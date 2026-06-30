ร้านอาหารญี่ปุ่น ย่านสุขุมวิท ประกาศปิดกิจการ 1 ก.ค. ลูกค้าถามย้ายไปที่อื่นไหม คำตอบชัด

MY PORCH restaurant and music ร้านอาหารญี่ปุ่น คาราโอเกะ ประกาศปิดกิจการ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ลูกค้าเสียดายจะย้ายไปที่อื่นไหม คำตอบชัดเจนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MY PORCH restaurant and music
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก MY PORCH restaurant and music ร้านอาหารญี่ปุ่นผสมสไตล์ตะวันตก ปกระกาศปิดกิจการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป พร้อมขอบคุณที่ลูกค้าให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MY PORCH restaurant and music
ขณะที่ลูกค้าขาประจำต่างเสียดาย เข้ามาถามว่าจะย้ายร้านไปที่ไหนอีกไหม ทางร้านตอบชัดว่า ปิดกิจการ