อัปเดตเหตุสลด กำแพงคอนกรีตถล่มทับคนงานรีโนเวทอาคาร ซอยสุขุมวิท 66/1 ดับแล้ว 1 เจ็บ 1 ด้านเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด
โดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง พร้อมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตำรวจ สน.อุดมสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้เสียชีวิตเป็นคนงานชายชาวเมียนมา อายุ 32 ปี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อชันสูตร ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการแล้ว
ภาพจาก JS100 Radio
ด้านผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นคนงานกำลังใช้เครื่องมือเจาะและทุบกำแพงบนชั้น 2 จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงดังสนั่น ก่อนกำแพงคอนกรีตจะพังถล่มลงมาทับคนงาน ตนและประชาชนพยายามเข้าช่วยเหลือ แต่แผ่นคอนกรีตมีขนาดใหญ่และหนักมาก จึงต้องรอเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางเข้าดำเนินการ
ภาพจาก JS100 Radio
ภาพจาก JS100 Radio
จากกรณีเกิดเหตุกำแพงคอนกรีตถล่ม ภายในไซต์รีโนเวทอาคาร ซอยสุขุมวิท 66/1 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดค้างอยู่ 2 คนนั้น ล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 คน ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
โดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง พร้อมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตำรวจ สน.อุดมสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้เสียชีวิตเป็นคนงานชายชาวเมียนมา อายุ 32 ปี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อชันสูตร ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการแล้ว
ภาพจาก JS100 Radio
จากการตรวจสอบพบว่า อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งเดิมเคยเป็นศูนย์บริการรถยนต์ ก่อนปิดกิจการและอยู่ระหว่างการรีโนเวท โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น 2 ด้านหน้าอาคาร ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจยังคงตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด
ด้านผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นคนงานกำลังใช้เครื่องมือเจาะและทุบกำแพงบนชั้น 2 จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงดังสนั่น ก่อนกำแพงคอนกรีตจะพังถล่มลงมาทับคนงาน ตนและประชาชนพยายามเข้าช่วยเหลือ แต่แผ่นคอนกรีตมีขนาดใหญ่และหนักมาก จึงต้องรอเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางเข้าดำเนินการ
ภาพจาก JS100 Radio
จากการสอบถาม นายปริญญา ผู้ควบคุมงาน เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุยืนควบคุมการทำงานอยู่ในพื้นที่ โดยคนงานผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอีก 1 คน กำลังใช้เครื่องมือทุบรื้อกำแพงบริเวณชั้น 2 ของอาคาร ระหว่างปฏิบัติงานแผ่นคอนกรีตส่วนบนได้หลุดออกมาก่อนจะไถลตกลงมาทับร่างของคนงานทั้งคู่
ภาพจาก JS100 Radio
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบว่าการรื้อถอนและรีโนเวทอาคารเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่ หากพบความบกพร่องจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป