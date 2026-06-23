หนังคนละม้วน ใหญ่ V10 แจงทุกเคสเปิดความจริงอีกด้าน จ้างซ่อม 1.3 ล้าน ขอจ่าย 531,516 บาท และอีกหลายเคสไม่จ่ายค่าซ่อม อมเงินประกัน วอนสังคมให้ความเป็นธรรม
ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 นายชัชวาล คายลิ้น หรือ "ใหญ่ V10" เจ้าของอู่ V10 Garage ได้ออกมาแถลงข่าวพร้อมเปิดเอกสาร หลักฐาน และคลิปบันทึกต่าง ๆ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในหลายกรณีที่กำลังเป็นกระแส
ย้อนไปช่วงเดือนตุลาคม 2568 คู่รักอินฟลูเอนเซอร์ออกมาเปิดเผยปัญหาหลังนำรถ Toyota Alphard เข้าซ่อมที่อู่ดังจังหวัดปทุมธานี หลังถูกคนเมาแล้วขับชน ทั้งที่รถมีประกันชั้นหนึ่งคุ้มครอง แต่กลับเจอปัญหาบานปลาย ถูกเรียกเก็บค่าอะไหล่สูงถึง 1.3 ล้านบาท ทั้งที่ประกันเพิ่งอนุมัติวงเงินมา ยังไม่น่าจะมีเวลาสั่งอะไหล่ทันด้วยซ้ำ และเมื่อขอดูบิลก็ไม่ได้รับ จนเกิดข้อสงสัยเรื่องการสวมอะไหล่เทียม
ยังไม่นับปัญหาอื่นที่ถูกร้องเรียนเพิ่ม เช่น ไปถึงอู่แล้วไม่เจอรถ ติดต่อเจ้าของอู่ไม่ได้ มีคนอื่นมารับหน้าแทน ของในรถถูกสลับ และรถซ่อมล่าช้ากว่าที่แจ้งไว้ พอได้รถคืนมาจริงก็พบว่าหลังคารั่ว และมีล้อที่ไม่ตรงกับของเดิม ขณะที่ฝั่งเจ้าของอู่เคยไลฟ์ชี้แจงว่าได้นำรถไปตรวจกับศูนย์บริการถึง 2 แห่งแล้ว ซึ่งยืนยันว่าเป็นอะไหล่แท้และรถพร้อมใช้งาน
ล่าสุด วันที่ 19 มิถุนายน 2569 นายชัชวาล คายลิ้น หรือ "ใหญ่ V10" เจ้าของอู่ V10 Garage ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พร้อมแฟนสาว ได้เปิดแถลงข่าวชี้แจงทุกข้อกล่าวหาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะกรณีรถอัลพาร์ดของมอส-เจีย ที่ถูกร้องเรียนเรื่องซ่อมไม่ได้มาตรฐาน สลับอะไหล่ และเก็บค่าซ่อมเกินจริง
เคสที่ 1 อัลพาร์ดมอส-เจีย
โดย ใหญ่ V10 ระบุว่า รถคันนี้เข้าซ่อมในฐานะอู่นอกเครือบริษัทประกัน โดยตีราคาซ่อมเบื้องต้นไว้ที่ 1.72 ล้านบาท ขณะที่ประกันอนุมัติวงเงินมาเพียง 850,000 บาท ก่อนมีการเจรจาต่อรองจนปรับเป็น 1.3 ล้านบาท ซึ่งทางอู่อ้างว่าลูกค้ายืนยันเลือกซ่อมที่นี่และมีสัญญาจ้างซ่อมชัดเจน
ส่วนเรื่องอะไหล่มือหนึ่งหรือมือสอง ใหญ่ V10 ยืนยันว่า เป็นเงื่อนไขที่ประกันอนุมัติไว้แต่แรก และลูกค้ารับทราบตั้งแต่ต้นพร้อมมีเอกสารประกอบ เพราะถ้าใช้อะไหล่ใหม่ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายจะพุ่งสูงกว่านี้มาก
ส่วนข้อกล่าวหาที่ว่าเปลี่ยนอะไหล่แค่ 11 รายการ จากกว่า 80 รายการ และเปลี่ยนโช้คอัพข้างเดียว ใหญ่ V10 นำอะไหล่ที่ถอดเปลี่ยนจริงเกือบ 100 ชิ้นมาโชว์ต่อหน้าสื่อ พร้อมยืนยันว่าโช้คอัพเปลี่ยนทั้งสองข้าง ไม่ใช่ข้างเดียวตามที่ถูกกล่าวหา และเปิดคลิปเสียงที่อ้างว่าบันทึกไว้ระหว่างตรวจสภาพรถ เป็นหลักฐานว่าเปลี่ยนชิ้นส่วนช่วงล่างมากกว่าที่ถูกพูดถึง
