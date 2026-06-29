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ร้านขนมจีนดังได้รีวิว 1 ดาว ราคาโหด 3 ใบเทา ร้านแจงทีหนังคนละม้วน วุฒิภาวะมาเต็ม

          ร้านขนมจีนดังได้รีวิว 1 ดาว ลูกค้าบ่นเสีย 3 พันอย่างแพง บริการแย่ เจอร้านแจงกลับเรียกว่าหนังคนละม้วน เคลียร์กันแบบมีวุฒิภาวะมาก


เรือนริมน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรือนริมน้ำ ขนมจีนเส้นสดอยุธยา & โฮมสเตย์

          เดี๋ยวนี้รีวิวสินค้าได้ดาวน้อยเป็นเรื่องใหญ่ ถึงขั้นทำให้ร้านเสียเครดิตได้ หรือถ้าร้านไหนได้ดาวน้อยอย่างไม่เป็นธรรม ก็ควรชี้แจงอย่างไว เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของร้าน ดังเช่นร้านอาหารร้านนี้

          วันที่ 29 มิถุนายน 2569 เรือนริมน้ำ ขนมจีนเส้นสดอยุธยา & โฮมสเตย์ เป็นร้านหนึ่งที่ได้รับรีวิว 1 ดาว ลูกค้าให้เหตุผลว่า ราคาอาหารแพง รสชาติไม่สมราคา บริการไม่ดี กินขนมจีนหมดไปเกือบ 3,000 บาท

          ต่อมา ทางร้านโพสต์ชี้แจง ทำให้เห็นอีกมุม แล้วเข้าใจได้ทันทีเลยว่า ทำไมราคา 3,000 บาท เพราะมากันเป็น 10 คน แถมสั่งอาหารเต็มโต๊ะ ข้อความดังนี้

          คำชี้แจงจากร้านเรือนริมน้ำ ขนมจีนเส้นสดอยุธยา

          เนื่องจากมีรีวิวเผยแพร่บน Google Maps ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านของเรา และมีข้อความบางส่วนที่อาจทำให้ลูกค้าทั่วไปเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง ทางร้านเห็นว่าจำเป็นต้องออกมาชี้แจง เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมถึงเพื่อปกป้องชื่อเสียงของร้านที่ได้สร้างขึ้นด้วยความสุจริตตลอดมา

          ทางร้านเคารพสิทธิของลูกค้าทุกท่านในการแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือคำติ เพราะทุกความคิดเห็นสามารถนำไปพัฒนาร้านของเราได้ในอนาคต

          แต่อย่างไรก็ตาม การแสดงความคิดเห็นควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่บุคคลทั่วไป

          จากการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ บิลรายการอาหาร และหลักฐานภายในของร้าน พบข้อเท็จจริง ดังนี้

          1. ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีจำนวน 10 ท่าน แบ่งนั่งจำนวน 3 กลุ่มโต๊ะ ได้แก่โต๊ะเบอร์ 8,10,11 ช่วงเวลาประมาณ 13.00 น.

          2. มียอดใช้บริการรวม 2,227 บาท หรือเฉลี่ยประมาณ 223 บาทต่อท่าน

          3. รายการอาหารที่สั่งมีหลายเมนู 



ทั้งอาหารจานหลัก อาหารทานเล่น และเครื่องดื่ม ดังนี้

          - เซ็ตแกงเขียวหวานขนมจีน จำนวน 2 เซ็ต
          - เซ็ตน้ำพริกขนมจีน จำนวน 2 เซ็ต
          - เซ็ตน้ำยากะทิขนมจีน จำนวน 2 เซ็ต
          - ขันโตกหมู จำนวน 2 เซ็ต
          - คั่วโฮ๊ะ จำนวน 1 จาน
          - ตำไทยสามชั้นทอดน้ำปลา จำนวน 1 จาน
          - ตำปูปลาร้า จำนวน 1 จาน
          - หมูสมุนไพรแดดเดียว จำนวน 1 จาน
          - กุ้งกระเบื้อง นะหน้าทอง จำนวน 2 จาน
          - ปีกไก่ทอด จำนวน 1 จาน
          - ข้าวคลุกพริกเกลือ จำนวน 1 จาน
          - ข้าวเหนียว จำนวน 1 กระติ๊บ
          - น้ำเปล่า จำนวน 5 ขวด
          - น้ำแข็งเปล่า จำนวน 2 แก้ว
          - น้ำแข็งถังใหญ่ จำนวน 1 ถัง
          - ลำไยสเลอปี้ จำนวน 4 แก้ว
          - น้ำตาลสดสเลอปี้ จำนวน 1 แก้ว
          - เครื่องดื่มเอส โคล่า จำนวน 2 ขวด

