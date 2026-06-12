ท่านอ้น โพสต์แสดงความอาลัยท่านพี่ เผยความทรงจำครั้งสุดท้ายที่นิวยอร์กเมื่อ 20 ปีก่อน

ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย พร้อมรำลึกถึงความทรงจำครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าเฝ้าและรับพระเมตตาจากท่านพี่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse
ภายหลังมีการประกาศข่าวการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากร่วมแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งสำคัญนี้
ด้าน ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Vacharaesorn Vivacharawongse" เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดยระบุว่า รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเมื่อทราบข่าวการจากไปของท่านพี่
ภาพจากเฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse
ในข้อความดังกล่าว ท่านอ้นได้ย้อนเล่าถึงความทรงจำครั้งสุดท้ายที่พี่น้องทั้งสี่คนมีโอกาสเข้าเฝ้า ซึ่งเกิดขึ้นราวปี 2004 ที่นครนิวยอร์ก หลังจากได้เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมพ่อ โดยในวันนั้นท่านพี่ทรงพระเมตตา พระราชทานคำแนะนำและคำสั่งสอนแก่บรรดาน้องชายอย่างอบอุ่น
แม้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา จะไม่ได้มีโอกาสพบปะกันบ่อยนัก แต่ท่านอ้นระบุว่า ท่านพี่ยังคงมอบความรัก ความเอ็นดู และความห่วงใยให้กับน้อง ๆ เสมอ ทำให้ความทรงจำเหล่านั้นยังคงอยู่ในใจไม่เสื่อมคลาย
และลงท้ายข้อความ ท่านอ้นได้ลงชื่อแทนพี่น้องว่า "ด้วยความอาลัยรักจากน้องอ้วน น้องอ้น น้องอินทร์ "
ภาพจากเฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse