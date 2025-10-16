อู่แจงปมซ่อมรถหรู คู่รักอินฟลูฯ ปมถูกเรียกค่าซ่อม 1.3 ล้าน เจอปัญหา ซ้ำหลังคารั่ว

อู่แจงปมซ่อมรถหรู คู่รักอินฟลูฯ หลังดราม่าเรียกค่าซ่อม 1.3 ล้าน เจอปัญหา แถมได้รถหลังคารั่ว - สงสัยย้อมแมวอะไหล่ อู่ย้ำรุ่นนี้ไม่มีสต็อกอะไหล่ ต้องใช้ แท้ถอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ
จากกรณีคู่รักอินฟลูเอนเซอร์ มอสเจีย จัสมีโอ ออกมาร้องเรื่องเรื่องที่นำรถไปซ่อมที่อู่ดัง จ.ปทุมธานี หลังถูกคนเมาแล้วขับชน แม้รถจะมีประกันชั้นหนึ่ง แต่กลับเกิดปัญหาบานปลายต่าง ๆ ถูกอู่เรียกเก็บค่าอะไหล่ 1.3 ล้านบาท ทั้งที่ประกันเพิ่งอนุมัติวงเงิน ยังไม่น่าจะมีเวลาสั่งของด้วยซ้ำ ขอดูบิลก็ไม่มีให้ ทำให้สงสัยว่าจะถูกย้อมแมวใส่อะไหล่เทียม
นอกจากนี้ยังเจอปัญหาอื่น ๆ จากทางอู่ เช่น ไปอู่ไม่เจอรถ ติดต่อไม่ได้ มีคนมารับหน้าแทน ของในรถถูกสลับ รถล่าช้าไม่เหมือนที่เคลมไว้ สุดท้ายเมื่อไปตามจี้รัว ๆ จนได้รับ กลับพบว่ารถหลังคารั่ว แถมเอาล้อใครมาใส่ไม่รู้ ขณะที่เจ้าของอู่ได้ไลฟ์ชี้แจงว่า ได้นำรถไปตรวจสอบถึง 2 ศูนย์บริการ ซึ่งยืนยันว่าเป็นอะไหล่แท้ และรถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วนั้น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ
บริษัทประกันมีหน้าที่อย่างเดียว คือทำยังไงก็ได้ให้เขาจ่ายน้อย แล้วก็คุยกับลูกค้ายังไงก็ได้เพื่อให้ไปอู่ที่เขากำกับได้ ของบางชิ้นต้องเปลี่ยน แต่เขาบอกให้ซ่อม รถคันนี้เป็นรถนำเข้า เมืองไทยไม่ประกอบรุ่นนี้ ไม่มีสต็อกอะไหล่ เราจำเป็นต้องเป็นแท้ถอด และมีรับประกัน
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ยืนยันว่าวันนี้เราเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า คือ 1.7 ล้านบาท เขายังกํากับมา 8.5 แสนบาทก่อนเลย แล้วเราต้องไปสู้เพื่อลูกค้า ถ้าเป็นอู่ในเครือเขาดีใจเพราะได้งาน 8.5 แสนบาท แต่ตนไม่ทํา ตนเห็นว่าตนสามารถที่จะเปลี่ยนอะไหล่ลูกค้า และสามารถดูแลลูกค้าได้ดีกว่านี้ ตนถึงเลือกที่จะสู้กับเขา
ทั้งนี้ ถ้าเขาอยากจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์จริง ๆ ว่าลูกค้าต้องได้ของใหม่หมดหรือยังไงเนี่ย เขาควรต้องอนุมัติให้เราเป็นชิ้น ไม่ใช่มาบีบเรา ตีเหมา ยืนยันว่าตนข้าใจลูกค้าทุกคน พร้อมดูแลหมดเลย ตัวแปรหลักที่สุดก็คือประกัน และ ณ วันนี้ตนยังไม่ได้ค่าซ่อมรถคันนี้แม้แต่บาทเดียว
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, โหนกระแส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มอสเจีย จัสมีโอ