เรือนริมน้ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรือนริมน้ำ ขนมจีนเส้นสดอยุธยา & โฮมสเตย์

          มิใช่การรับประทานเฉพาะขนมจีนตามที่รีวิวทำให้เข้าใจ

          ดังนั้น ข้อความที่ระบุในลักษณะว่า กินขนมจีนที หมดไปเกือบ 3 ใบเทา ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ร้านมีหลักฐานตรวจสอบได้ และอาจทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า ร้านจำหน่ายขนมจีนเพียงอย่างเดียวในราคาสูงเกือบ 3,000 บาท ซึ่งไม่เป็นความจริง

          อีกประเด็นหนึ่งที่ทางร้านขอชี้แจง คือเรื่องราคาของอาหาร

          ทางร้านแสดงรายการอาหารพร้อม รูปภาพ ปริมาณ และราคาของทุกเมนูไว้อย่างชัดเจนในเล่มเมนู ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจสั่งอาหาร โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแอบแฝง หรือเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาที่ระบุไว้

          การสั่งอาหารจึงเป็นการตัดสินใจของลูกค้าภายหลังจากได้รับทราบรายละเอียดและราคาครบถ้วนแล้ว

          ดังนั้น การกล่าวอ้างภายหลังว่า อาหารราคาแพง จึงเป็นความเห็นส่วนบุคคล ซึ่งทางร้านเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า แต่การนำความคิดเห็นดังกล่าวไปสื่อสารในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า ร้านกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรม หรือเรียกเก็บเงินเกินกว่าที่แจ้งไว้ ย่อมไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจากราคาทุกรายการได้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนก่อนการสั่งซื้อ และลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเลือกสั่งด้วยตนเอง

          สำหรับประเด็นที่รีวิวระบุว่า หยิบให้ทีละอย่าง จนทำให้เข้าใจว่าทางร้านให้บริการล่าช้าหรือไม่มีการจัดการที่เหมาะสมนั้น ทางร้านขอชี้แจงว่า ข้อเท็จจริงคือ ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไม่ได้สั่งอาหารทั้งหมดในครั้งเดียว แต่มีการสั่งเพิ่มเติมระหว่างรับประทานหลายครั้ง

          ในส่วนของกระบวนการให้บริการ ทางร้านจัดเตรียมและเสิร์ฟอาหารตามลำดับเวลาที่ได้รับรายการออเดอร์ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับลูกค้าทุกโต๊ะ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีลูกค้าใช้บริการทั้งโซนริมน้ำและในบ้านเป็นจำนวนมาก จึงต้องทยอยเสิร์ฟตามคิวและตามเวลาที่แต่ละเมนูปรุงเสร็จ

เรือนริมน้ำ

          ดังนั้น การที่อาหารออกเสิร์ฟเป็นลำดับจึง ไม่ใช่การบริการที่ล่าช้าหรือเลือกปฏิบัติตามที่รีวิวอาจทำให้เข้าใจ

          ร้านขอยืนยันว่า พร้อมรับฟังทุกคำวิจารณ์ที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง และยินดีนำไปปรับปรุงการบริการเสมอ แต่การเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และการประกอบกิจการของร้าน ย่อมเป็นเรื่องที่ร้านไม่อาจนิ่งเฉยได้

          สุดท้ายนี้ ร้านขอขอบพระคุณสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และจะมุ่งมั่นรักษามาตรฐานทั้งด้านอาหารและการบริการต่อไป

          ด้านคนอื่นต่างชื่นชมในการชี้แจงที่เคลียร์และตรงประเด็น ไม่มีข้อคาใจ แสดงถึงวุฒิภาวะเป็นอย่างดี ไม่เอาลูกค้ามาแขวนจนถูกฟ้องกลับ











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ร้านขนมจีนดังได้รีวิว 1 ดาว ราคาโหด 3 ใบเทา ร้านแจงทีหนังคนละม้วน วุฒิภาวะมาเต็ม โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2569 เวลา 20:07:48 1,082 อ่าน
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