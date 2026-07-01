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สยอง สาวถูกจระเข้ขย้ำ เสียแขน 2 ข้าง แฟนช็อกเห็นต่อหน้า แต่ช่วยไว้ไม่ได้

          สยอง จระเข้ขย้ำสาว หลังลงเล่นน้ำกลางป่า แฟนช็อกเห็นต่อหน้าแต่ช่วยไม่ได้ พบแขนถูกกระชากขาด 2 ข้าง ได้แต่โทร. เร่งเจ้าหน้าที่อย่างสิ้นหวัง 
สาวถูกจระเข้ขย้ำ

          วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานเหตุการณ์สยอง เมื่อหญิงวัย 31 ปี ถูกจระเข้ขย้ำระหว่างทริปเดินป่าในรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ โดยพบว่าแขนทั้ง 2 ข้างถูกสัตว์ร้ายฉีกกระชากจากร่างกาย ต่อหน้าแฟนหนุ่มและเพื่อนสนิท แม้พวกเขาจะพยายามขอความช่วยเหลือจากหน่วยฉุกเฉิน แต่เหยื่อกลับเสียชีวิตในที่สุด 

          รายงานเผยว่า ผู้เสียชีวิต พร้อมกับแฟนหนุ่ม และเพื่อนสนิทซึ่งเป็นผู้หญิง ไปเดินป่าด้วยกันที่ Little Big Econ State Forest ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้และป่าสงวนของรัฐ ก่อนจะแวะเล่นน้ำกันที่แม่น้ำ Econlockhatchee River เพื่อดับร้อน ในเวลาประมาณ 13.30 น. 

          แต่ขณะนั้นเอง จระเข้ตัวหนึ่งได้เข้าโจมตีเหยื่อ นำมาซึ่งเหตุการณ์สุดสะพรึง โดยพบว่าขณะที่แฟนหนุ่มของเธอโทร. ขอความช่วยเหลือจากสายด่วน 911 เจ้าหน้าที่ยังได้ยินเสียงกรีดร้องและร้องไห้อย่างน่าสยดสยองดังลอดเข้ามาในสาย ในขณะที่จระเข้กำลังฉีกแขนของเหยื่อ

          แฟนหนุ่มบอกกับเจ้าหน้าที่ที่รับสายว่า เขากำลังพยายามดึงแขนของแฟนออกจากปากจระเข้ ในขณะที่โทรศัพท์อยู่ ก่อนที่อีกสักพักเขาจะบอกว่า "แขนเธอทั้ง 2 ข้าง แขนทั้ง 2 ข้างหลุดออกไปแล้ว"

          มีเสียงเพื่อนร้องบอกว่า แขนข้างหนึ่งขาดและห้อยลงมาแล้ว ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าแขนอีกข้างอยู่ที่ไหน เพื่อนก็ตอบว่า "หายไปแล้ว"

สาวถูกจระเข้ขย้ำ

          แฟนของเหยื่อย้ำกับเจ้าหน้าที่ว่าสถานการณ์แย่มากจริง ๆ พร้อมเร่งเจ้าหน้าที่ให้รีบมา เพราะอาการบาดเจ็บของแฟนสาวดูเลวร้ายมาก เขาย้ำว่าตัวเองได้เข้าไปช่วยเธอ และลากตัวเธอขึ้นมาจากน้ำโดยมีเพื่อนอีกคนคอยช่วย 
 
          ทั้งนี้ พบว่าจระเข้ว่ายหนีไปขณะที่ทางกลุ่มโทร. ตามหน่วยฉุกเฉิน แม้ว่าต่อมาเจ้าหน้าที่จะส่ง ฮ.ฉุกเฉิน เข้ามาช่วยเหลือ แต่เหยื่อสาวได้เสียชีวิตก่อนจะถึงโรงพยาบาล ขณะที่เส้นทางเดินป่าดังกล่าวได้ถูกทางการสั่งปิด จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม 

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุ พบว่ามีจระเข้ 2 ตัวอยู่บริเวณนั้น ตัวหนึ่งยาว 3.6 เมตร และอีกตัวยาว 3.9 เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ DNA จากจระเข้ทั้ง 2 ตัว เพื่อระบุว่าตัวไหนเป็นตัวที่จู่โจมเหยื่อสาว 
 
          อนึ่ง เหตุการณ์นี้นับเป็นการโจมตีของจระเข้ครั้งที่ 3 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายในรัฐฟลอริดา ตอนกลาง ซึ่งแม้การที่จระเข้โจมตีมนุษย์จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในสหรัฐฯ แต่จระเข้จะมีพฤติกรรมปกป้องอาณาเขตหนักขึ้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งกินเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงปลายเดือนมิถุนายน

ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail


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