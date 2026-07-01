หนุ่มรีวิวที่พักลอยน้ำ ชี้โดดเดี่ยวสุดในโลก ใครจะมาพักต้องมีในอนุญาตพิเศษ

หนุ่มข้ามน้ำข้ามทะเล รีวิวโรงแรมที่โดดเดี่ยวสุดในโลก เป็นบ้านน้อยลอยน้ำ อยู่กลางมหาสมุทร วิวสวยจนติดใจ แต่ราคาไม่ธรรมดา ชี้แขกจะพักต้องมีใบอนุญาตพิเศษ
วันที่ 25 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานว่า อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มรายหนึ่งค้นพบสถานที่สุดพิเศษ ที่เขายกให้เป็นโรงแรมที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก มันคือบ้านลอยน้ำที่ตั้งอยู่ใจกลางมหาสมุทร ซึ่งกว่าจะเดินทางไปถึงได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีใบอนุญาตเฉพาะ แถมยังมีคำเตือนสุดหวาดเสียวที่ผู้มาเยือนต้องระวังไว้ด้วย
รายงานเผยว่า รูเบน โฮลกาโด หนุ่มสเปนวัย 23 ปีรายนี้ ขึ้นเครื่องบิน 10 ชั่วโมงจากบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา ไปยังนครไมอามี่ รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ ก่อนจะขับรถอีก 5 ชั่วโมงมุ่งไปยังเมืองคีย์เวสต์ เพื่อจะไปยังที่พักดังกล่าว
ภาพจาก Instagram rubenholg
แต่การเดินทางยังไม่จบเท่านั้น เพราะเขายังต้องลงเรืออีกต่อ ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ก็ถึงบ้านลอยน้ำที่อยู่กลางมหาสมุทรแห่งนี้้ ซึ่งก่อนที่คนขับเรือจะปล่อยเขาทิ้งไว้นั้น ยังเตือนเขาไม่ให้ว่ายน้ำไปไกลจากตัวบ้านด้วย เพราะมีฉลามอยู่บริเวณนั้น แถมสภาพทะเลยังโหดมาก
ในคลิปบน TikTok ของรูเบน ที่มีผู้ติดตามกว่า 376,000 คน เขาเรียกที่พักแห่งนี้ว่าเป็น "โรงแรมที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก" ก่อนจะพาไปทัวร์สภาพที่พัก เริ่มจากการปีนขึ้นบันไดเล็ก ๆ เข้าไปในตัวบ้าน จากนั้นจะพบห้องนอนที่มีเตียงขนาดใหญ่หันเข้าหาทะเล และยังมีห้องน้ำเล็ก ๆ ในตัว
ภาพจาก Instagram tikisuites
ภาพจาก Instagram tikisuites
ที่น่าประหลาดใจสุด ๆ ก็คือ บ้านหลังนี้มีความหรูหรามากเมื่อเทียบกับที่ตั้ง ในขณะที่มันเป็นบ้านหลังจิ๋วลอยน้ำ แต่ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกจัดเตรียมไว้อย่างครบครบ มีทั้งเครื่องปั่นไฟ เครื่องปรับอากาศ แม้แต่โทรทัศน์และเครื่องเล่น DVD ก็ยังมีให้พร้อม แถมยังมี DVD เรื่องไททานิค ไว้ให้ดูเพลิน ๆ ด้วย
รูเบนมองว่า การเตรียมหนังเรื่องดังกล่าวไว้ให้ดู ค่อนข้างน่าตลกเมื่อคิดว่าขณะนี้เขาเองก็ลอยอยู่กลางน้ำ อย่างไรก็ตาม ที่พักแห่งนี้มอบประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใคร และยังมอบวิวทะเล 360 องศาของแท้ให้อีกด้วย แถมยังมีวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมา
สำหรับโรงแรมแห่งนี้ชื่อว่า Tiki Suites ตั้งอยู่ที่คีย์เวสต์ รัฐฟลอริดา เป็นจุดใต้สุดของสหรัฐฯ ซึ่งเขามองว่าการว่ายน้ำมานั้นเป็นไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะเมื่อเขาต้องพกอุปกรณ์กล้อง สัมภาระ และอุปกรณ์ตกปลามาด้วย
ส่วนเรื่องราคานั้น รูเบนบอกขำ ๆ ว่า "เทียบได้กับไตข้างหนึ่งเลย"
ภาพจาก Instagram rubenholg
ภาพจาก Instagram rubenholg
แต่แม้ราคาจะสูง เขามองว่าการได้มาผจญภัยแบบตัดขาดจากโลกภายนอกแบบนี้ คือประสบการณ์ใหม่ที่มอบความเป็นส่วนตัวให้อย่างแท้จริง และการที่คีย์เวสต์ขึ้นชื่อว่ามีฉลามจำนวนมาก ก็ยิ่งเพิ่มความรู้สึกของการมาผจญภัย
อย่างไรก็ สิ่งที่เขาประหลาดใจที่สุดก็คือ เนื่องจากโรงแรมแห่งนี้เป็นบ้านลอยน้ำ ที่สามารถใช้เป็นเรือได้ด้วยเครื่องยนต์ที่มี ทำให้ตามกฎหมายแล้วมันถูกจัดประเภทเป็นเรือ ผู้ที่จะเข้าพักจึงต้องมีใบอนุญาตขับเรือก่อน และต้องเซ็นเอกสารรับความเสี่ยงจากการอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้ด้วย
ทั้งนี้ รูเบน เล่าว่า ระหว่างพักที่นี่เขาฆ่าเวลาด้วยการออกไปจับปลา ว่ายน้ำ และสำรวจพื้นที่รอบ ๆ แถมยังพกไฟฉายไปว่ายน้ำตอนกลางคืนอีกด้วย เพื่อดูว่าจะเห็นฉลามบ้างหรือไม่
ภาพจาก Instagram tikisuites
ภาพจาก Instagram tikisuites
อย่างไรก็ตาม คืนที่เขาพักนั้นมีพายุเข้า ซึ่งผ่านไปสักพักเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า การมาอยู่ตัวคนเดียวกลางมหาสมุทรแบบนี้เป็นความคิดที่ดีแล้วจริง ๆ หรือไม่ แต่ก็โชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
รูเบน สรุปว่า ประสบการณ์นี้ให้ความรู้สึกสงบ ผจญภัย และน่าหวาดเสียวเล็กน้อยในเวลาเดียวกัน เขาขอแนะนำแก่นักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาประสบการณ์ไม่เหมือนใคร แต่มันก็อาจจะเหมาะกับคู่รักที่ชอบการผจญภัย ที่ต้องการอยู่ห่างจากความศิวิไลซ์สักพักด้วย
ภาพจาก Instagram tikisuites
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ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun