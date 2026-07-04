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ทราย สมุทร ชี้แรงกดดันจากสังคมทำให้เกิดทุกอย่าง ลั่นรักคือการกระทำ จากจุดนี้จะรอดู
            ทราย สมุทร เผยทุกอย่างที่ออกมาเกิดจากแรงกดดันของสังคม ชี้รักไม่ใช่คำสัญญา แต่เป็นการกระทำ ลั่นจากจุดนี้จะขอรอดู

ทราย สมุทร

            วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ ภายหลังจากมีความคืบหน้าทางคดีความกับครอบครัว เมื่อ นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี ผู้เป็นมารดา ขอถอนฟ้องดคีแล้ว พร้อมร่ายเหตุผลถึงความเจ็บปวดที่ต้องใช้กระบวนการศาล ทั้งที่ไม่มีแม่คนไหนอยากให้เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่ารักลูกทั้ง 2 คนเท่ากัน

            
            โดย ทราย ระบุว่า ทุกอย่างที่ออกมาในอาทิตย์นี้เกิดมาจากแรงกดดันจากสังคมและความช่วยเหลือจากทุก ๆ คนที่ดูแลทรายเหมือนหนึ่งในครอบครัว

ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ

            เหตุการณ์มหาศาลครั้งนี้ในชีวิตทรายและการที่ทรายรักและดูแลตัวเองมา 20 ปี ได้สอนทรายว่าความรักนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกจากการกระทำ..
            
            'รัก' ไม่ใช่คำสัญญาแต่เป็นการกระทำ...หวังว่าต่อจากนี้ครอบครัวและตระกูลของทรายจะช่วยทรายนำบรรทัดฐานที่ทุก ๆ คนในสังคมสะท้อน ไปต่อยอดให้จบอย่างสิ้นสุด.. "จากจุดนี้ทรายจะขอรอดูครับ"

ทราย สมุทร

ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ

ทราย สมุทร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ

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ทราย สมุทร ชี้แรงกดดันจากสังคมทำให้เกิดทุกอย่าง ลั่นรักคือการกระทำ จากจุดนี้จะรอดู โพสต์เมื่อ 4 กรกฎาคม 2569 เวลา 19:03:18
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