รพ. แถลงเสียใจ สั่งพักงานหมอทันที หลังเมินตรวจเจ็บหน้าอก บอกเป็นแพนิก จนสูญเสีย

รพ. สั่งพักงานหมอ สั่งสอบสวนปมทำคนไข้เสียชีวิต ฝั่งหมอทศพรชี้ เจ็บหน้าอก ร้าวไปแขน ภาวะฉุกเฉินที่หมอถูกสอนให้จำ ฝั่งภรรยาตัดพ้อ คนนึงโชคดียังได้พักงาน อีกคนไม่โอกาสหายใจ
จากกรณีของครูสาวที่ออกมาร่ำไห้ขอความเป็นธรรม หลังสามีป่วย เจ็บหน้าอก แม้จะนำส่งถึงมือหมอแล้วแต่กลับถูกวินิจฉัยผิด บอกเป็นแค่อาการแพนิก รวมถึงด่าฝ่ายภรรยาว่าประสาทแดก ไม่ยอมตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามที่ร้องขอ ให้กลับบ้านไป แต่เพียงไม่ถึงครึ่งวันสามีกลับช็อกเสียชีวิต ทิ้งภรรยากับลูกน้อยวัยขวบครึ่งไว้เบื้องหลังนั้น
อ่านข่าว : ครูสาวใจสลาย สามีเจ็บหน้าอก หมอบอกแค่แพนิก - ด่าประสาทแดก สุดท้ายช็อกดับ
อ่านข่าว : ครูสาวใจสลาย สามีเจ็บหน้าอก หมอบอกแค่แพนิก - ด่าประสาทแดก สุดท้ายช็อกดับ
ล่าสุด (18 กรกฎาคม 2569) โรงพยาบาลซานคามิลโล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอแสดงความเสียใจและชี้แจงการดำเนินการของโรงพยาบาล ระบุว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาล คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอส่งความห่วงใยและกำลังใจอันเปี่ยมด้วยความเห็นใจไปยังครอบครัวและญาติมิตรของผู้เสียชีวิตในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าและยากลำบากนี้
โรงพยาบาลตระหนักถึงความกังวลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และมิได้นิ่งนอนใจต่อข้อสงสัยของครอบครัว รวมถึงสาธารณชนแต่อย่างใด ในเบื้องต้นโรงพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณาข้อมูล และกระบวนการรักษาพยาบาลทั้งหมดอย่างละเอียด รอบคอบ และเป็นธรรมที่สุด
และเพื่อให้ กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสและปราศจากอคติ โรงพยาบาลจึงได้มีคำสั่งให้แพทย์ผู้ทำการรักษาในกรณีดังกล่าวพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงจะ เสร็จสิ้น
โรงพยาบาลซานคามิลโล ขอน้อมรับข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์ด้วยความเคารพและขอยืนยันว่าเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างโปร่งใส รอบคอบ และเป็นธรรม โดยพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษาให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพทาง การแพทย์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ทางครูสาวซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต ได้โพสต์ถึงแถลงการณ์จากโรงพยาบาลว่า "โชคดีจังเนาะยังมีโอกาสได้พักงาน ส่วนอีกคนไม่มีแม้กระทั่งโอกาสจะหายใจ"
ขณะที่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ อดีต สส.แพร่ โพสต์ถึงกรณีนี้ว่า "เจ็บหน้าอก กราม ไหล่ แขน ถึงชีวิตได้ ถ้าคนไข้มีอาการแน่น เจ็บ หรืออึดอัดบริเวณกลางหน้าอก และอาจร้าวไปที่กราม คอ หรือแขนซ้าย ต้องนึกถึง กล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดและออกซิเจนไม่เพียงพอ อาการนี้เรียกว่า Angina pectoris ซึ่งต้องได้รับการตรวจ ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดทันที
นี่คือสิ่งที่ หมอทุกคน จะได้รับการสอน ตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์ แล้วต้องจำไปชั่วชีวิตไม่มีวันลืม"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์งาน โรงพยาบาลซานคามิลโลบ้านโป่ง