเมือง เพื่อรับร่างไปทำพิธีที่วัดต่อไป
ภาพจาก บิ๊กเกรียน
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ป.ป.ช., บิ๊กเกรียน