เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ โมเมนต์ครอบครัว ขณะทรงล่องแม่น้ำแซน

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ โมเมนต์ครอบครัว ขณะประทับเรือพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซน
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya โพสต์รูปพร้อมข้อความ ระบุว่า
วันที่ 30 มิถุนายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเรือพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซน ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์อินสตาแกรม hrhsirivannavari ถึงช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมข้อความ
"A family moment in Paris.
Grateful for the time together and for the memories made along the way.
Love you, Dad."
ซึ่งแปลได้ว่า "โมเมนต์ครอบครัวในปารีส ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันและความทรงจำที่สร้างขึ้นตลอดเส้นทาง รักนะเพคะทูลกระหม่อมพ่อ"
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya