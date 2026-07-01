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หนุ่มถาม ก้อนสีเขียวปริศนาในเนื้อหมูคืออะไร เผยเพิ่งเจอครั้งแรก ชาวเน็ตเฉลยที่มา

           หนุ่มซื้อเนื้อคอหมูมาทำอาหาร แต่กลับเจอก้อนสีเขียวปริศนาฝังอยู่ด้านใน อยากรู็สิ่งนี้คืออะไร ด้านชาวเน็ตแห่เฉลยที่มา หากเผลอกินจะเป็นอันตรายไหม

ฝีหนองหมู

           เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Chaisit Sangdeunchai โพสต์สอบถามในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค หลังซื้อเนื้อคอหมูจากห้างแห่งหนึ่ง แล้วพบก้อนปริศนาฝังอยู่ภายในเนื้อ จนเกิดความสงสัยว่าสื่งดังกล่าวคืออะไร โดยระบุข้อความว่า

ฝีหนองหมู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chaisit Sangdeunchai

           "สอบถามผู้รู้ครับ มันคือก้อนอะไร สีเขียวแข็งคล้าย ๆ น้ำตาลตกผลึก รอบ ๆ สีเขียวจะแข็งคล้ายกระดูกอ่อน เป็นเนื้อส่วนคอหมู ซื้อมาจากห้างเจ้าสัว รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ปล.เพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิต"

ฝีหนองหมู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chaisit Sangdeunchai

           จากภาพที่เจ้าของโพสต์นำมาเผยแพร่ พบเนื้อคอหมูที่ผ่าออกเป็นสองชิ้น ภายในมี ก้อนสีเขียว ลักษณะเป็นก้อนกลมรี สีเขียวอ่อน เนื้อค่อนข้างแข็ง และมีเนื้อสีขาวล้อมรอบ ไม่คุ้นตาเหมือนเนื้อหมูปกติทั่วไป

ฝีหนองหมู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chaisit Sangdeunchai

           หลังโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตต่างเข้ามาให้ความเห็นหลากหลาย บางส่วนระบุว่า อาจเป็นฝีหนอง ขณะที่บางคนที่มีพื้นฐานด้านสัตวบาล แสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะดังกล่าวอาจเกิดจากการฉีดยาไม่ถูกต้อง เช่น ฉีดผิดตำแหน่งหรือใช้เข็มไม่เหมาะสม จนทำให้ยากระจุกตัวและเกิดเป็นก้อน นอกจากนี้ยังมีผู้แสดงความกังวลว่า หากเป็นหนองจริง การกินเข้าไปอาจทำให้ท้องเสียได้

ฝีหนองหมู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chaisit Sangdeunchai

ฝีหนองหมู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chaisit Sangdeunchai

           อีกด้านหนึ่ง มีคนให้ความรู็ว่า ฝีหนองมักพบในเนื้อสันคอหมู เกิดจากการอักเสบหรือติดเชื้อบริเวณดังกล่าว จนร่างกายสัตว์สร้างเม็ดเลือดขาวมาต่อสู้กับเชื้อโรคและกลายเป็นก้อนหนอง ซึ่งสามารถตัดทิ้งได้ แต่โดยทั่วไปผู้บริโภคส่วนใหญ่ถ้าเจอเนื้อลักษณะนี้จะกลับไปเปลี่ยนสินค้า โดยแนะนำว่าหากเจ้าของภาพยังมีใบเสร็จ สามารถนำเนื้อหมูกลับไปแจ้งเปลี่ยนกับทางร้านได้เพื่อความสบายใจ



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หนุ่มถาม ก้อนสีเขียวปริศนาในเนื้อหมูคืออะไร เผยเพิ่งเจอครั้งแรก ชาวเน็ตเฉลยที่มา โพสต์เมื่อ 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:30:26 24,513 อ่าน
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