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เปิดประวัติ คุณหนูแอลลี่ คือใคร หลังมีดราม่า ไม่คุยกับผู้ชายรายได้ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อเดือน

          คุณหนูแอลลี่ ประวัติคือใคร หลังบอกไม่คุยกับผู้ชายรายได้ต่ำกว่า 5 แสน คำพูดที่ทำให้คนทั้งโลกออนไลน์อยากรู้ว่าเธอรวยจริงไหม และมีความเป็นมาอย่างไร 
เปิดประวัติ คุณหนูแอลลี่ คือใคร

          คุณหนูแอลลี่ กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างหนักบนโลกออนไลน์ หลังคลิปที่เธอระบุว่า "จะไม่คุยกับผู้ชายที่มีรายได้ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อเดือน" กลายเป็นไวรัล จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง และทำให้หลายคนอยากรู้จัก ประวัติคุณหนูแอลลี่ คือใคร ไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหน จนลามไปสู่การขุดคุ้ยประวัติทุกซอกทุกมุม ทั้งชื่อจริง การศึกษา ที่พัก และธุรกิจในมือ
เปิดประวัติ คุณหนูแอลลี่ คือใคร

ภาพจาก TikTok alyshassk

จุดเริ่มต้นดราม่าคุณหนูแอลลี่ จากสเปกความรักสู่กระแสวิจารณ์

          ประเด็นทั้งหมดเริ่มต้นจากคลิปบน TikTok ของ คุณหนูแอลลี่ ที่เปิดเผยสเปกคู่ชีวิตว่า จะไม่เปิดโอกาสให้ผู้ชายที่มีรายได้ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อเดือนเข้ามาพูดคุย เพราะมองว่าระดับรายได้สะท้อนรูปแบบการใช้ชีวิต เป้าหมาย และแนวคิดที่ควรไปในทิศทางเดียวกัน

          แม้จะมีคนมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลในการเลือกคู่ แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ตั้งคำถามถึงมุมมองดังกล่าว จนเรื่องราวลุกลามไปสู่การขุดข้อมูลส่วนตัวในหลายประเด็น

เปิดประวัติ คุณหนูแอลลี่ คือใคร

ภาพจาก TikTok alyshassk

ประวัติคุณหนูแอลลี่ คือใคร ?

          คุณหนูแอลลี่ หรือ อลิชา เจ้าของช่อง TikTok alyshass วัย 25 ปี เป็นทั้งครูติวเตอร์ นักธุรกิจ และครีเอเตอร์ออนไลน์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก คอนเทนต์หลักของเธอเน้นเรื่องการเรียน การพัฒนาตัวเอง และไลฟ์สไตล์ แม้ครอบครัวจะมีธุรกิจขนส่งและรับเหมาก่อสร้างเป็นทุนเดิม แต่คุณหนูแอลลี่เลือกแยกตัวออกมาหาเงินเรียนเองตั้งแต่อายุเพียง 17-18 ปี โดยไม่พึ่งพาเงินจากทางบ้าน

          ปัจจุบันเธอมีรายได้จากหลายช่องทาง ทั้งการสอนพิเศษออนไลน์ ไลฟ์ขายสินค้า ธุรกิจเสื้อผ้า และงานรีวิวต่าง ๆ

เปิดประวัติ คุณหนูแอลลี่ คือใคร

ภาพจาก TikTok alyshassk

เปิดที่มาของชื่อ จาก "โชติมณี" สู่ "อลิชา"

          หนึ่งในประเด็นที่ถูกตั้งคำถามคือการเปลี่ยนชื่อ คุณหนูแอลลี่ อธิบายว่า เดิมเธอใช้ชื่อ โชติมณี ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น อลิชา เมื่อปี 2562 ช่วงก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากชื่อเดิมสะกดและออกเสียงภาษาอังกฤษค่อนข้างยาก โดยเฉพาะเวลาสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งเธอยังเผยว่า การเปลี่ยนชื่อเป็นเรื่องปกติในครอบครัว เพราะคุณพ่อก็เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายครั้งเช่นกัน
เปิดประวัติ คุณหนูแอลลี่ คือใคร

ภาพจาก TikTok alyshassk

ประวัติการศึกษาคุณหนูแอลลี่ ไม่ได้เรียนอินเตอร์ แต่เคยเรียนทันตแพทย์

          อีกประเด็นที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดคือเรื่องดีกรีการศึกษา คุณหนูแอลลี่ ยืนยันว่าไม่เคยระบุว่าตัวเองเรียนโรงเรียนนานาชาติ โดยเส้นทางการศึกษาจริงคือ เรียนหลักสูตรสองภาษาที่โรงเรียนแย้มสอาด ในระดับประถม ก่อนต่อหลักสูตร English Program ที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต ในระดับมัธยม ส่วนระดับมหาวิทยาลัย เธอสอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์และเข้าเรียนจริง แต่ตัดสินใจลาออกช่วงปี 5 ก่อนเรียนครบหลักสูตร ทำให้วุฒิที่ได้รับคือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ไม่ใช่ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามที่บางกระแสเข้าใจผิด และเธอย้ำว่าไม่เคยเรียกตัวเองว่า "หมอ" แต่อย่างใด
เปิดประวัติ คุณหนูแอลลี่ คือใคร

