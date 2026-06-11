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ฟุตบอลโลก 2026 ดูได้ที่ไหน เปิดราคาแพ็กเกจ ดูสดครบทุกแมตช์ จ่ายเท่าไหร่

          JAS คว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ยิงสดครบ 104 แมตช์ผ่าน Monomax เปิดแพ็กเกจเอาใจคอกีฬา พร้อมโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือน 

ฟุตบอลโลก 2026

          วันที่ 11 มิถุนายน 2569 Jasmine International หรือ JAS แถลงข่าว คว้าลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการ 

          สำหรับแฟนบอลที่ต้องการติดตามศึก ฟีฟ่า เวิลด์คัพ 2026 แบบครบทุกแมตช์ Monomax เปิดให้สมัครแพ็กเกจ Sports Premium ในราคาโปรโมชั่น 5,999 บาท/ปี พร้อมสิทธิ์รับชมกีฬารายการสำคัญอีกหลายรายการภายในแพ็กเกจเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก MONOMAX

สรุปแพ็กเกจดูบอลโลก 2026 ของ Monomax

          - แพ็กเกจ : Sports Premium ราคาพิเศษ: 5,999 บาท/ปี (จากราคาปกติ : 7,188 บาท/ปี) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

          - สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-20 กรกฎาคม 2569

          - รับชมได้พร้อมกันสูงสุด 2 อุปกรณ์ ไม่จำเป็นต้องใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านเดียวกัน

          - เฉลี่ยค่าบริการประมาณ 250 บาท/เดือน/จอ

          - มีโปรโมชั่น ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน

          - โปรโมชั่นผ่อน 0% ใช้ได้เฉพาะการสมัครผ่านเว็บไซต์ และสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2569

ฟุตบอลโลก 2026
ภาพจาก MONOMAX

สิทธิ์การรับชมฟุตบอลโลก 2026 สำหรับผู้สมัครแพ็กเกจ

          - รับชมการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 ครบทุกแมตช์ ผ่าน MONOMAX

          - รับชมฟูลแมตช์ย้อนหลัง

          - รับชมไฮไลต์การแข่งขันแบบเต็มรูปแบบ

ช่องการการรับชม ฟุตบอลโลก 2026 แบบดูฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

          - ถ่ายทอดสดบางแมตช์ฟรี ผ่าน MONOMAX SPORTS ช่อง 29

อุปกรณ์ที่รองรับ

          - Android เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป
          - iPhone และ iPad ระบบ iOS 14.3 ขึ้นไป
          - Android TV และ Android Box เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป
          - Samsung Smart TV (Tizen OS 5.5 ขึ้นไป)
          - LG Smart TV (WebOS 4.0 ขึ้นไป)
          - Hisense และ Toshiba TV (Vidaa U6 ขึ้นไป)
          - Apple TV (tvOS 18.0 ขึ้นไป)

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ฟุตบอลโลก 2026 ดูได้ที่ไหน เปิดราคาแพ็กเกจ ดูสดครบทุกแมตช์ จ่ายเท่าไหร่ อัปเดตล่าสุด 11 มิถุนายน 2569 เวลา 16:32:54 3,871 อ่าน
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