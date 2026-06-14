เมียวินฯ ลั่นไม่ได้รุม ชี้ถ้าไม่มาหาเรื่องคงไม่ถีบ - ส.ต.ต. ถูกให้ออกจากราชการ

ส.ต.ต. ถูกให้ออกจากราชการ หลังชักปืนยิงวินฯ ที่ห้วยขวาง จนหมดแม็ก ยัวะปมค่าโดยสาร ฝ่ายเมียคนกระโดดถีบลั่น ไม่ได้รุม ชี้จะโดนไหม ถ้าไม่มาหาเรื่องก่อน
ความคืบหน้ากรณี ส.ต.ต. นำทัพ สังกัด บช.ตชด. เข้ามอบตัวหลังก่อเหตุรัวกระสุนยินใส่วินจักรยานยนต์ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง หลังมีปากเสียงพิพาทกันเรื่องค่าโดยสาร โดยมีคลิปวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่วินฯ รายหนึ่งถีบใส่ผู้ก่อเหตุ และมีหลายคนวิ่งไล่ตาม ก่อนที่จะฝ่าย ส.ต.ต. จะชักปืนยิงสวนหมดแม็ก จนมีผู้เสียชีวิตคาที่ 1 ราย และบาดเจ็บ 2 รายนั้น
ล่าสุด (14 มิถุนายน 2569) ครอบครัวข่าว 3 รายงานว่า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น ชี้ว่าเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบผู้ก่อเหตุคือ ส.ต.อ. นําทัพ (สงวนนามสกุล) สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 (กก.ตชด.21) โดยขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างพักผ่อนเพื่อทำธุระส่วนตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก
จากนั้นได้มีเหตุกระทบกระทั่งกับจักรยานยนต์รับจ้าง ในวันที่ 14 มิถุนายน เวลาประมาณ 02.25 น. บริวณหน้าซอยประชาสงเคราะห์ 38 และมีการใช้อาวุธปืนตามที่ปรากฏทางสื่อต่าง ๆ
ปัจจุบัน ส.ต.อ. นําทัพ อยู่ในการควบคุมของพนักงานสอบสวน สน.ห้วยขวาง เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายแล้ว และทาง กก.ตชด.21 ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้
ทางด้าน นางสาวแต ภรรยาของวินฯ ที่กระโดดถีบ ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมต่อสังคม โดยถามว่าหากอีกฝ่ายไม่มาหาเรื่อง แฟนตนจะทำร้ายเขาไหม ถ้าเขาไม่ด่าแฟนหนูก่อนจะกระโดดถีบเขาไหม ถ้าเขาไม่หาเรื่องแฟนตนก่อนจะทำไหม แฟนตนไม่ทำอยู่แล้ว เพราะวัน ๆ ก็ขับแต่วินฯ บางทีตนขายของก็เข็นรถมาช่วยขาย
นางสาวแต ย้ำว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ ผู้ก่อเหตุจะมาขึ้นวินฯ ไปมักกะสัน ซึ่งมีค่ารถ 120 บาท แต่อีกฝ่ายขอต่อเหลือ 60 บาท แล้วก็บ่นให้ลุงอีกคนที่จะขึ้นวินฯ ฟัง แฟนตนเลยบอกว่าที่นี่ราคานี้อยู่แล้ว หากไม่พอใจจะนั่งแท็กซี่ก็ได้ จะมาว่าทางนี้ไม่ได้เพราะราคาก็มีบอก
จากนั้นแฟนตนก็ไล่เขา แต่จู่ ๆ อีกฝั่งก็พูดว่าพร้อมรบ แล้วมองแฟนตนด้วยสายตาจะเอาเรื่องตลอดเวลา ตนเลยเตือนแฟนไม่ให้หันหลัง กลัวว่าอีกฝั่งจะมาทำร้าย เมื่อแฟนตนไล่คู่กรณีอีกครั้ง ผู้ก่อเหตุก็บอกว่า "มึงอะกวนตีน" แล้วทำหยาบคายใส่ แฟนตนเลยถีบ
ส่วนคนตายแค่เข้ามาช่วย จากนั้นผู้ก่อเหตุก็หยิบปืน ใส่กระสุน แล้วก็ยิงรัวเลย จนแฟนตนล้มนอน มีอีกคนถูกยิงขาจนล้ม ก็ยังถูกตามมารัวยิงจนหมดแม็ก ซึ่งตนก็อยากรู้ว่าตนจะได้ความเป็นธรรมไหม เพราะพ่อคู่กรณีก็เป็นตำรวจยศใหญ่ ยืนยันว่าแฟนตนไม่ได้รุมอีกฝ่าย ถ้าไม่มาหาเรื่องก่อน จะมีเรื่องไหม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
ขณะที่ทาง บิ๊กเกรียน เผยคลิปขณะสัมภาษณ์พ่อของ ส.ต.ต. นำทัพ ซึ่งปฏิเสธกระแสข่าวว่าเป็นตำรวจเก่า พร้อมขอร้องว่าข่าวที่จะออกไป อย่าไปลงให้ตนถูก หรือว่าทางนั้นถูก ให้ว่ากันไปตามหลักฐาน ส่วนลูกชายตนไม่ได้ป่วย แค่เครียดเฉย ๆ เพราะมีปัญหาส่วนตัว แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่อยากให้ฝั่งไหนดูเป็นผู้ร้าย ขอให้ว่ากันไปตามกระบวนการ
ขอบคุณข้อมูลจาก ครอบครัวข่าว 3, เรื่องเล่าเช้านี้, บิ๊กเกรียน