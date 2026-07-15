ร้านอาหารญี่ปุ่น โพสต์ล่าสุดมีปาฏิหาริย์ ทางเดียวที่รอดได้บังเกิด เกือบได้ปิดตำนาน 60 ปี

ร้านอาหารญี่ปุ่น Hakata ฮาคาต้า ประกาศความคืบหน้า หลังลั่นปิดร้าน 26 กรกฎาคม 2569 คนแห่ช่วยเหลือจนสามารถเปิดต่อไปได้ แต่ขออภัยลูกค้าเรื่องหนึ่งด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hakata ฮาคาต้า
เมื่อรีวิวเหล่านั้นได้รับการเผยแพร่ ก็มีลูกค้าจำนวนมากเดินทางมาอุดหนุน ด้วยแรงสนับสนุนจากทุกท่าน ทำให้วันนี้ร้านของเรากลับมามีความหวังว่าจะสามารถเปิดกิจการต่อไปได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hakata ฮาคาต้า
- อาจต้องใช้เวลานานกว่าปกติในการเสิร์ฟอาหาร
- แม้จะเพิ่มปริมาณการเตรียมอาหารหลายเท่าตัวแล้ว แต่บางเมนูก็ยังหมดเร็วกว่าที่คาดไว้ พวกเราขออภัยจากใจ หากทำให้หลายท่านต้องรอนาน หรือไม่ได้รับการบริการอย่างที่ควรจะเป็น
กรณีร้านอาหารญี่ปุ่น Hakata ฮาคาต้า ซึ่งเป็นร้านในตำนานที่เปิดมาเกือบ 60 ปี ย่านสุขุมวิท มีการประกาศโพสต์ปิดกิจการภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2569 เนื่องจากแบกรับปัญหาหลังโควิดไม่ไหว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hakata ฮาคาต้า
ล่าสุด วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เฟซบุ๊ก Hakata ฮาคาต้า มีการอัปเดตความคืบหน้าของทางร้านว่า จากการที่โพสต์แจ้งสถานการณ์ทางร้าน ทำให้มีผู้เข้ามาสัมภาษณ์ร้าน
เมื่อรีวิวเหล่านั้นได้รับการเผยแพร่ ก็มีลูกค้าจำนวนมากเดินทางมาอุดหนุน ด้วยแรงสนับสนุนจากทุกท่าน ทำให้วันนี้ร้านของเรากลับมามีความหวังว่าจะสามารถเปิดกิจการต่อไปได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hakata ฮาคาต้า
ที่ผ่านมายอดขายของร้านลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราจำเป็นต้องดำเนินงานด้วยพนักงานครัวและพนักงานหน้าร้านเท่าที่จำเป็น ด้วยเหตุนี้ในช่วงนี้จึงเกิดสถานการณ์ดังต่อไปนี้
- อาจต้องใช้เวลานานกว่าปกติในการเสิร์ฟอาหาร
- แม้จะเพิ่มปริมาณการเตรียมอาหารหลายเท่าตัวแล้ว แต่บางเมนูก็ยังหมดเร็วกว่าที่คาดไว้ พวกเราขออภัยจากใจ หากทำให้หลายท่านต้องรอนาน หรือไม่ได้รับการบริการอย่างที่ควรจะเป็น