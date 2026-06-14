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เมียวินฯ ลั่นไม่ได้รุม ชี้ถ้าไม่มาหาเรื่องคงไม่ถีบ - ส.ต.ต. ถูกให้ออกจากราชการ
             ส.ต.ต. ถูกให้ออกจากราชการ หลังชักปืนยิงวินฯ ที่ห้วยขวาง จนหมดแม็ก ยัวะปมค่าโดยสาร ฝ่ายเมียคนกระโดดถีบลั่น ไม่ได้รุม ชี้จะโดนไหม ถ้าไม่มาหาเรื่องก่อน

เมียวินฯ ลั่นไม่ได้รุม - ส.ต.ต. ถูกให้ออกจากราชการ

             ความคืบหน้ากรณี ส.ต.ต. นำทัพ สังกัด บช.ตชด. เข้ามอบตัวหลังก่อเหตุรัวกระสุนยินใส่วินจักรยานยนต์ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง หลังมีปากเสียงพิพาทกันเรื่องค่าโดยสาร โดยมีคลิปวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่วินฯ รายหนึ่งถีบใส่ผู้ก่อเหตุ และมีหลายคนวิ่งไล่ตาม ก่อนที่จะฝ่าย ส.ต.ต. จะชักปืนยิงสวนหมดแม็ก จนมีผู้เสียชีวิตคาที่ 1 ราย และบาดเจ็บ 2 รายนั้น
             
             
             ล่าสุด (14 มิถุนายน 2569) ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น ชี้ว่าเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบผู้ก่อเหตุคือ ส.ต.อ. นําทัพ (สงวนนามสกุล) สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 (กก.ตชด.21) โดยขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างพักผ่อนเพื่อทำธุระส่วนตัว 
             
เมียวินฯ ลั่นไม่ได้รุม - ส.ต.ต. ถูกให้ออกจากราชการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

             จากนั้นได้มีเหตุกระทบกระทั่งกับจักรยานยนต์รับจ้าง ในวันที่ 14 มิถุนายน เวลาประมาณ 02.25 น. บริวณหน้าซอยประชาสงเคราะห์ 38 และมีการใช้อาวุธปืนตามที่ปรากฏทางสื่อต่าง ๆ 
             
             ปัจจุบัน ส.ต.อ. นําทัพ อยู่ในการควบคุมของพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายแล้ว และทาง กก.ตชด.21 ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน
             
             ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม  

เมียวินฯ ลั่นไม่ได้รุม - ส.ต.ต. ถูกให้ออกจากราชการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้
             
             ทางด้าน นางสาวแต ภรรยาของวินฯ ที่กระโดดถีบ ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมต่อสังคม โดยถามว่าหากอีกฝ่ายไม่มาหาเรื่อง แฟนตนจะทำร้ายเขาไหม ถ้าเขาไม่ด่าแฟนหนูก่อนจะกระโดดถีบเขาไหม ถ้าเขาไม่หาเรื่องแฟนตนก่อนจะทำไหม แฟนตนไม่ทำอยู่แล้ว เพราะวัน ๆ ก็ขับแต่วินฯ บางทีตนขายของก็เข็นรถมาช่วยขาย 
             
             นางสาวแต ย้ำว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ ผู้ก่อเหตุจะมาขึ้นวินฯ ไปมักกะสัน ซึ่งมีค่ารถ 120 บาท แต่อีกฝ่ายขอต่อเหลือ 60 บาท แล้วก็บ่นให้ลุงอีกคนที่จะขึ้นวินฯ ฟัง แฟนตนเลยบอกว่าที่นี่ราคานี้อยู่แล้ว หากไม่พอใจจะนั่งแท็กซี่ก็ได้ จะมาว่าทางนี้ไม่ได้เพราะราคาก็มีบอก 
             
             จากนั้นแฟนตนก็ไล่เขา แต่จู่ ๆ อีกฝั่งก็พูดว่าพร้อมรบ แล้วมองแฟนตนด้วยสายตาจะเอาเรื่องตลอดเวลา ตนเลยเตือนแฟนไม่ให้หันหลัง กลัวว่าอีกฝั่งจะมาทำร้าย เมื่อแฟนตนไล่คู่กรณีอีกครั้ง ผู้ก่อเหตุก็บอกว่า "มึงอะกวนตีน" แล้วทำหยาบคายใส่ แฟนตนเลยถีบ
             
             ส่วนคนตายแค่เข้ามาช่วย จากนั้นผู้ก่อเหตุก็หยิบปืน ใส่กระสุน แล้วก็ยิงรัวเลย จนแฟนตนล้มนอน มีอีกคนถูกยิงขาจนล้ม ก็ยังถูกตามมารัวยิงจนหมดแม็ก ซึ่งตนก็อยากรู้ว่าตนจะได้ความเป็นธรรมไหม เพราะพ่อคู่กรณีก็เป็นตำรวจยศใหญ่ ยืนยันว่าแฟนตนไม่ได้รุมอีกฝ่าย ถ้าไม่มาหาเรื่องก่อน จะมีเรื่องไหม

เมียวินฯ ลั่นไม่ได้รุม - ส.ต.ต. ถูกให้ออกจากราชการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
             
             ขณะที่ทาง บิ๊กเกรียน เผยคลิปขณะสัมภาษณ์พ่อของ ส.ต.ต. นำทัพ ซึ่งปฏิเสธกระแสข่าวว่าเป็นตำรวจเก่า พร้อมขอร้องว่าข่าวที่จะออกไป อย่าไปลงให้ตนถูก หรือว่าทางนั้นถูก ให้ว่ากันไปตามหลักฐาน ส่วนลูกชายตนไม่ได้ป่วย แค่เครียดเฉย ๆ เพราะมีปัญหาส่วนตัว แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่อยากให้ฝั่งไหนดูเป็นผู้ร้าย ขอให้ว่ากันไปตามกระบวนการ 


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เมียวินฯ ลั่นไม่ได้รุม ชี้ถ้าไม่มาหาเรื่องคงไม่ถีบ - ส.ต.ต. ถูกให้ออกจากราชการ โพสต์เมื่อ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 19:47:09 31,754 อ่าน
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