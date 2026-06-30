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คุ้มไหม ? แอร์ฯ สาวได้ค่าหิ้ว 8,800 เปิดสภาพบ้านแม่ ไม่ได้รวย - ยังมีหนี้ กยศ.


            แอร์ฯ สาวได้ค่าหิ้ว 8,800 บาท ก่อนโดนรวบที่เมลเบิร์น พบบ้านแม่อยู่พะเยา ไม่ใช่คนบ้านรวย ยังมีหนี้ กยศ. เร่งหาต้นตอขบวนการลักลอบขนเฮโรอีน

แอร์โฮสเตส ถูกจับคดีเฮโรอีน

            ความคืบหน้ากรณี แอร์โฮสเตสการบินไทย อายุ 26 ปี ถูกจับกุมที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย หลังพบเฮโรอีน 1 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าที่รับหิ้วมา เพื่อเป็นการหารายได้เสริม ซึ่งนับเป็นคดีรุนแรงที่อาจทำให้ต้องติดคุกยาวถึง 25 ปีนั้น
            
            ล่าสุด (30 มิถุนายน 2569) ไทยพีบีเอส รายงานว่า พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า แอร์โฮสเตสสาวประกาศรับหิ้วสินค้าจากประเทศไทยไปต่างประเทศ ผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มรับหิ้ว โดยมีในที่ใช้ชื่อว่า "โรส" ว่าจ้างให้นำกระเป๋าโอท็อปไปส่ง โดยได้รับค่าจ้าง 8,800 บาท 
            
            โดยมีรถนำพัสดุมาส่งให้ที่คอนโดย่านบางนา ก่อนที่แอร์โฮสเตสสาวจะนำติดตัวออกนอกประเทศ กระทั่งถูกตรวจพบ 
            
            จากการตรวจสอบคอนโดของแอร์โอสเตส ไม่พบสิ่งผิดปกติ ทางเจ้าหน้าที่จึงเชิญแฟนหนุ่มมาให้ข้อมูล และเจอภาพจากกล้องวงจรปิด บันทึกภาพเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา ขณะที่แอร์โฮสเตสลงมารับพัสดุจากรถขนส่ง
            
            นอกจากนี้ ทาง ป.ป.ส. ร่วมกับตำรวจ สภ.ภูกามยาว ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านของแม่แอร์โฮสเตส ที่ จ.พะเยา พบว่าครอบครัวมีฐานะทั่วไป มีอาชีพทำไร่ ความเป็นอยู่ไม่ได้หรูหรา 
            
แอร์โฮสเตส ถูกจับคดีเฮโรอีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงาน ป.ป.ส. - ONCB

            ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า แอร์โฮสเตสโอนเงินให้แม่เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งมีการแบ่งไปผ่อนค่างวดรถ เดือนละ 8,000 บาท นอกจากนี้แอร์โอสเตสยังมีภาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ต้องผ่อนชำระ
            
            พร้อมกันนั้น ทางครอบครัวให้ข้อมูลว่า บุตรสาวสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเคยผ่านการฝึกงานในธุรกิจสายการบิน ก่อนเข้าปฏิบัติงานที่สายการบินไทย โดยปกติจะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเพียงนาน ๆ ครั้งเท่านั้น ส่วนในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้น ทางครอบครัวยืนยันว่าไม่ทราบรายละเอียดหรือข้อมูลเชิงลึกในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

แอร์โฮสเตส ถูกจับคดีเฮโรอีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงาน ป.ป.ส. - ONCB

แอร์โฮสเตส ถูกจับคดีเฮโรอีน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงาน ป.ป.ส. - ONCB
            
            สำหรับของกลางที่ทางการออสเตรเลียตรวจยึดได้ เป็นเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง 2 ใบ จากสัมภาระทั้งหมด 12 ใบ น้ำหนักรวมประมาณ 900 กรัม ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบว่า แอร์โฮสเตสมีส่วนร่วมกับเครือข่ายค้ายาเสพติดหรือเป็นเพียงผู้รับจ้างขนของ ซึ่งเป็นการรับฝานที่ฝ่าฝืนระเบียบของสายการบิน
            
            ส่วนแนวทางการสืบสวน เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบพนักงานบริษัทขนส่งพัสดุที่เกี่ยวข้อง พร้อมสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อขยายผลหาต้นตอและติดตามผู้ร่วมขบวนการ โดยเชื่อว่ามีคนไทยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้


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คุ้มไหม ? แอร์ฯ สาวได้ค่าหิ้ว 8,800 เปิดสภาพบ้านแม่ ไม่ได้รวย - ยังมีหนี้ กยศ. โพสต์เมื่อ 30 มิถุนายน 2569 เวลา 16:59:59 1,185 อ่าน
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