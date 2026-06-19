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เปิดสาเหตุ หนุ่ม 29 ปี ซิ่งแฮริเออร์จมสระน้ำในจุฬาฯ แม่ยินดีชดใช้ เผยปมเช่าคอนโด


           เปิดเบื้องหลังเหตุหนุ่มวัย 29 ปี ขับแฮริเออร์พุ่งตกสระน้ำในจุฬาฯ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว ขณะที่แม่ยืนยันพร้อมชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมเผยเหตุผลที่ลูกชายอยากเช่าคอนโดแต่ถูกปฏิเสธ

หนุ่ม 29 ขับรถลงสระน้ำ

           จากกรณีชวนตกใจภายในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อชายอายุ 29 ปี ขับรถยนต์ Toyota Harrier พุ่งฝ่าสวนหย่อมและสิ่งกีดขวาง ก่อนตกลงไปในสระว่ายน้ำของอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องรีบกระโดดลงน้ำเข้าช่วยเหลือและนำตัวผู้ขับขี่ออกจากรถได้อย่างทันท่วงที


           ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 19 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เผยว่า ช่วง 05.30 น. วันที่ 18 มิถุนายน สังเกตเห็นรถยนต์คันดังกล่าวขับมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่ใช่เส้นทางสัญจร และเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้สระว่ายน้ำ จึงพยายามเข้าไปสอบถามและพูดคุย แต่ผู้ขับขี่ได้เร่งเครื่องยนต์และขับรถพุ่งข้ามฟุตปาธ ฝ่าสวนหย่อม ชนรั้วตะแกรงเหล็กและสิ่งกีดขวาง ก่อนรถจะตกลงไปในสระน้ำ รปภ. ที่อยู่ในเหตุการณ์ประมาณ 2-3 คน จึงรีบกระโดดลงไปช่วยเหลือ เปิดประตูรถและนำตัวชายคนดังกล่าวออกมาได้ โดยในช่วงแรกมีรายงานว่าผู้ขับขี่มีอาการคล้ายหมดสติ ก่อนถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล

           จากการตรวจสอบพบว่า ก่อนเกิดเหตุ ชายวัย 29 ปี ได้ขับรถออกจากบริเวณห้าง MBK และเข้าสู่พื้นที่มหาวิทยาลัย ก่อนมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุโดยตรง เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า ผู้ก่อเหตุน่าจะมีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถขับรถเข้ามายังพื้นที่ภายในและมุ่งตรงไปยังสระว่ายน้ำได้อย่างแม่นยำ แม้จะเป็นพื้นที่ปิดก็ตาม

หนุ่ม 29 ขับรถลงสระน้ำ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

หนุ่ม 29 ขับรถลงสระน้ำ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน พร้อมหน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที เบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่ามีปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว ขณะที่ในโลกออนไลน์มีการเผยสาเหตุว่า เจ้าตัวเกิดความเครียดหลังไม่ได้รับการสนับสนุนค่าเช่าคอนโดมิเนียมเดือนละ 27,000 บาทแม่ อย่างไรก็ตาม ตำรวจยืนยันว่า ยังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ และยังไม่ทราบที่มาของข้อมูลดังกล่าว

          ตำรวจ สน.ปทุมวัน เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบกลิ่นสุรา และไม่พบอาการผิดปกติอื่นของผู้ขับขี่ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยนั้น ทางครอบครัวได้ติดต่อเข้ามาเพื่อแสดงความรับผิดชอบและประสงค์ชดใช้ค่าเสียหายแล้ว

หนุ่ม 29 ขับรถลงสระน้ำ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

หนุ่ม 29 ขับรถลงสระน้ำ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          สำหรับแนวทางการดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่ รวมถึงพิจารณาสภาพจิตใจและแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุอย่างละเอียด ขณะที่สาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต่อไป 

หนุ่ม 29 ขับรถลงสระน้ำ
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน  

หนุ่ม 29 ขับรถลงสระน้ำ
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน  

          ล่าสุด มีรายงานว่า หนุ่ม 29 ปี อาการปลอดภัยแล้ว โดยแม่ยืนยันว่าพร้อมชดใช้ค่าเสียหาย ส่วนสาเหตุที่ไม่เช่าคอนโดให้ลูกชาย เพราะมองว่าช่วงนี้ต้องประหยัด แต่ลูกชายอ้างว่าต้องการมีโลกส่วนตัว 

หนุ่ม 29 ขับรถลงสระน้ำ
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน  

หนุ่ม 29 ขับรถลงสระน้ำ
ภาพจาก ข่าวเช้าช่องวัน  




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เปิดสาเหตุ หนุ่ม 29 ปี ซิ่งแฮริเออร์จมสระน้ำในจุฬาฯ แม่ยินดีชดใช้ เผยปมเช่าคอนโด โพสต์เมื่อ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 11:46:59 25,646 อ่าน
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