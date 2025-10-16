HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อู่แจงปมซ่อมรถหรู คู่รักอินฟลูฯ ปมถูกเรียกค่าซ่อม 1.3 ล้าน เจอปัญหา ซ้ำหลังคารั่ว

 
             อู่แจงปมซ่อมรถหรู คู่รักอินฟลูฯ หลังดราม่าเรียกค่าซ่อม 1.3 ล้าน เจอปัญหา แถมได้รถหลังคารั่ว - สงสัยย้อมแมวอะไหล่ อู่ย้ำรุ่นนี้ไม่มีสต็อกอะไหล่ ต้องใช้ แท้ถอด 

อู่แจงปมซ่อมรถหรู คู่รักอินฟลูฯ ปมถูกเรียกค่าซ่อม 1.3 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ

             จากกรณีคู่รักอินฟลูเอนเซอร์ มอสเจีย จัสมีโอ ออกมาร้องเรื่องเรื่องที่นำรถไปซ่อมที่อู่ดัง จ.ปทุมธานี หลังถูกคนเมาแล้วขับชน แม้รถจะมีประกันชั้นหนึ่ง แต่กลับเกิดปัญหาบานปลายต่าง ๆ ถูกอู่เรียกเก็บค่าอะไหล่ 1.3 ล้านบาท ทั้งที่ประกันเพิ่งอนุมัติวงเงิน ยังไม่น่าจะมีเวลาสั่งของด้วยซ้ำ ขอดูบิลก็ไม่มีให้ ทำให้สงสัยว่าจะถูกย้อมแมวใส่อะไหล่เทียม

             นอกจากนี้ยังเจอปัญหาอื่น ๆ จากทางอู่ เช่น ไปอู่ไม่เจอรถ ติดต่อไม่ได้ มีคนมารับหน้าแทน ของในรถถูกสลับ รถล่าช้าไม่เหมือนที่เคลมไว้ สุดท้ายเมื่อไปตามจี้รัว ๆ จนได้รับ กลับพบว่ารถหลังคารั่ว แถมเอาล้อใครมาใส่ไม่รู้ ขณะที่เจ้าของอู่ได้ไลฟ์ชี้แจงว่า ได้นำรถไปตรวจสอบถึง 2 ศูนย์บริการ ซึ่งยืนยันว่าเป็นอะไหล่แท้ และรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วนั้น

อู่แจงปมซ่อมรถหรู คู่รักอินฟลูฯ ปมถูกเรียกค่าซ่อม 1.3 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ

             ล่าสุด (15 ตุลาคม 2568) โหนกระแส รายงานว่า เจ้าของอู่ดังกล่าว เผยกับสื่อว่า ตนพร้อมดูแลลูกค้าและรับประกันงานซ่อม ขอเพียงแค่ลูกค้าติดต่อมา โดยชี้ว่าวันนี้ตัวแปรที่สำคัญคือประกัน ประกันไม่รับประกันรถคันนี้ให้คุณ ตนเป็นอู่นอกเครือ ต้องให้ตนเป็นคนรับประกัน 
 
             บริษัทประกันมีหน้าที่อย่างเดียว คือทำยังไงก็ได้ให้เขาจ่ายน้อย แล้วก็คุยกับลูกค้ายังไงก็ได้เพื่อให้ไปอู่ที่เขากำกับได้ ของบางชิ้นต้องเปลี่ยน แต่เขาบอกให้ซ่อม รถคันนี้เป็นรถนำเข้า เมืองไทยไม่ประกอบรุ่นนี้ ไม่มีสต็อกอะไหล่ เราจำเป็นต้องเป็นแท้ถอด และมีรับประกัน

อู่แจงปมซ่อมรถหรู คู่รักอินฟลูฯ ปมถูกเรียกค่าซ่อม 1.3 ล้าน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

อู่แจงปมซ่อมรถหรู คู่รักอินฟลูฯ ปมถูกเรียกค่าซ่อม 1.3 ล้าน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

             ยืนยันว่าวันนี้เราเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า คือ 1.7 ล้านบาท เขายังกํากับมา 8.5 แสนบาทก่อนเลย แล้วเราต้องไปสู้เพื่อลูกค้า ถ้าเป็นอู่ในเครือเขาดีใจเพราะได้งาน 8.5 แสนบาท แต่ตนไม่ทํา ตนเห็นว่าตนสามารถที่จะเปลี่ยนอะไหล่ลูกค้า และสามารถดูแลลูกค้าได้ดีกว่านี้ ตนถึงเลือกที่จะสู้กับเขา

             ทั้งนี้ ถ้าเขาอยากจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์จริง ๆ ว่าลูกค้าต้องได้ของใหม่หมดหรือยังไงเนี่ย เขาควรต้องอนุมัติให้เราเป็นชิ้น ไม่ใช่มาบีบเรา ตีเหมา ยืนยันว่าตนข้าใจลูกค้าทุกคน พร้อมดูแลหมดเลย ตัวแปรหลักที่สุดก็คือประกัน และ ณ วันนี้ตนยังไม่ได้ค่าซ่อมรถคันนี้แม้แต่บาทเดียว 

อู่แจงปมซ่อมรถหรู คู่รักอินฟลูฯ ปมถูกเรียกค่าซ่อม 1.3 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ

อู่แจงปมซ่อมรถหรู คู่รักอินฟลูฯ ปมถูกเรียกค่าซ่อม 1.3 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ

อู่แจงปมซ่อมรถหรู คู่รักอินฟลูฯ ปมถูกเรียกค่าซ่อม 1.3 ล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ


ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, โหนกระแส 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อู่แจงปมซ่อมรถหรู คู่รักอินฟลูฯ ปมถูกเรียกค่าซ่อม 1.3 ล้าน เจอปัญหา ซ้ำหลังคารั่ว โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 11:17:21 3,845 อ่าน
TOP
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส คนละครึ่ง ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง 2568
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 ลงทะเบียนคนละครึ่งร้านค้า ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส เทศกาลกินเจ 2568 ปีชง 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 คำถาม-ตอบคนละครึ่ง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย