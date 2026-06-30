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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ โมเมนต์ครอบครัว ขณะทรงล่องแม่น้ำแซน
              เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ โมเมนต์ครอบครัว ขณะประทับเรือพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซน

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ

              วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya โพสต์รูปพร้อมข้อความ ระบุว่า
              
              วันที่ 30 มิถุนายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเรือพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซน ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จด้วย
              
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

              ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์อินสตาแกรม hrhsirivannavari ถึงช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมข้อความ
              
              "A family moment in Paris. 
              
              Grateful for the time together and for the memories made along the way.
              
              Love you, Dad."
              
              ซึ่งแปลได้ว่า "โมเมนต์ครอบครัวในปารีส ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันและความทรงจำที่สร้างขึ้นตลอดเส้นทาง รักนะเพคะทูลกระหม่อมพ่อ"

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ
ภาพจาก Instagram hrhsirivannavari

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya

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เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถึงทูลกระหม่อมพ่อ โมเมนต์ครอบครัว ขณะทรงล่องแม่น้ำแซน อัปเดตล่าสุด 30 มิถุนายน 2569 เวลา 21:08:22 1,198 อ่าน
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