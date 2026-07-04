ทราย สมุทร ชี้แรงกดดันจากสังคมทำให้เกิดทุกอย่าง ลั่นรักคือการกระทำ จากจุดนี้จะรอดู

ทราย สมุทร เผยทุกอย่างที่ออกมาเกิดจากแรงกดดันของสังคม ชี้รักไม่ใช่คำสัญญา แต่เป็นการกระทำ ลั่นจากจุดนี้จะขอรอดู
วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ ภายหลังจากมีความคืบหน้าทางคดีความกับครอบครัว เมื่อ นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี ผู้เป็นมารดา ขอถอนฟ้องดคีแล้ว พร้อมร่ายเหตุผลถึงความเจ็บปวดที่ต้องใช้กระบวนการศาล ทั้งที่ไม่มีแม่คนไหนอยากให้เกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่ารักลูกทั้ง 2 คนเท่ากัน
โดย ทราย ระบุว่า ทุกอย่างที่ออกมาในอาทิตย์นี้เกิดมาจากแรงกดดันจากสังคมและความช่วยเหลือจากทุก ๆ คนที่ดูแลทรายเหมือนหนึ่งในครอบครัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ
เหตุการณ์มหาศาลครั้งนี้ในชีวิตทรายและการที่ทรายรักและดูแลตัวเองมา 20 ปี ได้สอนทรายว่าความรักนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกจากการกระทำ..
'รัก' ไม่ใช่คำสัญญาแต่เป็นการกระทำ...หวังว่าต่อจากนี้ครอบครัวและตระกูลของทรายจะช่วยทรายนำบรรทัดฐานที่ทุก ๆ คนในสังคมสะท้อน ไปต่อยอดให้จบอย่างสิ้นสุด.. "จากจุดนี้ทรายจะขอรอดูครับ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย สมุทร - Psi Samut Ψ