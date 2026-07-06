ปิดฉากคดีหวย 30 ล้านที่สังคมจับตายาวนานเกือบ 9 ปี เมื่อศาลอาญามีคำพิพากษาให้จำคุก ครูปรีชา ใคร่ครวญ และ เจ๊บ้าบิ่น คนละ 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ในคดีร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อ หมวดจรูญ ที่เป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่ปี 2560
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.3448/67 ซึ่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือ ครูปรีชา และ นางรัตนาภรณ์ สุภาทิพย์ หรือ เจ๊บ้าบิ่น ในข้อหาร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความอันเป็นเท็จ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
คดีนี้สืบเนื่องจากมหากาพย์ข้อพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตกเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศ โดยฝ่ายโจทก์ระบุว่า ครูปรีชาได้แจ้งความว่าตนเป็นผู้ซื้อสลากหมายเลข 533726 จำนวน 5 ใบจากเจ๊บ้าบิ่น ก่อนที่ภายหลังจะกล่าวหาว่า ร.ต.ท.จรูญ วิมูล นำสลากดังกล่าวไปขึ้นเงินรางวัล ทั้งที่ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องระบุว่า ครูปรีชาไม่ได้เป็นผู้ซื้อและไม่ได้เป็นเจ้าของสลากชุดดังกล่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โหนกระแส
อัยการเห็นว่าการแจ้งความและการให้ถ้อยคำของจำเลยทั้งสองเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ส่งผลให้ผู้เสียหายต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ อีกทั้งยังเป็นการทำให้พนักงานสอบสวนบันทึกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ จึงยื่นฟ้องเพื่อให้ศาลลงโทษตามกฎหมาย ขณะที่จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้รับการประกันตัวระหว่างการพิจารณาคดี
ล่าสุด ศาลมีคำพิพากษาให้ ครูปรีชา และ เจ๊บ้าบิ่น มีความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ พิพากษาจำคุกคนละ 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ถือเป็นบทสรุปของคดีที่สังคมติดตามมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2560