ในเรื่องเงินนั้น ใหญ่ V10 เผยว่า หลังลูกค้ารับรถกลับไปใช้แล้ว กลับไม่จ่ายเงิน 1.3 ล้านตามที่ตกลง แต่ส่งทนายมาแจ้งว่าจะจ่ายแค่ 531,516 บาท พร้อมนำเงินไปวางที่กรมบังคับคดี ซึ่งทางอู่ไม่ยอมรับเงินจำนวนนี้เพราะเห็นว่าไม่ตรงกับข้อตกลงเดิม และมองว่าอู่กลางปล่อยรถคืนให้ลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอู่ ใหญ่ V10 ยังบอกอีกว่าฝ่ายลูกค้าแจ้งจะจ่ายเท่านี้เท่านั้น ถ้าอู่อยากได้เงินที่เหลือก็ให้ไปฟ้องศาลเอา ทำให้ข้อพิพาทเรื่องนี้ยังไม่จบ
ใหญ่ V10 ชี้แจงว่า หญิงที่ออกมาร้องเรียนผ่านรายการทีวีไม่ใช่เจ้าของรถปอร์เช่ตัวจริง และไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง โดยก่อนหน้านี้ได้แจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทกับหญิงรายนี้ไว้แล้ว และมองว่าการให้ข่าวครั้งนี้อาจเป็นความพยายามขอให้ถอนคดี
พร้อมกันนี้ ใหญ่ V10 นำเอกสารบันทึกประจำวันมาแสดง ระบุว่ามีการบันทึกไว้ว่าเจ้าของรถตัวจริงให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสภาพรถและอะไหล่อย่างละเอียดแล้ว ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ อะไหล่ครบถ้วน ก่อนนำรถออกจากอู่เจ้าของรถยังจ่ายค่าซ่อมส่วนหนึ่ง 200,000 บาท และยืนยันว่ารถไม่มีปัญหาใด ๆ พร้อมมีภาพและคลิปวันส่งมอบรถเป็นหลักฐานยืนยัน
เคสที่ 3 เทสลา "โครงไก่"
สำหรับรถเทสลาที่ถูกเรียกว่า "รถโครงไก่" จนกลายเป็นไวรัล ใหญ่ V10 นำเทสลาอีกคันที่ซ่อมเสร็จแล้วมาโชว์ต่อหน้าสื่อ เพื่อยืนยันว่าการซ่อมรถประเภทนี้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่กล่าวหา ถ้ามีอะไหล่ครบก็ซ่อมได้เร็ว โดยยกตัวอย่างว่าเคยซ่อมเสร็จได้ภายใน 4 วัน เมื่ออะไหล่ครบ
ส่วนคันที่ถูกเรียกว่า "โครงไก่" ใหญ่ V10 บอกว่า คันนี้ประสบอุบัติเหตุหนักและจมน้ำ จึงต้องรื้อหลายจุดเพื่อตรวจโครงสร้างและระบบไฟฟ้าอย่างละเอียด ไม่ใช่การรื้อแบบไม่มีเหตุผล และพาสื่อเดินตรวจสภาพรถจริงในอู่ด้วย ใหญ่ V10 อ้างว่า สาเหตุที่ซ่อมไม่เสร็จไม่ใช่เพราะฝีมือ แต่เพราะลูกค้าหยุดจ่ายค่าอะไหล่และค่าใช้จ่ายต่อเนื่องตามสัญญา ทำให้สั่งอะไหล่ต่อไม่ได้
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากนั้นเจ้าของรถไปออกรายการบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายและขอเงินคืนพร้อมรถ ขณะที่ฝั่งอู่มองว่ารถยังอยู่ในกระบวนการซ่อมตามสัญญาที่ยังไม่สิ้นสุด พร้อมกันนี้ ใหญ่ V10 ย้ำว่าพร้อมซ่อมให้เสร็จถ้าได้รับการสนับสนุนค่าอะไหล่ตามที่ตกลงกันไว้
