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คลิปไวรัล รถเมล์สาย 204 คร่อมรางรถไฟ ล่าสุด ขสมก. แจงเกิดอะไรขึ้น ?

          ขสมก. แจงปมรถเมล์สาย 204 จอดคร่อมรางรถไฟ สั่งลงโทษคนขับแล้ว ชี้รถติดกะทันหันหลังผ่านไฟเขียว


ขสมก. แจงปมรถเมล์สาย 204
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟ กับ นายเบิร์ด

          จากกรณีที่โลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์ชวนหวาดเสียวบริเวณจุดตัดทางรถไฟย่านถนนราชปรารภ ซึ่งบันทึกภาพรถไฟขบวนกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา วิ่งเข้าสู่จุดตัด ขณะที่มี รถโดยสารประจำทางสาย 204 จอดคร่อมรางรถไฟ จนต้องเปิดประตูให้ผู้โดยสารรีบลงจากรถเพื่อความปลอดภัย หากรถไฟหยุดไม่ทันอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ นอกจากนี้ภายในคลิปเดียวกันยังปรากฏภาพชายคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถไฟในระยะกระชั้นชิด สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น

ขสมก. แจงปมรถเมล์สาย 204
ภาพจาก เฟซบุ๊ก รถไฟ กับ นายเบิร์ด


          ล่าสุด (24 กรกฎาคม 2569) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากระบบ GPS รวมถึงเรียกพนักงานขับรถและผู้เกี่ยวข้องเข้าสอบสวนแล้ว

ขสมก. แจงปมรถเมล์สาย 204
ภาพจาก ขสมก. พร้อมบวก

          ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบระบุว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม เวลาประมาณ 10.30 น. รถโดยสารปรับอากาศ สาย 204 (2-52) หมายเลข 8-55128 กำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยขับผ่านจุดตัดถนนราชปรารภในช่วงสัญญาณไฟเขียวตามปกติ แต่หลังจากรถเคลื่อนเข้าสู่ทางตัด การจราจรด้านหน้ากลับหยุดนิ่งอย่างกะทันหัน ส่งผลให้รถติดค้างอยู่บนรางรถไฟ

          ขณะเกิดเหตุมีนายตรวจประจำรถอยู่ด้วย จึงเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ทันที พร้อมประสานเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย และอาสาสมัครในพื้นที่ เข้าช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จนสามารถเคลื่อนรถออกจากจุดดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย

          ขสมก. ระบุว่า ได้ดำเนินการลงโทษพนักงานขับรถตามระเบียบขององค์การเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกล่าวขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และกำชับให้พนักงานขับรถทุกคนเพิ่มความรอบคอบในการประเมินสภาพการจราจร โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีก และยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป

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คลิปไวรัล รถเมล์สาย 204 คร่อมรางรถไฟ ล่าสุด ขสมก. แจงเกิดอะไรขึ้น ? อัปเดตล่าสุด 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:07:59 1,549 อ่าน
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