จุดเริ่มต้นดราม่าคุณหนูแอลลี่ จากสเปกความรักสู่กระแสวิจารณ์
ประเด็นทั้งหมดเริ่มต้นจากคลิปบน TikTok ของ คุณหนูแอลลี่ ที่เปิดเผยสเปกคู่ชีวิตว่า จะไม่เปิดโอกาสให้ผู้ชายที่มีรายได้ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อเดือนเข้ามาพูดคุย เพราะมองว่าระดับรายได้สะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิต เป้าหมาย และแนวคิดที่ควรไปในทิศทางเดียวกัน
แม้จะมีคนมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการเลือกคู่ แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ตั้งคำถามถึงมุมมองดังกล่าว จนเรื่องราวลุกลามไปสู่การขุดข้อมูลส่วนตัวในหลายประเด็น
ประวัติคุณหนูแอลลี่ คือใคร ?
คุณหนูแอลลี่ หรือ อลิชา เจ้าของช่อง TikTok alyshass วัย 25 ปี เป็นทั้งครูติวเตอร์ นักธุรกิจ และครีเอเตอร์ออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก คอนเทนต์หลักของเธอเน้นเรื่องการเรียน การพัฒนาตัวเอง และไลฟ์สไตล์ แม้ครอบครัวจะมีธุรกิจขนส่งและรับเหมาก่อสร้างเป็นทุนเดิม แต่คุณหนูแอลลี่เลือกแยกตัวออกมาหาเงินเรียนเองตั้งแต่อายุเพียง 17-18 ปี โดยไม่พึ่งพาเงินจากทางบ้าน
ปัจจุบันเธอมีรายได้จากหลายช่องทาง ทั้งการสอนพิเศษออนไลน์ ไลฟ์ขายสินค้า ธุรกิจเสื้อผ้า และงานรีวิวต่าง ๆ
เปิดที่มาของชื่อ จาก "โชติมณี" สู่ "อลิชา"
ประวัติการศึกษาคุณหนูแอลลี่ ไม่ได้เรียนอินเตอร์ แต่เคยเรียนทันตแพทย์
คอนโดเดือนละ 15,000 เรื่องเก่าคุณหนูแอลลี่ที่ถูกขุดมาเล่นใหม่
ธุรกิจการเงินและแบรนด์เสื้อผ้าของคุณหนูแอลลี่ ภาพที่ถูกขยายเกินจริง
คุณหนูแอลลี่ ปฏิเสธว่าไม่เคยบอกว่าเปิดบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินมูลค่า 10 ล้านบาท ตามที่ถูกกล่าวหา โดยยอมรับว่าเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้บริษัทหนึ่งเพียงประมาณ 6 เดือน ก่อนลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเต็มตัว ส่วนบริษัทที่ถูกนำข้อมูลมาเผยแพร่นั้น เป็นบริษัทของครอบครัวที่เธอเคยถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อดำเนินเอกสารนำสินค้าเสื้อผ้าเข้าห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว และมีข้อพิพาทเรื่องเอกสารหุ้นที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย
สำหรับกระแสเรื่องธุรกิจเสื้อผ้า 14 สาขา คุณหนูแอลลี่ ชี้แจงว่าไม่ใช่ร้านของตัวเองทั้งหมด แต่เป็นการฝากขายผ่านร้านมัลติแบรนด์ในห้างสรรพสินค้าที่หักเปอร์เซ็นต์และจ่ายเงินตามรอบ ทีมงานจริง ๆ มีเพียงน้องสาวช่วยดูแล และจ้างคนแพ็กสินค้า 1 คน แบบจ่ายรายชิ้นเท่านั้น ไม่ได้มีพนักงานประจำจำนวนมากตามที่ลือกัน
รายได้หลักแสนต่อเดือน คุณหนูแอลลี่ หามาจากไหนบ้าง
คุณหนูแอลลี่ เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทแห่งหนึ่งประมาณ 6 เดือน ก่อนลาออกมาทำธุรกิจของตัวเองเต็มตัว
ส่วนชื่อบริษัทที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นเป็นบริษัทของครอบครัว ซึ่งเธอเคยมีชื่อเป็นกรรมการเพื่อดำเนินการด้านเอกสารเท่านั้น และปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว อีกทั้งยังอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทภายในบริษัท
ปัจจุบัน คุณหนูแอลลี่ ไม่มีงานประจำ แต่สร้างรายได้จากหลายช่องทาง ทั้งเปิดสถาบันติวเตอร์ออนไลน์ ไลฟ์ขายของ ทำแบรนด์เสื้อผ้า และรับรีวิวสินค้า โดยเริ่มสอนหนังสือมาตั้งแต่อายุ 17 ปี ก่อนขยับขยายมาเปิดสถาบันของตัวเอง เธอเปิดเผยว่าบางเดือนรายได้พุ่งสูงถึงราว 500,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมทุกช่องทางแล้วรายได้ต่อปีย่อมทะลุหลักล้าน
บทสรุปเรื่องคุณหนูแอลลี่
ดราม่าของ คุณหนูแอลลี่ เริ่มต้นจากความคิดเห็นเรื่องสเปกคู่รัก แต่เมื่อกระแสขยายตัวก็ทำให้ประวัติส่วนตัว การศึกษา ธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ของเธอ ถูกนำมาตั้งคำถามตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นได้รับการชี้แจงจากเจ้าตัวแล้ว โดยยืนยันว่ามีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ถูกบิดเบือนหรือถูกนำเสนอไม่ครบถ้วน ขณะที่ประเด็นเรื่องสเปกความรักยังคงเป็นมุมมองส่วนบุคคลที่สร้างเสียงวิจารณ์ทั้งในด้านเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบนโลกออนไลน์
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