กรณีรถ Mercedes-Benz GLA สีดำ ที่ถูกกล่าวหาว่าไม่มีถุงลมนิรภัยของแท้ และติดอุปกรณ์ "ตัวหลอก" แทน ใหญ่ V10 ยืนยันว่าไม่จริง โดยอ้างว่าความเข้าใจผิดนี้มาจากการตรวจของอู่อื่นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านรถยนต์ ทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อน
ในการแถลงครั้งนี้ ใหญ่ V10 เปิดคลิปวิดีโอการตรวจสอบรถคันนี้ต่อหน้าเจ้าของรถ ซึ่งทำกันที่หน้า สภ.ปากคลองรังสิต ผลตรวจพบว่าระบบถุงลมนิรภัยทำงานได้ตามปกติ ไม่พบการติดอุปกรณ์หลอกตามที่ถูกกล่าวหา และรถยังมีวารันตีจากศูนย์บริการตามเดิม
เคสที่ 5 เบนซ์ SLC อัยการสั่งไม่ฟ้อง
สำหรับรถ Mercedes-Benz SLC สีดำ ของเจ้าของรถหญิงรายหนึ่ง ที่เคยมีปัญหาเรื่องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ใหญ่ V10 เผยว่า ก่อนหน้านี้เจ้าของรถแจ้งความข้อหายักยอกไว้ แต่ล่าสุดอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ทำให้คดีอาญาส่วนนี้จบลง
อย่างไรก็ตาม ใหญ่ V10 อ้างว่า เจ้าของรถได้เบิกค่าสินไหมจากประกันไปแล้วประมาณ 1.2 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้จ่ายค่าซ่อมให้อู่ ทั้งที่ซ่อมเสร็จแล้ว และตอนนี้ติดต่อเจ้าของรถไม่ได้ ทำให้กังวลว่ารถอาจมีภาระผูกพันกับไฟแนนซ์ หากถูกยึดคืนในอนาคต อู่จะเสียหายเพราะลงทุนค่าแรงค่าอะไหล่ไปแล้ว ใหญ่ V10 ยืนยันว่ายังอยากให้คู่กรณีมาเจรจาจ่ายเงินตามจริง เพื่อไม่ต้องไปถึงขั้นฟ้องร้อง
ใหญ่ V10 ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องใช้ภาพ AI เบิกประกัน โดยให้เหตุผลว่าขั้นตอนเบิกสินไหมมีการตรวจสอบละเอียดหลายชั้น ทั้งตรวจความเสียหาย ประเมินราคา ตรวจสภาพรถ และตรวจอะไหล่ที่เปลี่ยนหรือถอดคืน บางกรณีประกันยังเก็บอะไหล่เสียหายคืนไปตรวจด้วย จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้แค่ภาพ AI มาเบิกเงิน พร้อมนำเอกสารมาแสดง อ้างว่าบุคคลที่ออกมาแฉเคยมาขอยืมเงินจากตนด้วย
ดราม่าอู่ V10 Garage ที่ลากยาวมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ล่าสุดมาถึงจุดที่ "ใหญ่ V10" ออกมาเปิดแถลงโต้ทุกข้อกล่าวหาด้วยตัวเอง ทั้งเคสอัลพาร์ดมอส-เจีย, ปอร์เช่, เทสลาโครงไก่, เบนซ์ GLA และเบนซ์ SLC พร้อมยกหลักฐานเอกสารและคลิปวิดีโอมาชี้แจงเป็นรายเคส ยืนยันว่าทำตามขั้นตอนและสัญญาที่ตกลงกับลูกค้าและบริษัทประกัน
จากกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเกี่ยวกับอู่ V10 Garage จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถูกลูกค้าและคู่กรณีหลายรายออกมาร้องเรียนผ่านสื่อและรายการโทรทัศน์ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องมาตรฐานการซ่อม การสลับอะไหล่ การคิดค่าซ่อม รวมถึงการดำเนินงานของอู่
ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 นายชัชวาล คายลิ้น หรือ "ใหญ่ V10" เจ้าของอู่ V10 Garage ได้ออกมาแถลงข่าวพร้อมเปิดเอกสาร หลักฐาน และคลิปบันทึกต่าง ๆ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในหลายกรณีที่กำลังเป็นกระแส
เปิดประเด็น ดราม่าอัลพาร์ด 1.3 ล้าน
ย้อนไปช่วงเดือนตุลาคม 2568 คู่รักอินฟลูเอนเซอร์ออกมาเปิดเผยปัญหาหลังนำรถ Toyota Alphard เข้าซ่อมที่อู่ดังจังหวัดปทุมธานี หลังถูกคนเมาแล้วขับชน ทั้งที่รถมีประกันชั้นหนึ่งคุ้มครอง แต่กลับเจอปัญหาบานปลาย ถูกเรียกเก็บค่าอะไหล่สูงถึง 1.3 ล้านบาท ทั้งที่ประกันเพิ่งอนุมัติวงเงินมา ยังไม่น่าจะมีเวลาสั่งอะไหล่ทันด้วยซ้ำ และเมื่อขอดูบิลก็ไม่ได้รับ จนเกิดข้อสงสัยเรื่องการสวมอะไหล่เทียม
ยังไม่นับปัญหาอื่นที่ถูกร้องเรียนเพิ่ม เช่น ไปถึงอู่แล้วไม่เจอรถ ติดต่อเจ้าของอู่ไม่ได้ มีคนอื่นมารับหน้าแทน ของในรถถูกสลับ และรถซ่อมล่าช้ากว่าที่แจ้งไว้ พอได้รถคืนมาจริงก็พบว่าหลังคารั่ว และมีล้อที่ไม่ตรงกับของเดิม ขณะที่ฝั่งเจ้าของอู่เคยไลฟ์ชี้แจงว่าได้นำรถไปตรวจกับศูนย์บริการถึง 2 แห่งแล้ว ซึ่งยืนยันว่าเป็นอะไหล่แท้และรถพร้อมใช้งาน
"ใหญ่ V10" เปิดแถลงโต้ทุกเคส
ล่าสุด วันที่ 19 มิถุนายน 2569 นายชัชวาล คายลิ้น หรือ "ใหญ่ V10" เจ้าของอู่ V10 Garage ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พร้อมแฟนสาว ได้เปิดแถลงข่าวชี้แจงทุกข้อกล่าวหาที่ถูกนำเสนอผ่านรายการโทรทัศน์ โดยเฉพาะกรณีรถอัลพาร์ดของมอส-เจีย ที่ถูกร้องเรียนเรื่องซ่อมไม่ได้มาตรฐาน สลับอะไหล่ และเก็บค่าซ่อมเกินจริง
เคสที่ 1 อัลพาร์ดมอส-เจีย
โดย ใหญ่ V10 ระบุว่า รถคันนี้เข้าซ่อมในฐานะอู่นอกเครือบริษัทประกัน โดยตีราคาซ่อมเบื้องต้นไว้ที่ 1.72 ล้านบาท ขณะที่ประกันอนุมัติวงเงินมาเพียง 850,000 บาท ก่อนมีการเจรจาต่อรองจนปรับเป็น 1.3 ล้านบาท ซึ่งทางอู่อ้างว่าลูกค้ายืนยันเลือกซ่อมที่นี่และมีสัญญาจ้างซ่อมชัดเจน
ส่วนเรื่องอะไหล่มือหนึ่งหรือมือสอง ใหญ่ V10 ยืนยันว่า เป็นเงื่อนไขที่ประกันอนุมัติไว้แต่แรก และลูกค้ารับทราบตั้งแต่ต้นพร้อมมีเอกสารประกอบ เพราะถ้าใช้อะไหล่ใหม่ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายจะพุ่งสูงกว่านี้มาก
เมื่อเรื่องถูกหยิบไปออกรายการ มีการนำรถไปตรวจที่อู่กลาง ใหญ่ V10 บอกว่า ได้ทำหนังสือขอเอกสารผลตรวจจากอู่กลางแต่ไม่ได้รับ โดยอู่กลางตอบกลับมาว่าไม่สามารถเปิดเผยผลตรวจได้ ทั้งนี้ หลังซ่อมเสร็จ รถผ่านการตรวจรับจากบริษัทประกันที่เป็นผู้จ่ายค่าสินไหมแล้ว และมีการนำรถไปตรวจซ้ำที่ศูนย์ Toyota ย่านรังสิต ซึ่งผลออกมาว่าไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัย ใช้งานได้ตามปกติ เหลือเพียงเก็บสีเพิ่มก่อนส่งมอบ หลังจากนั้นลูกค้าก็นำรถไปใช้เดินทางไปเชียงรายและระยองตามปกติ
