ชาบูเจ้าดัง ปิดสาขาสุดท้ายกะทันหัน ตั้งแต่ 29 มิ.ย. จากนี้ไม่เหลือสาขาแล้ว

เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ ปิดสาขาสุดท้ายที่เดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ ทำให้ไม่เหลือสาขาอีกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป อนาคตอาจกลับมาใหม่ถ้ามีโอกาส
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์ มีการประกาศว่า ร้านจะปิดสาขาเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ ที่เป็นสาขาสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป พร้อมขอบคุณลูกค้าที่มอบความไว้วางใจ แวบมาสร้างความทรงจำดี ๆ ที่มีความหมายกับพวกเรามาโดยตลอด
หากอนาคตมีข่าวสารหรือการกลับมาเปิดให้บริการอีกเมื่อใด เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง แล้วพบกันใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจริญรสชาบู บุฟเฟ่ต์