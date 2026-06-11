ฟุตบอลโลก 2026 ดูได้ที่ไหน เปิดราคาแพ็กเกจ ดูสดครบทุกแมตช์ จ่ายเท่าไหร่

JAS คว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ยิงสดครบ 104 แมตช์ผ่าน Monomax เปิดแพ็กเกจเอาใจคอกีฬา พร้อมโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือน
สำหรับแฟนบอลที่ต้องการติดตามศึก ฟีฟ่า เวิลด์คัพ 2026 แบบครบทุกแมตช์ Monomax เปิดให้สมัครแพ็กเกจ Sports Premium ในราคาโปรโมชั่น 5,999 บาท/ปี พร้อมสิทธิ์รับชมกีฬารายการสำคัญอีกหลายรายการภายในแพ็กเกจเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาพจาก MONOMAX
- แพ็กเกจ : Sports Premium ราคาพิเศษ: 5,999 บาท/ปี (จากราคาปกติ : 7,188 บาท/ปี) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-20 กรกฎาคม 2569
- รับชมได้พร้อมกันสูงสุด 2 อุปกรณ์ ไม่จำเป็นต้องใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านเดียวกัน
- เฉลี่ยค่าบริการประมาณ 250 บาท/เดือน/จอ
- มีโปรโมชั่น ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
- โปรโมชั่นผ่อน 0% ใช้ได้เฉพาะการสมัครผ่านเว็บไซต์ และสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2569
ภาพจาก MONOMAX
- รับชมการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 ครบทุกแมตช์ ผ่าน MONOMAX
- รับชมฟูลแมตช์ย้อนหลัง
- รับชมไฮไลต์การแข่งขันแบบเต็มรูปแบบ
ช่องการการรับชม ฟุตบอลโลก 2026 แบบดูฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ถ่ายทอดสดบางแมตช์ฟรี ผ่าน MONOMAX SPORTS ช่อง 29
อุปกรณ์ที่รองรับ
วันที่ 11 มิถุนายน 2569 Jasmine International หรือ JAS แถลงข่าว คว้าลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการ
สำหรับแฟนบอลที่ต้องการติดตามศึก ฟีฟ่า เวิลด์คัพ 2026 แบบครบทุกแมตช์ Monomax เปิดให้สมัครแพ็กเกจ Sports Premium ในราคาโปรโมชั่น 5,999 บาท/ปี พร้อมสิทธิ์รับชมกีฬารายการสำคัญอีกหลายรายการภายในแพ็กเกจเดียว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภาพจาก MONOMAX
สรุปแพ็กเกจดูบอลโลก 2026 ของ Monomax
- แพ็กเกจ : Sports Premium ราคาพิเศษ: 5,999 บาท/ปี (จากราคาปกติ : 7,188 บาท/ปี) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-20 กรกฎาคม 2569
- รับชมได้พร้อมกันสูงสุด 2 อุปกรณ์ ไม่จำเป็นต้องใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านเดียวกัน
- เฉลี่ยค่าบริการประมาณ 250 บาท/เดือน/จอ
- มีโปรโมชั่น ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน
- โปรโมชั่นผ่อน 0% ใช้ได้เฉพาะการสมัครผ่านเว็บไซต์ และสิ้นสุดวันที่ 20 กรกฎาคม 2569
ภาพจาก MONOMAX
สิทธิ์การรับชมฟุตบอลโลก 2026 สำหรับผู้สมัครแพ็กเกจ
- รับชมการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 ครบทุกแมตช์ ผ่าน MONOMAX
- รับชมฟูลแมตช์ย้อนหลัง
- รับชมไฮไลต์การแข่งขันแบบเต็มรูปแบบ
ช่องการการรับชม ฟุตบอลโลก 2026 แบบดูฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ถ่ายทอดสดบางแมตช์ฟรี ผ่าน MONOMAX SPORTS ช่อง 29
อุปกรณ์ที่รองรับ
- Android เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป
- iPhone และ iPad ระบบ iOS 14.3 ขึ้นไป
- Android TV และ Android Box เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป
- Samsung Smart TV (Tizen OS 5.5 ขึ้นไป)
- LG Smart TV (WebOS 4.0 ขึ้นไป)
- Hisense และ Toshiba TV (Vidaa U6 ขึ้นไป)
- Apple TV (tvOS 18.0 ขึ้นไป)