ส่วนข้อกล่าวหาที่ว่าเปลี่ยนอะไหล่แค่ 11 รายการ จากกว่า 80 รายการ และเปลี่ยนโช้คอัพข้างเดียว ใหญ่ V10 นำอะไหล่ที่ถอดเปลี่ยนจริงเกือบ 100 ชิ้นมาโชว์ต่อหน้าสื่อ พร้อมยืนยันว่าโช้คอัพเปลี่ยนทั้งสองข้าง ไม่ใช่ข้างเดียวตามที่ถูกกล่าวหา และเปิดคลิปเสียงที่อ้างว่าบันทึกไว้ระหว่างตรวจสภาพรถ เป็นหลักฐานว่าเปลี่ยนชิ้นส่วนช่วงล่างมากกว่าที่ถูกพูดถึง
ในเรื่องเงินนั้น ใหญ่ V10 เผยว่า หลังลูกค้ารับรถกลับไปใช้แล้ว กลับไม่จ่ายเงิน 1.3 ล้านตามที่ตกลง แต่ส่งทนายมาแจ้งว่าจะจ่ายแค่ 531,516 บาท พร้อมนำเงินไปวางที่กรมบังคับคดี ซึ่งทางอู่ไม่ยอมรับเงินจำนวนนี้เพราะเห็นว่าไม่ตรงกับข้อตกลงเดิม และมองว่าอู่กลางปล่อยรถคืนให้ลูกค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอู่ ใหญ่ V10 ยังบอกอีกว่าฝ่ายลูกค้าแจ้งจะจ่ายเท่านี้เท่านั้น ถ้าอู่อยากได้เงินที่เหลือก็ให้ไปฟ้องศาลเอา ทำให้ข้อพิพาทเรื่องนี้ยังไม่จบ
เคสที่ 2 ปอร์เช่สีขาว
ใหญ่ V10 ชี้แจงว่า หญิงที่ออกมาร้องเรียนผ่านรายการทีวีไม่ใช่เจ้าของรถปอร์เช่ตัวจริง และไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง โดยก่อนหน้านี้ได้แจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทกับหญิงรายนี้ไว้แล้ว และมองว่าการให้ข่าวครั้งนี้อาจเป็นความพยายามขอให้ถอนคดี
พร้อมกันนี้ ใหญ่ V10 นำเอกสารบันทึกประจำวันมาแสดง ระบุว่ามีการบันทึกไว้ว่าเจ้าของรถตัวจริงให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสภาพรถและอะไหล่อย่างละเอียดแล้ว ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ อะไหล่ครบถ้วน ก่อนนำรถออกจากอู่เจ้าของรถยังจ่ายค่าซ่อมส่วนหนึ่ง 200,000 บาท และยืนยันว่ารถไม่มีปัญหาใด ๆ พร้อมมีภาพและคลิปวันส่งมอบรถเป็นหลักฐานยืนยัน
เคสที่ 3 เทสลา "โครงไก่"
สำหรับรถเทสลาที่ถูกเรียกว่า "รถโครงไก่" จนกลายเป็นไวรัล ใหญ่ V10 นำเทสลาอีกคันที่ซ่อมเสร็จแล้วมาโชว์ต่อหน้าสื่อ เพื่อยืนยันว่าการซ่อมรถประเภทนี้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่กล่าวหา ถ้ามีอะไหล่ครบก็ซ่อมได้เร็ว โดยยกตัวอย่างว่าเคยซ่อมเสร็จได้ภายใน 4 วัน เมื่ออะไหล่ครบ
ส่วนคันที่ถูกเรียกว่า "โครงไก่" ใหญ่ V10 บอกว่า คันนี้ประสบอุบัติเหตุหนักและจมน้ำ จึงต้องรื้อหลายจุดเพื่อตรวจโครงสร้างและระบบไฟฟ้าอย่างละเอียด ไม่ใช่การรื้อแบบไม่มีเหตุผล และพาสื่อเดินตรวจสภาพรถจริงในอู่ด้วย ใหญ่ V10 อ้างว่า สาเหตุที่ซ่อมไม่เสร็จไม่ใช่เพราะฝีมือ แต่เพราะลูกค้าหยุดจ่ายค่าอะไหล่และค่าใช้จ่ายต่อเนื่องตามสัญญา ทำให้สั่งอะไหล่ต่อไม่ได้
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากนั้นเจ้าของรถไปออกรายการบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายและขอเงินคืนพร้อมรถ ขณะที่ฝั่งอู่มองว่ารถยังอยู่ในกระบวนการซ่อมตามสัญญาที่ยังไม่สิ้นสุด พร้อมกันนี้ ใหญ่ V10 ย้ำว่าพร้อมซ่อมให้เสร็จถ้าได้รับการสนับสนุนค่าอะไหล่ตามที่ตกลงกันไว้