ภาพจาก TikTok alyshassk

คอนโดเดือนละ 15,000 เรื่องเก่าคุณหนูแอลลี่ที่ถูกขุดมาเล่นใหม่

          ภาพลักษณ์ไลฟ์สไตล์หรูของคุณหนูแอลลี่ทำให้มีคนขุดคลิปเก่าที่ คุณหนูแอลลี่ เคยพูดถึงการเช่าคอนโดราคาประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน มาโจมตี ซึ่งเธอชี้แจงว่าเป็นช่วงแรกหลังลาออกจากมหาวิทยาลัยและเพิ่งย้ายเข้ากรุงเทพฯ ปัจจุบันไม่ได้พักที่เดิมมานานแล้ว โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการย้ายที่พักหลายครั้งเพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะกับงานและการถ่ายคอนเทนต์ ตอนนี้เช่าอยู่ย่านทองหล่อ พร้อมมีที่พักอีกแห่งใกล้สถานที่สอนพิเศษ เพื่อรองรับตารางงานที่แน่น
เปิดประวัติ คุณหนูแอลลี่ คือใคร

ภาพจาก TikTok alyshassk

ธุรกิจการเงินและแบรนด์เสื้อผ้าของคุณหนูแอลลี่ ภาพที่ถูกขยายเกินจริง

          คุณหนูแอลลี่ ปฏิเสธว่าไม่เคยบอกว่าเปิดบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินมูลค่า 10 ล้านบาท ตามที่ถูกกล่าวหา โดยยอมรับว่าเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้บริษัทหนึ่งเพียงประมาณ 6 เดือน ก่อนลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเต็มตัว ส่วนบริษัทที่ถูกนำข้อมูลมาเผยแพร่นั้น เป็นบริษัทของครอบครัวที่เธอเคยถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อดำเนินเอกสารนำสินค้าเสื้อผ้าเข้าห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว และมีข้อพิพาทเรื่องเอกสารหุ้นที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย

          สำหรับกระแสเรื่องธุรกิจเสื้อผ้า 14 สาขา คุณหนูแอลลี่ ชี้แจงว่าไม่ใช่ร้านของตัวเองทั้งหมด แต่เป็นการฝากขายผ่านร้านมัลติแบรนด์ในห้างสรรพสินค้าที่หักเปอร์เซ็นต์และจ่ายเงินตามรอบ ทีมงานจริง ๆ มีเพียงน้องสาวช่วยดูแล และจ้างคนแพ็กสินค้า 1 คน แบบจ่ายรายชิ้นเท่านั้น ไม่ได้มีพนักงานประจำจำนวนมากตามที่ลือกัน

รายได้หลักแสนต่อเดือน คุณหนูแอลลี่ หามาจากไหนบ้าง

          คุณหนูแอลลี่ เคยทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทแห่งหนึ่งประมาณ 6 เดือน ก่อนลาออกมาทำธุรกิจของตัวเองเต็มตัว

          ส่วนชื่อบริษัทที่ถูกนำมาเผยแพร่นั้นเป็นบริษัทของครอบครัว ซึ่งเธอเคยมีชื่อเป็นกรรมการเพื่อดำเนินการด้านเอกสารเท่านั้น และปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว อีกทั้งยังอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทภายในบริษัท

          ปัจจุบัน คุณหนูแอลลี่ ไม่มีงานประจำ แต่สร้างรายได้จากหลายช่องทาง ทั้งเปิดสถาบันติวเตอร์ออนไลน์ ไลฟ์ขายของ ทำแบรนด์เสื้อผ้า และรับรีวิวสินค้า โดยเริ่มสอนหนังสือมาตั้งแต่อายุ 17 ปี ก่อนขยับขยายมาเปิดสถาบันของตัวเอง เธอเปิดเผยว่าบางเดือนรายได้พุ่งสูงถึงราว 500,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมทุกช่องทางแล้วรายได้ต่อปีย่อมทะลุหลักล้าน

เปิดประวัติ คุณหนูแอลลี่ คือใคร

ภาพจาก TikTok alyshassk

บทสรุปเรื่องคุณหนูแอลลี่

          ดราม่าของ คุณหนูแอลลี่ เริ่มต้นจากความคิดเห็นเรื่องสเปกคู่รัก แต่เมื่อกระแสขยายตัวก็ทำให้ประวัติส่วนตัว การศึกษา ธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ของเธอ ถูกนำมาตั้งคำถามตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นได้รับการชี้แจงจากเจ้าตัวแล้ว โดยยืนยันว่ามีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ถูกบิดเบือนหรือถูกนำเสนอไม่ครบถ้วน ขณะที่ประเด็นเรื่องสเปกความรักยังคงเป็นมุมมองส่วนบุคคลที่สร้างเสียงวิจารณ์ทั้งในด้านเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบนโลกออนไลน์ 

          อ่านเพิ่ม : คุณหนูแอลลี่ เคลียร์รายได้ 5 แสนต่อเดือนหรือปี ? พร้อมเปิดใจเรื่องรัก คดี และดราม่า 

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เปิดประวัติ คุณหนูแอลลี่ คือใคร หลังมีดราม่า ไม่คุยกับผู้ชายรายได้ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อเดือน โพสต์เมื่อ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 17:21:26 3,405 อ่าน
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