หมอเจ้าของไข้สามีครูทราย อายุ 70 ไม่ใช่หมอใหม่ รพ. ยันไม่ปกป้อง จ่อสอบจริยธรรม

ผอ.รพ. ยันไม่ปกป้องหมอเจ้าของไข้ ชี้ไม่ใช่หมอจบใหม่ แต่เป็นหมอวัย 70 ปี ทำงานกับโรงพยาบาลมาเป็น 10 ปี ชี้สั่งพักงานแล้ว และติดต่อไม่ได้
ความคืบหน้ากรณีคนไข้ที่เสียชีวิต ภายหลังมีอาการเจ็บหน้าอก เหงื่อแตกพลั่กมาโรงพยาบาล แต่กลับถูกหมอายุรกรรมบอกว่าเป็นเพียงอาการแพนิก โดยไม่ยอมทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามที่ภรรยาคนไข้ร้องขอ ซ้ำใช้คำพูดด่าว่าประสาทแดก ไล่กลับบ้าน ซึ่งทางภรรยาตั้งใจจะนำสามีกลับมาหาหมอซ้ำที่คลินิกนอกเวลาในช่วงเย็น แต่กลับไม่ทันกาล ขณะที่ทางโรงพยาบาลได้สั่งพักงานหมอที่ตรวจไว้ ระหว่างรอตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น
ต่อมา (18 กรกฎาคม 2569) รายงานจาก Thai PBS News เผยข้อมูลจาก คุณพ่อปิยะศักดิ์ ว่องไว ผู้อำนวยการและแพทย์ของโรงพยาบาลซานคามิลโล ซึ่งเดินทางไปร่วมงานสวดอภิธรรมศพ นายภานุพงศ์ ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ โดยระบุว่า เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ โดยหมอเจ้าของไข้นั้นเป็นหมออายุรกรรมพาร์ทไทม์ อายุกว่า 70 ปีแล้ว และทำงานกับโรงพยาบาลมานานกว่า 10 ปี
ขณะนี้มีคำสั่งพักงาน และไม่สามารถติดต่อหมอเจ้าของไข้ได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีการดึงผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้าร่วม ทั้งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม แพทยสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสอบจริยธรรมแพทย์ ขอยืนยันจะไม่ปกป้อง เพราะตามหลักจรรยาบรรแพทย์เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้
ทั้งนี้ คุณพ่อปิยะศักดิ์ กล่าวว่า ตนต้องขอโทษต่อพฤติกรรมของคุณหมอท่านนั้น เป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวที่ยอมรับไม่ได้ ขณะที่ทางโรงพยายาลมีนโยบายที่ยึดถือมาตลอดเรื่องการรักษาผู้ป่วยและพยายามปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลังจกานี้จะปล่อยเป็นหน้าที่คณะกรรมการที่ดึงมาจากภายนอก และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เจอเรื่องแบบนี้
นอกจากนี้ คุณพ่อปิยะศักดิ์ รับปากว่าจะช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ และหากมีการดำเนินคดีใด ๆ ทางโรงพยาบาลก็ขอน้อมรับ และจะไม่โต้แย้ง โดยหลังเกิดเหตุได้เรียกหมอเจ้าของไข้มาพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว แต่พูดกันคนละมุม มีบางอย่างไม่ตรงกัน จึงขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทยสภาที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ ในการสอบจริยธรรม
ขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS News