พ่อค้าประกาศเซ้งร้านอาหารทำเลดี ขายถูก แถมอุปกรณ์ครบ พอเห็นสาเหตุแล้วกระจ่าง

พ่อค้าเชียงใหม่ประกาศเซ้งร้านอาหารทำเลทองราคาถูก แถมอุปกรณ์ครบครัน แต่เอะใจที่ช่วงเวลาติดต่อ ก่อนเฉลยเหตุผลที่แท้จริง
วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Aung Moung Laihka โพสต์ในกลุ่ม เซ้งร้าน เซ้งล็อค เซ้งของ เช่าร้าน ทำเลขายของเชียงใหม่ประกาศปล่อยเซ้งร้านอาหารข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ทำเลดีย่านหลังโรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ในราคา 35,000 บาท โดยระบุว่าร้านตั้งอยู่ในจุดที่มีศักยภาพ ใกล้โรงเรียน ร้านสะดวกซื้อ 7-11 และโรงพยาบาล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aung Moung Laihka
นอกจากเซ้งพื้นที่ขายของแล้ว ยังพร้อมจะมอบอุปกรณ์ประกอบกิจการครบชุด ทั้งตู้เย็น หม้อตุ๋น เตาแก๊ส ตู้กระจก และโต๊ะเก้าอี้ ให้กับคนที่มารับช่วงต่อทั้งหมด
ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจปล่อยต่อไม่ใช่เพราะยอดขายหรือปัญหาธุรกิจ แต่เป็นเพราะเจ้าของร้านตัดสินใจอุปสมบทเป็นพระอยู่ในปัจจุบัน สอดคล้องกับช่วงเวลาติดต่อที่ระบุว่า หากจะโทร. มาสอบถามสะดวกแค่ช่วงเวลา 15.00-18.00 เท่านั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aung Moung Laihka
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aung Moung Laihka
ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจไม่น้อย เพราะนอกจากเรื่องทำเลที่น่าจะขายได้เรื่อย ๆ แล้ว คนที่เซ้งต่อยังได้ร้านและอุปกรณ์ทั้งหมดในราคา 35,000 บาท จึงดูจะเป็นตัวเลขที่น่าจะสามารถคุ้มทุนได้ไวทีเดียว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aung Moung Laihka
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aung Moung Laihka
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Aung Moung Laihka