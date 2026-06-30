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ร้านอาหารญี่ปุ่น ย่านสุขุมวิท ประกาศปิดกิจการ 1 ก.ค. ลูกค้าถามย้ายไปที่อื่นไหม คำตอบชัด

          MY PORCH restaurant and music ร้านอาหารญี่ปุ่น คาราโอเกะ ประกาศปิดกิจการ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ลูกค้าเสียดายจะย้ายไปที่อื่นไหม คำตอบชัดเจนมาก

ร้านอาหารปิดกิจการ

          วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก MY PORCH restaurant and music ร้านอาหารญี่ปุ่นผสมสไตล์ตะวันตก ปกระกาศปิดกิจการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป พร้อมขอบคุณที่ลูกค้าให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

ร้านอาหารปิดกิจการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MY PORCH restaurant and music

          ขณะที่ลูกค้าขาประจำต่างเสียดาย เข้ามาถามว่าจะย้ายร้านไปที่ไหนอีกไหม ทางร้านตอบชัดว่า ปิดกิจการ

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ร้านอาหารญี่ปุ่น ย่านสุขุมวิท ประกาศปิดกิจการ 1 ก.ค. ลูกค้าถามย้ายไปที่อื่นไหม คำตอบชัด โพสต์เมื่อ 30 มิถุนายน 2569 เวลา 09:31:31 1,683 อ่าน
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