เคสที่ 4 เบนซ์ GLA แอร์แบ็กปลอม
กรณีรถ Mercedes-Benz GLA สีดำ ที่ถูกกล่าวหาว่าไม่มีถุงลมนิรภัยของแท้ และติดอุปกรณ์ "ตัวหลอก" แทน ใหญ่ V10 ยืนยันว่าไม่จริง โดยอ้างว่าความเข้าใจผิดนี้มาจากการตรวจของอู่อื่นที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านรถยนต์ ทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อน
ในการแถลงครั้งนี้ ใหญ่ V10 เปิดคลิปวิดีโอการตรวจสอบรถคันนี้ต่อหน้าเจ้าของรถ ซึ่งทำกันที่หน้า สภ.ปากคลองรังสิต ผลตรวจพบว่าระบบถุงลมนิรภัยทำงานได้ตามปกติ ไม่พบการติดอุปกรณ์หลอกตามที่ถูกกล่าวหา และรถยังมีวารันตีจากศูนย์บริการตามเดิม
เคสที่ 5 เบนซ์ SLC อัยการสั่งไม่ฟ้อง
สำหรับรถ Mercedes-Benz SLC สีดำ ของเจ้าของรถหญิงรายหนึ่ง ที่เคยมีปัญหาเรื่องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ใหญ่ V10 เผยว่า ก่อนหน้านี้เจ้าของรถแจ้งความข้อหายักยอกไว้ แต่ล่าสุดอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ทำให้คดีอาญาส่วนนี้จบลง
อย่างไรก็ตาม ใหญ่ V10 อ้างว่า เจ้าของรถได้เบิกค่าสินไหมจากประกันไปแล้วประมาณ 1.2 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้จ่ายค่าซ่อมให้อู่ ทั้งที่ซ่อมเสร็จแล้ว และตอนนี้ติดต่อเจ้าของรถไม่ได้ ทำให้กังวลว่ารถอาจมีภาระผูกพันกับไฟแนนซ์ หากถูกยึดคืนในอนาคต อู่จะเสียหายเพราะลงทุนค่าแรงค่าอะไหล่ไปแล้ว ใหญ่ V10 ยืนยันว่ายังอยากให้คู่กรณีมาเจรจาจ่ายเงินตามจริง เพื่อไม่ต้องไปถึงขั้นฟ้องร้อง
โต้ปม "ซ่อมรถด้วย AI"
ใหญ่ V10 ยังตอบโต้กรณีมีคนอ้างเป็นอดีตผู้จัดการอู่ออกมาแฉเรื่องการใช้ภาพจาก AI ประกอบการซ่อมเพื่อเบิกประกัน โดยยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวไม่เคยเป็นผู้จัดการ เป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวที่ขับรถและช่วยถ่ายคลิป ส่วนตำแหน่งผู้จัดการมีตนคนเดียวที่ดูแล
ใหญ่ V10 ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องใช้ภาพ AI เบิกประกัน โดยให้เหตุผลว่าขั้นตอนเบิกสินไหมมีการตรวจสอบละเอียดหลายชั้น ทั้งตรวจความเสียหาย ประเมินราคา ตรวจสภาพรถ และตรวจอะไหล่ที่เปลี่ยนหรือถอดคืน บางกรณีประกันยังเก็บอะไหล่เสียหายคืนไปตรวจด้วย จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้แค่ภาพ AI มาเบิกเงิน พร้อมนำเอกสารมาแสดง อ้างว่าบุคคลที่ออกมาแฉเคยมาขอยืมเงินจากตนด้วย
ดราม่าอู่ V10 Garage ที่ลากยาวมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ล่าสุดมาถึงจุดที่ "ใหญ่ V10" ออกมาเปิดแถลงโต้ทุกข้อกล่าวหาด้วยตัวเอง ทั้งเคสอัลพาร์ดมอส-เจีย, ปอร์เช่, เทสลาโครงไก่, เบนซ์ GLA และเบนซ์ SLC พร้อมยกหลักฐานเอกสารและคลิปวิดีโอมาชี้แจงเป็นรายเคส ยืนยันว่าทำตามขั้นตอนและสัญญาที่ตกลงกับลูกค้าและบริษัทประกัน